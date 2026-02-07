loader
Foto

Sindromul Havana: enigma unei boli care a pus pe jar diplomația americană

publicat: Miercuri, 04 Februarie 2026

PROMO  TVR1 

Un fenomen medical controversat, care a afectat agenți CIA, diplomați și membri ai familiilor acestora, este analizat în documentarul „Sindromul Havana”, difuzat de TVR 1 în două părți, pe 5 și 12 februarie, de la ora 21:00. Filmul realizat de Jules Giraudat și Arthur Bouvart investighează una dintre cele mai tulburătoare enigme ale ultimului deceniu.

 

(w882) Doc Sindro

În decembrie 2016, la scurt timp după vizita istorică a președintelui Barack Obama în Cuba – un moment-cheie în reluarea relațiilor diplomatice dintre Washington și Havana –, un agent CIA recent sosit în capitala cubaneză s-a prăbușit inconștient în propria locuință. A fost începutul unei serii de incidente greu de explicat, care aveau să se repete, în anii următori, în numeroase orașe ale lumii.

Cazuri similare au fost semnalate ulterior în Guangzhou, Moscova, Berlin, New Delhi, Bogota și în alte centre diplomatice importante. Potrivit autorităților americane, aproximativ 1.500 de persoane din 96 de țări ar fi prezentat simptome asociate așa-numitului „Sindrom Havana”, fără ca o cauză certă să fi fost stabilită.

Printre cei afectaţi s-au numără diplomați, agenți CIA, angajați ai Casei Albe și membri ai familiilor acestora. Toți au descris manifestări neurologice și fizice severe: dureri persistente de cap, amețeli, tulburări de echilibru, pierderi de memorie, probleme de auz sau de vedere.

De-a lungul timpului, au fost avansate numeroase ipoteze privind originea sindromului. Unele teorii vorbesc despre posibile atacuri cu microunde sau arme sonice, care ar fi provocat leziuni cerebrale. Alte explicații invocate includ tulburări psihogene, infecții virale ori expunerea la substanțe chimice toxice.

(w882) Doc Sindro

În timp ce experți ai CIA și ai Departamentului de Stat iau în calcul varianta unei psihoze colective, victimele resping categoric această explicație. Multe dintre ele se confruntă cu sechele permanente și au fost nevoite să-și abandoneze carierele. Convinși că adevărul este ascuns, cei afectați s-au organizat pentru a cere despăgubiri și pentru a afla sursa reală a acestor presupuse atacuri.

Documentarul aduce în prim-plan mărturii ale medicilor, consilierilor politici și oficialilor americani de rang înalt, dar și poveștile personale ale victimelor, care vorbesc deschis despre suferință, frustrare și lupta pentru recunoaștere. Misterul Sindromului Havana, teoriile care îl înconjoară și poziția autorităților americane sunt explorate în documentarul difuzat de TVR 1, pe 5 și 12 februarie, de la ora 21:00.

Credit foto: BROTHER FILMS

Tag-uri: documentar, Sindromul Havana, TVR 1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Chris Simion-Mercurian: „Teatrul Grivița 53 s-a născut din nevoia de curățenie și de adevăr.” Duminică, la „Brilliant”

  TVRINFO     TVRINFO 

Chris Simion-Mercurian: „Teatrul Grivița 53 s-a născut din nevoia de curățenie și de adevăr.” Duminică, la „Brilliant”

Autorul și regizorul de teatru italian Eugenio Barba celebrează 90 de ani la Grivița 53, printr-o stagiune de cinci spectacole. Despre acest ...

Daniela Toth – povestea copilului care a învățat să zboare pe schiuri

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Daniela Toth – povestea copilului care a învățat să zboare pe schiuri

Pionieră a României în proba de sărituri cu schiurile, Daniela Vasilica Toth (28 de ani, născută Haralambie) se pregătește să scrie din nou ...

„Stejarii” revin la TVR: rugby european, în direct, pentru fanii din România

  TVRSPORT     TVRSPORT 

„Stejarii” revin la TVR: rugby european, în direct, pentru fanii din România

Rugby-ul românesc revine în prim-plan pentru fanii români! TVR va transmite meciurile „Stejarilor” din Campionatul European de Rugby (Rugby ...

