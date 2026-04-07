Suferinţă şi speranţă pe linia frontului, „Preoţi militari: credinţa în vreme de război" – la TVR 1

Experienţele cutremurătoare din prima linie a războiului, unde credinţa devine sprijin vital, a trei preoţi militari capturaţi şi torturaţi. Despre rolul lor esenţial în menţinerea speranţei şi solidarităţii, în documentarul „Preoţi militari: credinţa în vreme de război".

Protagoniştii documentarului „Preoţi militari: credinţa în vreme de război" sunt Vasyl Vyrozub - preot militar şi rector al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, Oleksandr Chokov - preot militar, pastor al Bisericii Reformate, şi Leonid Bolgarov - preot militar, pastor al Bisericii Reformate a Slavei, o biserică evanghelică ucraineană. Povestea lor este una marcată de suferinţă, dar şi de o determinare profundă de a-şi continua misiunea spirituală.

În februarie 2022, cei trei au plecat la bordul navei „Safir” spre Insula Şerpilor, într-o misiune de recuperare a trupurilor grănicerilor consideraţi decedaţi. Au fost însă capturaţi şi supuşi unor tratamente inumane: întemniţaţi, înfometaţi, atacaţi de câini. Timp de peste două luni, au îndurat tortura fără să-şi piardă credinţa.

După eliberarea din captivitate, Vasyl, Leonid şi Oleksandr şi-au continuat misiunea, oferind sprijin spiritual militarilor şi creând o legătură culturală între diferite credinţe, întrucât sute de conducători religioşi creştini, evrei, musulmani şi protestanţi lucrează împreună cu soldaţii şi familiile lor.

„Cea mai grea parte a muncii unui prelat este să ducă trupul unui soldat căzut familiei sale şi să înmormânteze oameni alături de care ieri era pe front”, mărturiseşte Vasyl Vyrozub.

În documentar, cei trei îşi spun povestea şi reflectează asupra importanţei misiunii lor, evidenţiind rolul esenţial al credinţei în vremuri de război şi nevoia de solidaritate umană dincolo de diferenţele religioase.

Preoţi militari: credinţa în vreme de război (“MILITARY CHAPLAINS. FAITH AT WAR”, Ucraina, 2023) Premieră

Regia: Olena Kryvenko

Cu: Vasyl Vyrozub, preot militar al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei