Revelionul TVR Cultural: Concerte legendare, înregistrări unice, mărturii sonore și vizuale ale excelenței absolute din muzica românească și universală

Cella Delavrancea – aniversare la 100 de ani, Ion Voicu – violonistul-simbol al unei epoci, Radu Lupu la Ateneul Român, Sergiu Celibidache – miracolul irepetabil al interpretării, Corul Madrigal la Ateneul Român - sunt câteva dintre momentele cheie pe care ni le oferă TVR Cultural în noaptea dintre ani. În deschidere, telespectatorii se bucură de premiera operetei „Liliacul”, preluare 2025 de la Teatrul de Operetă şi Musical Ion Dacian.

TVR Cultural întâmpină Anul Nou cu o programare-eveniment fără precedent: concerte legendare din Arhiva de Aur a Televiziunii Române, înregistrări unice, pe care niciun alt broadcaster nu le deține, mărturii sonore și vizuale ale excelenței absolute din muzica românească și universală.

În ultima zi a anului, pe 31 decembrie, TVR Cultural începe rogramul special de Revelion cu o premieră: „Liliacul”, opereta captivantă compusă de Johann Strauss-fiul, cu libretul scris de Karl Haffner și Richard Genée, preluată de la Teatrul de Operetă şi Musical Ion Dacian. Urmărim spectacolul plin de culoare începând cu ora 21.00, la TVR Cultural.

Acțiunea se desfășoară în Viena, în secolul al XIX-lea și urmărește povestea lui Gabriel von Eisenstein, un bărbat amuzant și carismatic care se confruntă cu diferite peripeții în timpul unei serii de petreceri și confuzii. Gabriel trebuie să ispășească o scurtă pedeapsă în închisoare pentru o faptă minoră, însă, în loc să meargă direct la închisoare, el acceptă să petreacă ultima seară în libertate la o petrecere fastuoasă ce urma să aibă loc la reședința prințului Orlofsky chiar în noaptea dintre ani. În timpul petrecerii, Eisenstein se îndrăgostește de o misterioasă contesă maghiară, care este de fapt Rosalinda, soția lui, prezentă la petrecere din dorința de a-i testa fidelitatea.

Confuzii și dezvăluiri hilare fac din „Liliacul” o comedie plină de suspans, umor, farmec și muzică încântătoare, care continuă să aducă bucurie publicului de peste un secol. Premiera acestei operete a avut loc în Viena, pe 5 aprilie 1874 și a devenit rapid una dintre cele mai iubite și reprezentate creații din repertoriul genului.

Cu personaje complexe, subiecte amuzante și o muzică memorabilă, această operetă rămâne una dintre cele mai iubite creații ale lui Johann Strauss - fiul și o bijuterie a teatrului muzical vienez.

Selecţie excepţională de concerte, în noaptea dintre ani la TVR Cultural - un Revelion al memoriei, al excelenței și al identității culturale

„Într-o noapte dedicată bilanțului și speranței, TVR Cultural propune un Revelion al valorilor, în care muzica devine limbaj universal, iar Arhiva de Aur – o punte între generații. Aceste înregistrări nu sunt doar concerte, sunt documente de patrimoniu, fragmente de istorie vie, păstrate cu responsabilitate de Televiziunea Română timp de șapte decenii.

Revelionul la TVR Cultural înseamnă mai mult decât o programare specială. Înseamnă respect pentru trecut, asumare culturală și o promisiune pentru viitor – în spiritul celor 70 de ani de Televiziune Română, care vor fi sărbătoriți în 2026”, ne-a declarat Valentina Băinţan, producător TVR Cultural.

Astfel, TVR Cultural invită publicul la o călătorie emoționantă prin istoria culturii române, într-o seară în care scena devine memorie, iar memoria - sărbătoare. Această selecție excepțională se înscrie, totodată, în contextul aniversar TVR 70, marcând apropierea anului 2026, atunci când se împlinesc 70 de ani de existență a Televiziunii Române, instituția care a arhivat, protejat și transmis generațiilor viitoare momente irepetabile ale vieții artistice.

Iată câteva momentele-cheie ale serii de Revelion, la TVR Cultural:

„Cella Delavrancea – aniversare la 100 de ani” - un document de patrimoniu emoționant, în care una dintre cele mai luminoase figuri ale culturii române este omagiată de personalități precum Iosif Sava, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Corul Madrigal, Dan Grigore, Maria Fotino, Șerban Cioculescu, dar și alte personalități ale culturii române. Vom fi martorii unei lecții de eleganță, spirit și continuitate culturală.

Sub titlul „Ion Voicu – violonistul-simbol al unei epoci”, la TVR Cultural vom urmări două concerte legendare, înregistrate la Sala Radio, cu Orchestra Simfonică a Radioteleviziunii:

– din anul 1973, Simfonia spaniolă de Édouard Lalo, dirijor Emanuel Elenescu,

– din anul 1969, Concertul pentru vioară de Johannes Brahms, dirijor Iosif Conta.

Sunt mărturii ale unei arte interpretative aflate la apogeu.

Apoi, TVR Cultural ne delectează cu o întâlnire cu rafinamentul absolut al unuia dintre cei mai mari pianiști ai lumii: Radu Lupu la Ateneul Român – în două apariții rare, de o puritate artistică tulburătoare:

– Concertul în Fa major op. 19 de W.A. Mozart,

– Concertul nr. 3 pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven, alături de Orchestra Filarmonicii George Enescu, dirijor Cristian Mandeal.

Nu putea lipsi din programul special pregătit de TVR Cultural Sergiu Celibidache – miracolul irepetabil al interpretării. Telespectatorii se vor bucura să urmărească două concerte istorice de la Ateneul Român, cu Orchestra Filarmonicii George Enescu:

– George Enescu – Rapsodia I, Ravel – Alborada del gracioso, Debussy – Trei nocturne

– Concert din 1979: Richard Strauss – Don Juan, Maurice Ravel – Rapsodia spaniolă.

Un univers sonor care nu se repetă, ci se trăiește!

Tot TVR Cultural ne mai oferă un moment de renaștere simbolică a vieții culturale românești: Corul Madrigal la Ateneul Român – un concert-document de la prima ediție a Festivalului Internațional George Enescu organizată după Revoluția din 1989.

