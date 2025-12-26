loader
Foto

Galerie foto

Revelionul TVR Cultural: Concerte legendare, înregistrări unice, mărturii sonore și vizuale ale excelenței absolute din muzica românească și universală

publicat: Vineri, 26 Decembrie 2025

PROMO  TVRCULTURAL 

Cella Delavrancea – aniversare la 100 de ani, Ion Voicu – violonistul-simbol al unei epoci, Radu Lupu la Ateneul Român, Sergiu Celibidache – miracolul irepetabil al interpretării, Corul Madrigal la Ateneul Român - sunt câteva dintre momentele cheie pe care ni le oferă TVR Cultural în noaptea dintre ani. În deschidere, telespectatorii se bucură de premiera operetei „Liliacul”, preluare 2025 de la Teatrul de Operetă şi Musical Ion Dacian.

 

TVR Cultural întâmpină Anul Nou cu o programare-eveniment fără precedent: concerte legendare din Arhiva de Aur a Televiziunii Române, înregistrări unice, pe care niciun alt broadcaster nu le deține, mărturii sonore și vizuale ale excelenței absolute din muzica românească și universală.

În ultima zi a anului, pe 31 decembrie, TVR Cultural începe rogramul special de Revelion cu o premieră: „Liliacul”, opereta captivantă compusă de Johann Strauss-fiul, cu libretul scris de Karl Haffner și Richard Genée, preluată de la Teatrul de Operetă şi Musical Ion Dacian. Urmărim spectacolul plin de culoare începând cu ora 21.00, la TVR Cultural.

(w882) Liliacul,

Acțiunea se desfășoară în Viena, în secolul al XIX-lea și urmărește povestea lui Gabriel von Eisenstein, un bărbat amuzant și carismatic care se confruntă cu diferite peripeții în timpul unei serii de petreceri și confuzii. Gabriel trebuie să ispășească o scurtă pedeapsă în închisoare pentru o faptă minoră, însă, în loc să meargă direct la închisoare, el acceptă să petreacă ultima seară în libertate la o petrecere fastuoasă ce urma să aibă loc la reședința prințului Orlofsky chiar în noaptea dintre ani. În timpul petrecerii, Eisenstein se îndrăgostește de o misterioasă contesă maghiară, care este de fapt Rosalinda, soția lui, prezentă la petrecere din dorința de a-i testa fidelitatea.

(w882) Speciacol

Confuzii și dezvăluiri hilare fac din „Liliacul” o comedie plină de suspans, umor, farmec și muzică încântătoare, care continuă să aducă bucurie publicului de peste un secol. Premiera acestei operete a avut loc în Viena, pe 5 aprilie 1874 și a devenit rapid una dintre cele mai iubite și reprezentate creații din repertoriul genului.

Cu personaje complexe, subiecte amuzante și o muzică memorabilă, această operetă rămâne una dintre cele mai iubite creații ale lui Johann Strauss - fiul și o bijuterie a teatrului muzical vienez.

Selecţie excepţională de concerte, în noaptea dintre ani la TVR Cultural - un Revelion al memoriei, al excelenței și al identității culturale

„Într-o noapte dedicată bilanțului și speranței, TVR Cultural propune un Revelion al valorilor, în care muzica devine limbaj universal, iar Arhiva de Aur – o punte între generații. Aceste înregistrări nu sunt doar concerte, sunt documente de patrimoniu, fragmente de istorie vie, păstrate cu responsabilitate de Televiziunea Română timp de șapte decenii.

Revelionul la TVR Cultural înseamnă mai mult decât o programare specială. Înseamnă respect pentru trecut, asumare culturală și o promisiune pentru viitor – în spiritul celor 70 de ani de Televiziune Română, care vor fi sărbătoriți în 2026”, ne-a declarat Valentina Băinţan, producător TVR Cultural.

(w882) Revelion T

Astfel, TVR Cultural invită publicul la o călătorie emoționantă prin istoria culturii române, într-o seară în care scena devine memorie, iar memoria - sărbătoare. Această selecție excepțională se înscrie, totodată, în contextul aniversar TVR 70, marcând apropierea anului 2026, atunci când se împlinesc 70 de ani de existență a Televiziunii Române, instituția care a arhivat, protejat și transmis generațiilor viitoare momente irepetabile ale vieții artistice.

