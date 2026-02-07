Sindromul Havana: enigma unei boli care a pus pe jar diplomația americană

PROMO TVR1

Un fenomen medical controversat, care a afectat agenți CIA, diplomați și membri ai familiilor acestora, este analizat în documentarul „Sindromul Havana”, difuzat de TVR 1 în două părți, pe 5 și 12 februarie, de la ora 21:00. Filmul realizat de Jules Giraudat și Arthur Bouvart investighează una dintre cele mai tulburătoare enigme ale ultimului deceniu.

În decembrie 2016, la scurt timp după vizita istorică a președintelui Barack Obama în Cuba – un moment-cheie în reluarea relațiilor diplomatice dintre Washington și Havana –, un agent CIA recent sosit în capitala cubaneză s-a prăbușit inconștient în propria locuință. A fost începutul unei serii de incidente greu de explicat, care aveau să se repete, în anii următori, în numeroase orașe ale lumii.

Cazuri similare au fost semnalate ulterior în Guangzhou, Moscova, Berlin, New Delhi, Bogota și în alte centre diplomatice importante. Potrivit autorităților americane, aproximativ 1.500 de persoane din 96 de țări ar fi prezentat simptome asociate așa-numitului „Sindrom Havana”, fără ca o cauză certă să fi fost stabilită.

Printre cei afectaţi s-au numără diplomați, agenți CIA, angajați ai Casei Albe și membri ai familiilor acestora. Toți au descris manifestări neurologice și fizice severe: dureri persistente de cap, amețeli, tulburări de echilibru, pierderi de memorie, probleme de auz sau de vedere.

De-a lungul timpului, au fost avansate numeroase ipoteze privind originea sindromului. Unele teorii vorbesc despre posibile atacuri cu microunde sau arme sonice, care ar fi provocat leziuni cerebrale. Alte explicații invocate includ tulburări psihogene, infecții virale ori expunerea la substanțe chimice toxice.

În timp ce experți ai CIA și ai Departamentului de Stat iau în calcul varianta unei psihoze colective, victimele resping categoric această explicație. Multe dintre ele se confruntă cu sechele permanente și au fost nevoite să-și abandoneze carierele. Convinși că adevărul este ascuns, cei afectați s-au organizat pentru a cere despăgubiri și pentru a afla sursa reală a acestor presupuse atacuri.

Documentarul aduce în prim-plan mărturii ale medicilor, consilierilor politici și oficialilor americani de rang înalt, dar și poveștile personale ale victimelor, care vorbesc deschis despre suferință, frustrare și lupta pentru recunoaștere. Misterul Sindromului Havana, teoriile care îl înconjoară și poziția autorităților americane sunt explorate în documentarul difuzat de TVR 1, pe 5 și 12 februarie, de la ora 21:00.

Credit foto: BROTHER FILMS