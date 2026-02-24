Fotbal la TVR Cultural! „Fără prelungiri”

PROMO TVRCULTURAL

Ce provocări întâmpină echipa de fotbal a seniorilor de la un cămin de bătrâni şi cum se descurcă niște oameni normali puși în situații extraordinare, într-o comedie românească din 2022, cu o distribuţie de excepţie: „Fără prelungiri”, difuzată joi seară la TVR Cultural.

TVR Cultural a difuzat în premieră comedia „Fără prelungiri”, o producţie românească, lansată în toamna anului 2022, cu o distribuţie ce include nume mari ale cinematografiei naţionale, printre care Răzvan Vasilescu, Mihai Mălaimare, Magda Catone sau Anca Sigartău.

Difuzat pe 26 februarie, de la ora 22.00, filmul se constituie într-o adevărată lecție de viață, pe care locatarii unui cămin de bătrâni o oferă atunci când sunt uitați de familie și prieteni, iar cei care ar trebui să le facă o viață mai bună profită de naivitatea lor.

Un film „despre oameni normali, într-o Românie încă normală. Neinteresant pentru festivalurile care premiază când văd mizerie și ticăloșie, act de profund curaj pentru un regizor tânăr și care nu pare dispus la compromis. Mi-a făcut o imensă plăcere să joc și să-l privesc!” – ne „avertizează” din start Mihai Mălaimare, caracterizând în câteva cuvinte producţia al cărei protagonist este.

Pentru locatarii căminului de bătrâni „Apusuri Însorite”, fotbalul reprezintă una dintre singurele bucurii și speranțe pentru un final al vieții mai frumos și liniștit. Ei decid să-şi facă propria echipă, pentru a evada din banalul cotidian, pentru a-şi recăpăta demnitatea pierdută, fiind abandonaţi de familie, prieteni, lume.

În ciuda conflictelor, animozităților dintre ei sau a faptului că unii nu au fost acceptați în grup de la început, așa cum este cazul ungurului Laci (Demeter András), antrenorul Dinu (Răzvan Vasilescu) reușește să creeze un grup unit, o echipă. La fel ca la un un club de fotbal profesionist, toți lasă problemele dintre ei la ușa vestiarului și intră pe teren ca o echipă.

Aşadar, sărbătorindu-l pe Ticu (Ion Haiduc) cu clătite și muzică la acordeon în autocar, echipa căminului „Apusuri Însorite” pleacă spre marele meci cu echipa Administrației Publice. Dar, pentru că de multe ori actorii principali nu sunt cei din teren, așa se întâmplă și la această partidă. Consilierul (Tache Florescu), Primărița (Georgiana Saizescu) și doamna Directoare Violeta (Cecilia Bârbora) acaparează atenția de la meciul care ar fi trebuit să reprezinte șansa unei vieți mai bune pentru toți cei de la cămin. Însă interesele personale și cinice ale oamenilor cu funcții primează în fața a ceea ce își doresc locatarii căminului.

Dar, cum viaţa e ca un meci de fotbal, lucrurile se pot schimba la orice fază... Vom vedea cine îşi doreşte mai mult victoria pe 26 februarie, de la ora 22.00, urmărind filmul „Fără prelungiri” la TVR Cultural.

„O poveste despre câțiva old boys care-și fac echipă de fotbal, iar echipa le devine familia pe care și-au pierdut-o, sau pe care n-au avut-o niciodată. Garantez că merită văzut și trăit. Ne face dor de prieteni, părinți, bunici, de marile meciuri de pe teren și ne motivează pentru marile meciuri din viață!”, descrie scenaristul Alex Molico acţiunea comediei de joi seară.

Filmul „Fără prelungiri” este o producție Paradox Film, în regia lui Ștefan Pătrașcu, după un scenariu de Alex Molico și Marius Barna. Din distribuţie fac parte: Răzvan Vasilescu, Cecilia Bârbora, Mihai Mălaimare, Nicodim Ungureanu, Ion Haiduc, Demeter András, Magda Catone, Anca Sigartău, Constantin Florescu, Valentin Popescu, Ioan Brancu, Angel Popescu, Georgiana Saizescu, Nicoleta Lefter.

Foto: Facebook Paradox Film România