Iată câteva momentele-cheie ale serii de Revelion, la TVR Cultural:

(w882) Revelion T

„Cella Delavrancea – aniversare la 100 de ani” - un document de patrimoniu emoționant, în care una dintre cele mai luminoase figuri ale culturii române este omagiată de personalități precum Iosif Sava, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Corul Madrigal, Dan Grigore, Maria Fotino, Șerban Cioculescu, dar și alte personalități ale culturii române. Vom fi martorii unei lecții de eleganță, spirit și continuitate culturală.

(w882) Revelion T

Sub titlul „Ion Voicu – violonistul-simbol al unei epoci”, la TVR Cultural vom urmări două concerte legendare, înregistrate la Sala Radio, cu Orchestra Simfonică a Radioteleviziunii:

– din anul 1973, Simfonia spaniolă de Édouard Lalo, dirijor Emanuel Elenescu,

– din anul 1969, Concertul pentru vioară de Johannes Brahms, dirijor Iosif Conta.

Sunt mărturii ale unei arte interpretative aflate la apogeu.

(w882) Revelion T

Apoi, TVR Cultural ne delectează cu o întâlnire cu rafinamentul absolut al unuia dintre cei mai mari pianiști ai lumii: Radu Lupu la Ateneul Român – în două apariții rare, de o puritate artistică tulburătoare:

Concertul în Fa major op. 19 de W.A. Mozart,

Concertul nr. 3 pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven, alături de Orchestra Filarmonicii George Enescu, dirijor Cristian Mandeal.

(w882) Revelion_S

Nu putea lipsi din programul special pregătit de TVR Cultural Sergiu Celibidache – miracolul irepetabil al interpretării. Telespectatorii se vor bucura să urmărească două concerte istorice de la Ateneul Român, cu Orchestra Filarmonicii George Enescu:

– George Enescu – Rapsodia I, Ravel – Alborada del gracioso, Debussy – Trei nocturne

– Concert din 1979: Richard Strauss – Don Juan, Maurice Ravel – Rapsodia spaniolă.

Un univers sonor care nu se repetă, ci se trăiește!

(w882) Revelion T

Tot TVR Cultural ne mai oferă un moment de renaștere simbolică a vieții culturale românești: Corul Madrigal la Ateneul Român – un concert-document de la prima ediție a Festivalului Internațional George Enescu organizată după Revoluția din 1989.

foto: TVR

 

 

Tag-uri: Cella Delavrancea, concerte legendare, inregistrari unice, Ion Voicu, madrigal, Opereta Liliacul, Radu Lupu, Revelion, Revelion TVR Cultural 2026, Sergiu Celibidache, TVR

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

”Ora Regelui”, final de an regal

  RECOMANDARI     TVR1 

”Ora Regelui”, final de an regal

Sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 9:00 vă invităm la o ediție specială ”Ora Regelui”: Seara dedicată Corpului Diplomatic de Majestatea Sa ...

Revelionul TVR Cultural: Concerte legendare, înregistrări unice, mărturii sonore și vizuale ale excelenței absolute din muzica românească și universală

  REVELIONTVR     TVRCULTURAL 

Revelionul TVR Cultural: Concerte legendare, înregistrări unice, mărturii sonore și vizuale ale excelenței absolute din muzica românească și universală

Cella Delavrancea – aniversare la 100 de ani, Ion Voicu – violonistul-simbol al unei epoci, Radu Lupu la Ateneul Român, Sergiu Celibidache – ...

Revelion 2026 la TVR - o noapte-maraton cu film, teatru, muzică, arhive de aur și mari legende

      TVR2   TVR3   TVRCULTURAL   TVRSPORT   TVRFOLCLOR 

Revelion 2026 la TVR - o noapte-maraton cu film, teatru, muzică, arhive de aur și mari legende

Televiziunea Română întâmpină Anul Nou cu o ofertă editorială amplă și diversă, propunând telespectatorilor o noapte-maraton de programe ...

