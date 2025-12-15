loader
„TVR a fost, este şi va fi preferata mea!” – Sanda Ladoși, invitată la Revelion 2026

publicat: Luni, 15 Decembrie 2025

Una dintre cele mai versatile și apreciate voci ale muzicii românești, cea care a reprezentat România la Eurovision 2004 și este unul dintre juraţii emisiunii „Vedeta familiei” (TVR 1), Sanda Ladoși, se alătură artiștilor invitați în programul special „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, difuzat de TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova.

 

Revenirea Sandei Ladoși în programul de Revelion al TVR are o încărcătură emoțională specială, pentru că, așa cum mărturisește artista, legătura sa cu Televiziunea Română este nu doar veche, ci şi puternică și neschimbată. „Când mă gândesc că mai am puţin şi împlinesc 40 de ani de când am păşit prima dată aici, în Televiziunea Română! Pentru generația mea, Televiziunea Română a însemnat tot! Am petrecut multe Revelioane TVR, enorm de multe ore de filmări, pentru că TVR chiar este casa mea. A fost, este şi va fi preferata mea!”

Sanda Ladoși şi-a construit o carieră complexă și durabilă prin disciplină, studiu și talent. Strălucind încă din copilărie, când a început să studieze pian, chitară și canto, artista a câştigat, de-a lungul timpului, festivaluri importante, precum cel de la Mamaia, a lansat melodii care au devenit repere – „Când vine seara”, „Între noi mai e un pas”, „Nu mă iubi”, „Mi-e dor”, „Khalini” – și și-a surprins publicul cu roluri vocale în animații, precum interpretarea eroinei Mulan în serialul „Sofia the First”.

Momentul care a consacrat-o internațional a fost participarea la Eurovision 2004, unde a reprezentat România cu piesa „I Admit”, o apariție memorabilă. Sanda Ladoși continuă colaborarea cu Televiziunea Română, fiind unul dintre jurații emisiunii „Vedeta familiei”, de la TVR 1, unde descoperă și susține noi talente – o misiune în perfectă armonie cu pasiunea ei pentru educație și cultură.

Pentru aniversarea a 70 de ani ai instituției care i-a marcat cariera, Sanda Ladoși transmite un mesaj plin de recunoștință și afecțiune: „La mulţi ani, TVR! Ai strâns o vârstă atât de frumoasă… și ce pot să îți doresc decât încă 70 și încă 70, să aduci talente în față, să duci cultura mai departe”. Iar Sanda Ladoși continuă cu unul dintre hiturile sale: „Eu vreau să-ți spun că te ador / Că pot de dragul tău să mor / Cu nimeni nu te împart / Şi nu mă despart de acest vis frumos, de dor...”

Pe 31 decembrie, Sanda Ladoși va fi prezentă la „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, întâlnirea între generații, difuzată de TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova.

 

