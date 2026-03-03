loader
Foto

Romy Schneider, dincolo de legendă: conversaţia care a zguduit tăcerea, la TVR 1

publicat: Marţi, 03 Martie 2026

PROMO  TVR1 

O noapte de iarnă, o confesiune fără martori și o voce care rupe tăcerea unei legende. Departe de camerele de filmare, Romy Schneider a ales să ridice vălul ce-i acoperea viaţa în faţa feministei Alice Schwarzer. La patru decenii distanță, înregistrările acestei întâlniri secrete scot la lumină adevărul din spatele celebrei actriţe. Povestea prinde viață în documentarul „Conversație cu Romy Schneider”, difuzat vineri, 6 martie, ora 22.00, la TVR1

 

(w882) Doc Conver

Pe 12 decembrie 1976, fulgii de zăpadă pluteau deasupra Catedralei din Köln, iar în apropiere, într-un mic birou cu aer de cabină de vapor, Romy Schneider decidea să spună ceea ce nu rostise niciodată în fața camerelor. Nu mai acorda interviuri, dar în acea noapte a ales să vorbească.

Confidenta ei a fost Alice Schwarzer, una dintre cele mai influente feministe germane ale epocii și fondatoarea revistei „Emma”. Fără camere, fără martori, doar un reportofon. „Vreau ca articolul tău să șocheze”, i-ar fi spus actrița.

Departe de imaginea strălucitoare a prințesei Sissi, rol care a făcut-o celebră, Romy Schneider a vorbit despre contrastul dintre imaginea de vedetă și femeia din spatele celebrităţii, despre meseria de actriță, despre relația complicată cu Germania și despre povara proiecțiilor publice. A rememorat episoade dureroase, cerând uneori oprirea înregistrării – mai ales când discuția ajungea la mama sa, Magda, actriță în perioada celui de-al Treilea Reich, suspectată de o relație cu Hitler.

Patruzeci de ani mai târziu, Alice Schwarzer îi încredințează realizatorului Patrick Jeudy fragmentele audio ale acelei conversații. Documentarul „Conversație cu Romy Schneider” ("Conversation avec Romy Schneider", Franța, 2018) recompune portretul unei femei pline de contradicții: curajoasă și vulnerabilă, rebelă și conformistă, talentată și măcinată de îndoieli.

(w882) Doc.

Construit din imagini de arhivă și evocări emoționante, filmul ne dezvăluie destinul celei care, conform  unui sondaj realizat în Franţa, este considerată „actriţa secolului”, dar şi drama unei femei prinse între două identități şi două țări.

„Conversație cu Romy Schneider”, realizat de Patrick Jeudy, se vede vineri, 6 martie, de la ora 22.00, la TVR 1.

 

Credit foto: GettyImages; Gabriele Jakobi – Les Bons Clients

Sursă foto: Selecţie Film TVR

Tag-uri: documentar „Conversație cu Romy Schneider”, Romy Schneider, TVR1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„Cerbul de Aur: Generații” – Best Of la TVR 1, sub semnul „TVR 70”

  PROMO     TVR1 

„Cerbul de Aur: Generații” – Best Of la TVR 1, sub semnul „TVR 70”

Două seri-eveniment dedicate istoriei celui mai prestigios festival muzical din România

Hugh Grant şi Andie MacDowell – o iubire imposibil de ignorat, în „Patru nunţi şi o înmormântare”

  FILM     TVR1 

Hugh Grant şi Andie MacDowell – o iubire imposibil de ignorat, în „Patru nunţi şi o înmormântare”

Îngrăgita comedie romantică poate fi urmărită la TVR 1 sâmbătă, 7 martie, de la ora 20.00.

„Jodie Foster: Hollywood, dragostea mea” – o incursiune în viața legendarei actrițe, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Jodie Foster: Hollywood, dragostea mea” – o incursiune în viața legendarei actrițe, la TVR 1

Câștigătoarea Globului de Aur, Jodie Foster, într-un documentar care acoperă întreaga sa carieră. A început ca actriță încă din copil ărie, ...

Calea spre performanță: Între eroarea necesară și mirajul perfecțiunii

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Calea spre performanță: Între eroarea necesară și mirajul perfecțiunii

În spatele fiecărei execuții reușite se află numeroase greșeli făcute și corectate la antrenament. Publicul vede rezultatul, nu procesul. Drumul ...