Braşov: „heavy animals”, rock, bucate şi tradiţii. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Braşov: „heavy animals”, rock, bucate şi tradiţii. Duminică, la „Exclusiv în România”

Cristi Tabără şi echipa „Exclusiv în România” ne aşteaptă la o nouă ediţie a emisiunii ce reunește istorii locale, tradiții, gastronomie și ...

Tradiţie şi eleganţă: Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, în direct la TVR

  PROMO     TVR1 

Tradiţie şi eleganţă: Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, în direct la TVR

Tradiţia merge mai departe! Ca de obicei, în prima zi a anului, Televiziunea Română difuzează live, în exclusivitate, Concertul de Anul Nou al ...

Nașterea lui Hristos să ne fie de folos!

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Nașterea lui Hristos să ne fie de folos!

Părintele Marian Mihai, preot la biserica Sf. Grigorie Palama din București, ne introduce în atmosfera creștinească a Crăciunului, evidențiind ...

Întrebările prezentului, dincolo de sărbătoare, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Întrebările prezentului, dincolo de sărbătoare, la TVR INFO

Într-un context intern și internațional tensionat, Crăciunul aduce și momente de reflecție. Telespectatorii trăiesc bucuria Crăciunului în ...

Vedetele TVR sunt „Care pe care” pentru o cauză umanitară

  PROMO     TVR1 

Vedetele TVR sunt „Care pe care” pentru o cauză umanitară

Concurenţi surpriză în arena limbii române! La final de an, Ruxandra Gheorghe–Negrea şi-a provocat colegii la un duel gramatical pentru o cauză ...

Când nimic nu e sigur, totul e posibil. Întrebări și recomandări la sfârșit de an: Mai puțină minciună și mai multă mișcare!

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Când nimic nu e sigur, totul e posibil. Întrebări și recomandări la sfârșit de an: Mai puțină minciună și mai multă mișcare!

Am adunat pentru cititorii noștri câteva articole, recomandări și invitații la instrospecție, potrivite finalului de an: Nu mai spune DA când ...

Concertul „Nicolae Kirculescu”, un omagiu de excepție, la TVR Cultural, în a doua zi de Crăciun

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Concertul „Nicolae Kirculescu”, un omagiu de excepție, la TVR Cultural, în a doua zi de Crăciun

Vineri, 26 decembrie, de la ora 16:30, telespectatorii sunt invitați la Ateneul Român pentru un eveniment simfonic emoționant, dedicat ...

„Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026

      TVR1   TVRMOLDOVA   TVRI 

„Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026", la TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova

Televiziunea Română dă startul unui an cu totul special din istoria sa –  Împreună la puterea 70 – printr-o seară de gală în care peste 100 de ...

Omul și Timpul. Istoria recentă, o problemă de conștiință

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Omul și Timpul. Istoria recentă, o problemă de conștiință

Pornind de la ultima carte semnată de acad. Ioan Scurtu, Istoria de după 1989 prin experiența unui istoric, jurnalistul Rafael Udriște propune un ...

Inginerul horticultor FLORIN STĂNICĂ, în

  PROMO     TVRCULTURAL 

Inginerul horticultor FLORIN STĂNICĂ, în "DIALOGURI ACADEMICE" cu MIRCEA DUMITRU, vicepreședintele Academiei Române

Duminică, 28 decembrie 2025, ora 13:00, TVR Cultural şi Academia Română vă invită la "Dialoguri Academice" cu prorectorul Universităţii de ...

Crăciunul: „câte sate atâtea date, câte bordeie atâtea obiceie”

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Crăciunul: „câte sate atâtea date, câte bordeie atâtea obiceie”

Se încheie postul Crăciunului și întâmpinăm Nașterea Domnului Iisus Hristos cu bucurie, cu datini și obiceiuri diferite de la o zonă la alta a ...

Fuego: „Vom cânta muzică ritmată, vom petrece, așa cum îi stă bine românului la noaptea dintre ani!”

  REVELIONTVR     TVR1 

Fuego: „Vom cânta muzică ritmată, vom petrece, așa cum îi stă bine românului la noaptea dintre ani!”

Fără nicio umbră de îndoială: Fuego cântă şi ne încântă în noaptea de Revelion, la TVR. Ba chiar are şi alte surprize, pe care vă invităm să le ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate