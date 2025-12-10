Ramona Bădescu, de la „Cabana Melodiilor” pe scena Revelionului TVR 2026

PROMO TVR1

O altă vedetă care şi-a făcut debutul la TVR, Ramona Bădescu se alătură invitaților speciali ai programului „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”. Într-un an în care TVR aniversează 70 de ani, revenirea Ramonei în platourile Televiziunii Publice capătă valoare simbolică. Cu amintiri din „Cabana melodiilor” și cu dor de scenă, artista se pregătește să împartă cu publicul emoție, muzică și nostalgie, într-o noapte de Revelion memorabilă.

Ramona Bădescu și-a început drumul artistic foarte devreme, la 5 ani, când, la „Cabana melodiilor”, cânta „Sunt Ramona din Craiova” și făcea primii pași pe scena televiziunii naționale, într-un program de muzică și divertisment.

De atunci, viața i-a purtat pașii spre Italia, unde şi-a construit o carieră prolifică ca actriță, cântăreață și personalitate tv.

Astăzi, după decenii de activitate pe scene și platouri în străinătate și acasă, Ramona se întoarce acolo de unde a plecat — la TVR — într-un moment cu totul special. În 2026, când televiziunea publică împlinește 70 de ani, „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” o readuce pe scena de sărbătoare.

Într-un interviu, Ramona a mărturisit: „Este o emoţie după 52 de ani să mă găsesc din nou în Televiziunea Română, unde am debutat la 5 ani… Sunt atâtea amintiri în sufletul meu, atâtea momente care-mi revin, și sunt încântată să le împart cu toți oamenii acum, la trecerea dintre ani.”

Apariția ei promite să aducă în program un aer cald, familiar, plin de nostalgie și autenticitate. Ramona vorbește cu emoție despre sărbători, familie și despre bucuria de a reveni acasă — la TVR.

Programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” va fi o punte între generaţii: artiști consacrați și nume noi, povești îndrăgite și surprize — iar Ramona Bădescu reprezintă legătura dintre trecut și prezent. În noaptea dintre ani, publicul va putea retrăi gustul unei televiziuni care a scris povești, a creat cariere și a unit generații.

„Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, pe 31 decembrie, la TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova.