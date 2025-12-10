Shift, parte din programul de Revelion de la TVR 1

PROMO TVR1 TVRI

Voce fresh, prezență carismatică, un artist în plină ascensiune. Shift este unul dintre invitaţii spectacolului de Revelion „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”.

Anul 2026 marchează o aniversare istorică pentru TVR – 70 de ani de cultură, divertisment și momente trăite împreună de o țară întreagă. Pentru a celebra această bornă, ediția de Revelion aduce pe aceeași scenă generații diferite de artiști, într-o producție construită din contraste frumoase: experiență și prospețime, nostalgie și experiment, emoție și energie pură. Spectacolul promite duete surpriză, momente live spectaculoase și mult umor, într-o atmosferă care se joacă cu trecutul și viitorul televiziunii publice.

Pe numele său real Gabriel Mihai Istrate, Shift s-a făcut remarcat printr-un stil care combină rap, pop și elemente urbane, dar și prin versuri cinematice, ușor de recunoscut. Originar din Galați, artistul și-a început drumul în muzică încă din adolescență, iar în timp a devenit atât interpret, cât și compozitor și producător.

De-a lungul carierei, Shift a colaborat cu unele dintre cele mai importante nume din muzica românească, lansând hituri care au acumulat milioane de vizualizări. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără: „Sus pe toc” (feat. Marius Moga), „Avioane de hârtie” (feat. Andra), „Rupem boxele”, „Vin sec”, „Piele albă, piele neagră”, „Până în rai” și multe altele. Versatil și creativ, Shift s-a impus în ultimii ani și ca unul dintre producătorii apreciați ai zonei urbane, conturând un stil modern, recognoscibil.

Prezența sa în programul de Revelion TVR 1 completează perfect conceptul ediției aniversare: o seară în care artiști consacrați și voci actuale se întâlnesc pentru a spune împreună povestea celor 70 de ani de Televiziune Română. Shift va aduce energia sa caracteristică, carisma și sound-ul actual, într-un spectacol care promite să rămână în memoria publicului.

TVR invită telespectatorii să întâmpine noul an cu muzică bună, surprize și emoție, alături de Shift și de marile nume care vor urca pe scena „Revelion 2026”.