Peste 300 de români blocați în zone de conflict vor reveni în țară, luni seara

  TVRINFO     TVRINFO 

Peste 300 de români blocați în zone de conflict vor reveni în țară, luni seara

Autoritățile române și compania națională TAROM coordonează o operațiune complexă de repatriere a peste 360 de cetățeni români din zona de ...

Andrea Bocelli, invitatul special al finalei Festivalului Sanremo 2026

  PROMO     TVR1 

Andrea Bocelli, invitatul special al finalei Festivalului Sanremo 2026

În direct la TVR 1, de la ora 21:00. Finala spectacolului desfășurat pe scena Teatrului Ariston, epicentrul muzicii italiene, promite momente ...

Legea privind pensiile magistraţilor, promulgată

  TVRINFO     TVRINFO 

Legea privind pensiile magistraţilor, promulgată

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat vineri legea care vizează recalcularea pensiilor de serviciu ale magistraților.

Majestatea Sa a Ecranului și a Scenei: „Helen Mirren, o actriţă regală”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Majestatea Sa a Ecranului și a Scenei: „Helen Mirren, o actriţă regală”, la TVR 1

Nu doar o actriţă legendară de teatru, ci şi o vedetă a televiziunii şi cinematografiei, Helen Mirren este de neegalat, cu talente multiple, ...

Noutăţi la TVR Cultural: din 2 martie, „Jurnalul cultural” începe mai devreme, de la ora 20.00

  PROMO     TVRCULTURAL 

Noutăţi la TVR Cultural: din 2 martie, „Jurnalul cultural” începe mai devreme, de la ora 20.00

Principala emisiune de ştiri a postului TVR Cultural ne va răsfăţa cu cele mai importante informaţii din zona culturală de luni până duminică, ...

Ce spun adolescenții despre interzicerea accesului pe rețelele sociale: Măsura nu protejează pe nimeni. Mută problema unde adulții nu o mai văd

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Ce spun adolescenții despre interzicerea accesului pe rețelele sociale: Măsura nu protejează pe nimeni. Mută problema unde adulții nu o mai văd

Adolescenții din Board-ul Copiilor UNICEF au spus, în dialogul cu tvr.ro, că ar opta pentru informare în detrimentul interdicției pe Internet. ...

Povestea nerostită a lui Marilyn la TVR Cultural şi TVR 1

  FILM     TVRCULTURAL   TVR1 

Povestea nerostită a lui Marilyn la TVR Cultural şi TVR 1

O ştim ca pe un mit, un simbol, o imagine eternă a feminităţii hollywoodiene. Dar cine a fost, dincolo de proiecţii şi legende, femeia care şi-a ...

Dincolo de roluri şi prejudecăți, „Sharon Stone–supravieţuitoarea”, la TVR 1

  FILM     TVRCULTURAL   TVR1 

Dincolo de roluri şi prejudecăți, „Sharon Stone–supravieţuitoarea”, la TVR 1

O poveste despre ambiție, luptă și supraviețuire în inima unei industrii nemiloase. Documentarul „Sharon Stone – supravieţuitoarea” oferă o ...

Bogdan Stănescu: „E foarte important să ţi se acorde încredere. Iar eu am avut acest privilegiu. M-a ajutat să mă dezvolt”

  VEDETE     TVRCULTURAL 

Bogdan Stănescu: „E foarte important să ţi se acorde încredere. Iar eu am avut acest privilegiu. M-a ajutat să mă dezvolt”

Din luna martie, Bogdan Stănescu ne întâmpină, de luni până vineri, de la ora 20.00, la singura emisiune informativă TV din România care le aduce ...

„Artiste ale Teatrului Românesc”, program special în luna mărțișorului la TVR

  PROMO     TVRCULTURAL 

„Artiste ale Teatrului Românesc”, program special în luna mărțișorului la TVR

Teatrul Național de Televiziune celebrează în luna martie marile nume feminine ale scenei, într-o serie-eveniment difuzată, în fiecare miercuri ...

Interzicem accesul copiilor pe rețelele de socializare? „Generația noastră trăiește online” vs. „Nu poți controla ce informație primește copilul”

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Interzicem accesul copiilor pe rețelele de socializare? „Generația noastră trăiește online” vs. „Nu poți controla ce informație primește copilul”

„Generația noastră trăiește online - soluția e să ne învețe să facem asta în siguranță, nu să ne interzică accesul complet”, spune Nicholas (17 ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate