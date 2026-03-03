Romy Schneider, dincolo de legendă: conversaţia care a zguduit tăcerea, la TVR 1

O noapte de iarnă, o confesiune fără martori și o voce care rupe tăcerea unei legende. Departe de camerele de filmare, Romy Schneider a ales să ridice vălul ce-i acoperea viaţa în faţa feministei Alice Schwarzer. La patru decenii distanță, înregistrările acestei întâlniri secrete scot la lumină adevărul din spatele celebrei actriţe. Povestea prinde viață în documentarul „Conversație cu Romy Schneider”, difuzat vineri, 6 martie, ora 22.00, la TVR1

Pe 12 decembrie 1976, fulgii de zăpadă pluteau deasupra Catedralei din Köln, iar în apropiere, într-un mic birou cu aer de cabină de vapor, Romy Schneider decidea să spună ceea ce nu rostise niciodată în fața camerelor. Nu mai acorda interviuri, dar în acea noapte a ales să vorbească.

Confidenta ei a fost Alice Schwarzer, una dintre cele mai influente feministe germane ale epocii și fondatoarea revistei „Emma”. Fără camere, fără martori, doar un reportofon. „Vreau ca articolul tău să șocheze”, i-ar fi spus actrița.

Departe de imaginea strălucitoare a prințesei Sissi, rol care a făcut-o celebră, Romy Schneider a vorbit despre contrastul dintre imaginea de vedetă și femeia din spatele celebrităţii, despre meseria de actriță, despre relația complicată cu Germania și despre povara proiecțiilor publice. A rememorat episoade dureroase, cerând uneori oprirea înregistrării – mai ales când discuția ajungea la mama sa, Magda, actriță în perioada celui de-al Treilea Reich, suspectată de o relație cu Hitler.

Patruzeci de ani mai târziu, Alice Schwarzer îi încredințează realizatorului Patrick Jeudy fragmentele audio ale acelei conversații. Documentarul „Conversație cu Romy Schneider” ("Conversation avec Romy Schneider", Franța, 2018) recompune portretul unei femei pline de contradicții: curajoasă și vulnerabilă, rebelă și conformistă, talentată și măcinată de îndoieli.

Construit din imagini de arhivă și evocări emoționante, filmul ne dezvăluie destinul celei care, conform unui sondaj realizat în Franţa, este considerată „actriţa secolului”, dar şi drama unei femei prinse între două identități şi două țări.