Pachetul de relansare economică, analizat în Consiliul Tripartit

  TVRINFO     TVRINFO 

Pachetul de relansare economică, analizat în Consiliul Tripartit

Planul de relansare economică, obiectiv important al strategiei actuale de guvernare, a intrat într-o etapă decisivă de consultare prin ...

Marius Negrea – trei decenii de grație, disciplină și pasiune pentru patinajul artistic

  VEDETE     TVR1   TVRSPORT 

Marius Negrea – trei decenii de grație, disciplină și pasiune pentru patinajul artistic

Puțini sunt cei care pot spune că au trăit fiecare emoție a Jocurilor Olimpice din ultimele trei decenii – ca sportiv, antrenor și comentator. ...

Team Romania, gata de provocarea Milano Cortina 2026 la sărituri cu schiurile

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Team Romania, gata de provocarea Milano Cortina 2026 la sărituri cu schiurile

România va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 de o echipă istorică în proba de sărituri cu schiurile, atât prin ...

Unicul documentar despre Milan Kundera se vede la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Unicul documentar despre Milan Kundera se vede la TVR Cultural

De ce au avut atâta succes cărţile renumitului scriitor francez de origine cehă în întreaga lume? De ce s-a mutat în Franţa şi a început să scrie ...

Un maestru italo-american: regizorul Martin Scorseze. Documentar în premieră la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Un maestru italo-american: regizorul Martin Scorseze. Documentar în premieră la TVR Cultural

Un american prea italian sau un italian prea american? Un newyorkez pierdut în Hollywood sau invers? La TVR Cultural, duminică, 8 februarie, ...

Trei români pe traseele de schi fond la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Prima cursă, pe 7 februarie, la TVR

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Trei români pe traseele de schi fond la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Prima cursă, pe 7 februarie, la TVR

Schiul fond are o istorie începută în momentul în care omul a descoperit că atașarea unor bucăți de lemn sub picioare îi permite o deplasare mai ...

De la visul olimpic la misiunea de a-l duce mai departe: Roxana Luca, omul din spatele performanței Juliei Sauter la Jocurile Olimpice Milano–Cortina 2026

  PROMO     TVR1 

De la visul olimpic la misiunea de a-l duce mai departe: Roxana Luca, omul din spatele performanței Juliei Sauter la Jocurile Olimpice Milano–Cortina 2026

A fost ultima patinatoare care a purtat drapelul României pe gheața olimpică, iar astăzi este cea care modelează drumul speranței patinajului ...

Povestea Juliei Sauter – patinatoarea care a învățat să zboare pe gheață

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Povestea Juliei Sauter – patinatoarea care a învățat să zboare pe gheață

Patinatoarea Julia Sauter va duce tricolorul țării noastre la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026. Programul ei îl vom urmări pe 17 ...

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ MILANO–CORTINA 2026, ÎN DIRECT LA TVR

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ MILANO–CORTINA 2026, ÎN DIRECT LA TVR

125 de ore de transmisiuni, 8 comentatori, 29 de sportivi români și 17 zile de spectacol olimpic pe TVR 1 și TVR Sport.

România tinerilor care nu muncesc – criza invizibilă a pieței muncii

  RECOMANDARI     TVR1 

România tinerilor care nu muncesc – criza invizibilă a pieței muncii

Vineri, 6 februarie, de la ora 18:15, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe doamna Andreea PIPERNEA, specialist în servicii financiare, și domnul ...

Info EDU: O radiografie necesară a viitorului românesc prin prisma educației

  TVRINFO     TVRINFO 

Info EDU: O radiografie necesară a viitorului românesc prin prisma educației

Emisiunea Info EDU aduce la aceeași masă toate vocile relevante ale sistemului, de la experți și specialiști în politici educaționale, până la ...

Când agricultura a devenit armă: adevărul din spatele unei experiment - „Grădina sovietică”, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Când agricultura a devenit armă: adevărul din spatele unei experiment - „Grădina sovietică”, la TVR Cultural

Un secret îngropat timp de decenii iese la lumină printr-o investigație tulburătoare. Pornind de la mărturisirea bunicii sale, cineastul Dragoș ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate