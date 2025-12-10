Radu Ștefan Bănică, pe scena Revelionului TVR 1. „Un moment foarte... complet a fost să fiu în cabina bunicului meu”

Cu un background artistic solid și o evoluție vizibilă, Radu Ștefan Bănică este astăzi una dintre cele mai promițătoare prezențe din noua generație de artiști români. Îl vedem în noaptea dintre ani, în spectacolul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”.

Anul 2026 este unul cu semnificație istorică pentru TVR – televiziunea publică împlinește 70 de ani, perioadă în care a devenit un reper cultural și artistic, lansând generații de artiști și oferind spectacole care au rămas în memoria publicului. Pentru a celebra acest moment, Revelionul este construit ca o întâlnire spectaculoasă între tradiție și nou, între artiști consacrați și tineri aflați în plină ascensiune, într-un show vibrant, cu momente live, duete surpriză, energie și multă emoție.

Fiul lui Ștefan Bănică Jr. și nepotul legendarului Ștefan Bănică, Radu Ștefan Bănică îşi poartă numele artistic cu naturalețe și personalitate proprie. Actor, cântăreț și performer complex, el s-a făcut remarcat prin vocea sa caldă, prezența scenică matură și versatilitatea pe care a dezvoltat-o în ultimii ani.

„Mă simt onorat că sunt a treia generaţie din cadrul familiei mele care debutează la TVR şi un moment foarte... complet a fost să fiu în cabina bunicului meu”, mărturiseşte emoţionat artistul.

Radu Ștefan a câștigat aprecierea publicului prin roluri în spectacole de teatru muzical, unde combină natural actoria, dansul și muzica, apariții TV și momente live în care energia și eleganța lui l-au transformat într-un nume tot mai prezent în zona de entertainment, piese lansate în ultimii ani, care îi conturează treptat o direcție muzicală proprie, modernă și plină de sensibilitate. Nu în ultimul rând, Radu şi-a câştigat fani şi în rândul telespectatorilor TVR 1, unde îl întâlnim în calitate de jurat al emisiunii „Vedeta familiei”.

Prezența lui Radu Ștefan Bănică în programul de Revelion aduce un plus de rafinament și prospețime ediției aniversare. Artistul este pregătit să ofere publicului un moment despre care dezvăluie misterios doar că este „dedicat unei persoane speciale”, interpretări pline de emoție și o energie modernă, în ton cu spiritul generației sale.

Într-un spectacol ce celebrează 70 de ani de Televiziune Română, Radu Ștefan Bănică se alătură artiștilor care vor transforma noaptea dintre ani într-o experiență memorabilă.