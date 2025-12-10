Reîntoarcerea unui simbol: Andreea Marin, din nou la TVR în noaptea dintre ani

PROMO TVR1 TVRI

Andreea Marin se întoarce la Televiziunea Română, locul unde şi-a început cariera. În noaptea dintre ani, telespectatorii o vor vedea pe Andreea într-un trio de excepţie, alături de Iuliana Tudor şi Ramona Bădescu, la „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” - programul special care deschide anul aniversar în care Televiziunea Publică împlinește 70 de ani.

Andreea Marin păşeşte din nou în studiourile TVR cu emoţia reîntoarcerii „acasă”, după cum mărturiseşte: „Am venit acasă, am revenit acasă şi mă simt extraordinar”. Pentru noaptea dintre ani, vedeta a pregăti un moment special în cadrul programului „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, unde va cânta şi va dansa alături de două alte nume apreciate ale televiziunii – Iuliana Tudor şi Ramona Bădescu.

La 18 ani, Andreea Marin debuta la TVR Iaşi, în emisiunea „Ţara lui Piticot”, iar mai târziu, „Surprize, surprize”, difuzată la TVR 1, a transformat-o într-un fenomen şi i-a adus renumele de „Zâna surprizelor”. Reîntoarcerea ei în televiziunea publică pentru seara de Revelion poartă o doză aparte de nostalgie: Andreea aduce cu ea o rochie dintr-un program realizat cândva la TVR, un detaliu simbolic pentru legătura ei profundă cu această instituţie.

Ediţia „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” promite un spectacol festiv, încărcat de emoţie, duete neaşteptate, poveşti îndrăgite şi multă energie – o întâlnire între generaţii care deschide anul aniversar al TVR, ce împlineşte 70 de ani. „Ce-mi doresc pentru această casă minunată, televiziunea română”, spune Andreea Marin, „este să crească oameni frumoşi, cu principii sănătoase, cu respect faţă de cei de acasă”.

Pe 31 decembrie, la TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova, Andreea Marin revine pe micul ecran în cel mai festiv mod posibil – într-o seară construită pentru bucurie, lumină şi surprize.