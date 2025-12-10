loader
Foto

Shift, parte din programul de Revelion de la TVR 1

publicat: Luni, 08 Decembrie 2025

PROMO  TVR1   TVRI 

Voce fresh, prezență carismatică, un artist în plină ascensiune. Shift este unul dintre invitaţii spectacolului de Revelion „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”.

 

Anul 2026 marchează o aniversare istorică pentru TVR – 70 de ani de cultură, divertisment și momente trăite împreună de o țară întreagă. Pentru a celebra această bornă, ediția de Revelion aduce pe aceeași scenă generații diferite de artiști, într-o producție construită din contraste frumoase: experiență și prospețime, nostalgie și experiment, emoție și energie pură. Spectacolul promite duete surpriză, momente live spectaculoase și mult umor, într-o atmosferă care se joacă cu trecutul și viitorul televiziunii publice.

Pe numele său real Gabriel Mihai Istrate, Shift s-a făcut remarcat printr-un stil care combină rap, pop și elemente urbane, dar și prin versuri cinematice, ușor de recunoscut. Originar din Galați, artistul și-a început drumul în muzică încă din adolescență, iar în timp a devenit atât interpret, cât și compozitor și producător.

De-a lungul carierei, Shift a colaborat cu unele dintre cele mai importante nume din muzica românească, lansând hituri care au acumulat milioane de vizualizări. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără: „Sus pe toc” (feat. Marius Moga), „Avioane de hârtie” (feat. Andra), „Rupem boxele”, „Vin sec”, „Piele albă, piele neagră”, „Până în rai” și multe altele. Versatil și creativ, Shift s-a impus în ultimii ani și ca unul dintre producătorii apreciați ai zonei urbane, conturând un stil modern, recognoscibil.

Prezența sa în programul de Revelion TVR 1 completează perfect conceptul ediției aniversare: o seară în care artiști consacrați și voci actuale se întâlnesc pentru a spune împreună povestea celor 70 de ani de Televiziune Română. Shift va aduce energia sa caracteristică, carisma și sound-ul actual, într-un spectacol care promite să rămână în memoria publicului.

TVR invită telespectatorii să întâmpine noul an cu muzică bună, surprize și emoție, alături de Shift și de marile nume care vor urca pe scena „Revelion 2026”.

Tag-uri: aniversare, Revelion, revelion 2026, Shift, Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026, TVR 1, TVR 70, TVR Internaţional, TVR Moldova

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Miercuri, 10 decembrie, TVR 1 difuzează documentarul Recorder „Justiţie capturată”

  PROMO     TVR1 

Miercuri, 10 decembrie, TVR 1 difuzează documentarul Recorder „Justiţie capturată”

Documentarul fenomen despre realitatea din sistemul de justiție, o investigaţie de mare impact, publicată chiar de Ziua Mondială Anticorupție şi ...

Războiul informațional de pe linia frontului, la „Breaking Fake News!”

  PROMO     TVR1 

Războiul informațional de pe linia frontului, la „Breaking Fake News!”

Marian Voicu ne invită vineri, 12 decembrie 2025, ora 18.45, la TVR 1, la o nouă ediție „Breaking Fake News!”, prima emisiune din audiovizualul ...

Sesizarea AUR privind majorarea taxelor locale, respinsă de Curtea Constituțională a României

  TVRINFO     TVRINFO 

Sesizarea AUR privind majorarea taxelor locale, respinsă de Curtea Constituțională a României

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins sesizarea depusă de AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și ...

Salutări din Trump Tower, alături de Laura Bretan! Miercuri, Marina Almăşan şi Cătălin Soci trec Oceanul

  PROMO     TVR2 

Salutări din Trump Tower, alături de Laura Bretan! Miercuri, Marina Almăşan şi Cătălin Soci trec Oceanul

Le va fi gazdă, pentru două episoade, Orașul Gangsterilor, Chicago, o metropolă fabuloasă, pe care cei doi călători au cutreierat-o la pas. O ...

  TVRMOLDOVA     TVRMOLDOVA   TVR1   TVRI 

"Ora Regelui": 150 de ani de la nașterea Reginei României Mari

Academia Română, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Biserica Anglicană din București ...

Documentarul „Ultima misiune a Viktoriei”, producţie Ucraina 2025, se vede la TVR 1

  FILM     TVR1 

Documentarul „Ultima misiune a Viktoriei”, producţie Ucraina 2025, se vede la TVR 1

„Ucraineanca Viktoria Roşcina avea răni prin înjunghiere pe corp, cântărea până la 30 de kilograme, iar angajații coloniei rusești au ascuns-o ...

Bibi aduce vibe-ul noii generații pe scena Revelionului TVR

  REVELIONTVR     TVR1   TVRI 

Bibi aduce vibe-ul noii generații pe scena Revelionului TVR

Fenomen al noii generații, Bibi este una dintre vedetele invitate la „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, eveniment ce marchează ...

10 ediții, o poveste de viață și Marele Premiu: Cristinel Anton, învingător la „Câștigă România!”

  PROMO     TVR1 

10 ediții, o poveste de viață și Marele Premiu: Cristinel Anton, învingător la „Câștigă România!”

Cristinel Anton reușește o performanță remarcabilă: câștigarea a 10 ediții consecutive și adjudecarea Marelui Premiu de 50.000 de lei la ...

Tipologii de sportivi: Perspective validate științific

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Tipologii de sportivi: Perspective validate științific

Tipologiile de sportivi sunt esențiale în psihologia sportului și în antrenorat pentru a personaliza intervențiile și strategiile. Studiile ...

Platformă online, lansată de Agenţia Naţională a Medicamentului

  TVRINFO     TVRINFO 

Platformă online, lansată de Agenţia Naţională a Medicamentului

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) împreună cu Hubul de Inovație în Sănătate au dezvoltat și ...

Reîntoarcerea unui simbol: Andreea Marin, din nou la TVR în noaptea dintre ani

  REVELIONTVR     TVR1   TVRI 

Reîntoarcerea unui simbol: Andreea Marin, din nou la TVR în noaptea dintre ani

Andreea Marin se întoarce la Televiziunea Română, locul unde şi-a început cariera. În noaptea dintre ani, telespectatorii o vor vedea pe Andreea ...

Luminița Anghel aduce eleganță și forță vocală în Revelionul 2026 de la TVR 1

  REVELIONTVR     TVR1   TVRI 

Luminița Anghel aduce eleganță și forță vocală în Revelionul 2026 de la TVR 1

În anul în care Televiziunea Română marchează șapte decenii de existență, spectacolul pregătit pentru noaptea dintre ani devine o celebrare a ...

Radu Ștefan Bănică, pe scena Revelionului TVR 1. „Un moment foarte... complet a fost să fiu în cabina bunicului meu”

  REVELIONTVR     TVR1   TVRI 

Radu Ștefan Bănică, pe scena Revelionului TVR 1. „Un moment foarte... complet a fost să fiu în cabina bunicului meu”

Cu un background artistic solid și o evoluție vizibilă, Radu Ștefan Bănică este astăzi una dintre cele mai promițătoare prezențe din noua ...

„Anul ăsta se poartă TVR”. Uddi, invitat în programul de Revelion al TVR 1

  REVELIONTVR     TVR1   TVRI 

„Anul ăsta se poartă TVR”. Uddi, invitat în programul de Revelion al TVR 1

Voce inconfundabilă și sensibilitate artistică, Uddi este parte din spectacolul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”. Noaptea promite ...

Shift, parte din programul de Revelion de la TVR 1

  REVELIONTVR     TVR1   TVRI 

Shift, parte din programul de Revelion de la TVR 1

Voce fresh, prezență carismatică, un artist în plină ascensiune. Shift este unul dintre invitaţii spectacolului de Revelion „Televiziunea Română ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate