loader
Foto

„Proştii”, o dramă despre iubire şi izolare, la TVR Cultural

publicat: Vineri, 30 Ianuarie 2026

PROMO  TVRCULTURAL 

Despre relaţii dificile şi alegeri cu consecinţe dramatice. „Proştii”, lungmetrajul scris şi regizat de Tomasz Wasilewski – cineastul polonez distins, în 2016, cu Ursul de Argint pentru scenariu – poate fi urmărit luni, 2 februarie, de la ora 22.00, la TVR Cultural.

 

Coproducţie Polonia–România–Germania, „Proştii” este cel de-al patrulea lungmetraj semnat de Tomasz Wasilewski, realizat după „Statele Unite ale iubirii / Zjednoczone Stany Miłości”, filmul care i-a adus, în 2016, Ursul de Argint pentru scenariu la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin şi o nominalizare la Premiile Academiei Europene de Film.

Marlena, în vârstă de 62 de ani, şi Tomasz, cu 20 de ani mai tânăr, trăiesc de mulţi ani o relaţie aparent fericită, departe de ochii lumii, într-un orăşel de la malul mării. Echilibrul fragil al existenţei lor începe să se destrame atunci când, împotriva voinţei lui Tomasz, Marlena îşi aduce fiul bolnav să locuiască împreună cu ei. Confruntaţi cu un trecut care revine cu forţă, cei doi sunt nevoiţi să-şi regândească alegerile şi întreaga viaţă.

(w882) Film Prost

„Proştii” a avut premiera mondială la Festivalul Internaţional de Film de la Karlovy Vary 2022, în secţiunea Proxima.

Vorbind despre acest film, Tomasz Wasilewski mărturiseşte: „Mă interesa o relaţie la limită. Prezint ceva ce se termină, ceva ce privitorul nu înţelege pe deplin. Ceva îi scapă. Am vrut să descriu această izolare stranie. A existat cândva o mare iubire între ei, dar, în acelaşi timp, au fost condamnaţi să nu se aibă decât unul pe celălalt. Atunci iubirea devine o închisoare. Poate că şi momentul din viaţa mea a contat. Când am împlinit 40 de ani, am început să pun la îndoială multe lucruri.”

„Proştii” este o producţie Extreme Emotions, realizată cu sprijinul financiar al Institutului de Film Polonez, Eurimages, Centrului Naţional al Cinematografiei, Medienboard Berlin-Brandenburg, Mitteldeutsche Medienförderung şi al Televiziunii Române.PROŞTII (GLUPCY - Polonia, România, Germania, 2022)

 

PROŞTII (GLUPCY - Polonia, România, Germania, 2022)

Regia: Tomasz Wasilewski

Cu: Dorota Kolak, Łukasz Simlat, Tomasz Tyndyk, Katarzyna Herman

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„Proştii”, o dramă despre iubire şi izolare, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

„Proştii”, o dramă despre iubire şi izolare, la TVR Cultural

Despre relaţii dificile şi alegeri cu consecinţe dramatice. „Proştii”, lungmetrajul scris şi regizat de Tomasz Wasilewski – cineastul polonez ...

„Mi se prevedea un viitor de cioban de mare clasă...” - regizorul Stere Gulea, în dialog cu Cătălin Ştefănescu, la „Garantat 100%”

  PROMO     TVR1 

„Mi se prevedea un viitor de cioban de mare clasă...” - regizorul Stere Gulea, în dialog cu Cătălin Ştefănescu, la „Garantat 100%”

Cătălin Ştefănescu ne propune o nouă întâlnire cu regizorul şi scenaristul Stere Gulea. Pe 1 februarie, de la ora 23.00, la „Garantat 100%".

„Povești pierdute pe un peron de tren” – luni, la „Dosar România”

  PROMO     TVR1   TVRI 

„Povești pierdute pe un peron de tren” – luni, la „Dosar România”

După 13 ani de uitare, destinele personajelor acestui film sunt redate telespectatorilor de producătorul şi realizatorul Răzvan Butaru. Le ...

Povestea din ochii lor

  RECOMANDARI     TVR1 

Povestea din ochii lor

Fiecare animal are o poveste — unele pline de suferință, altele de speranță, dar toate vorbesc despre aceeași nevoie: iubirea și respectul față ...

Parlamentul, pe ultima poziţie în topul instituţiilor în care românii au încredere

  TVRINFO     TVRINFO 

Parlamentul, pe ultima poziţie în topul instituţiilor în care românii au încredere

Potrivit celui mai recent studiu realizat de INSCOP la începutul anului 2026, românii continuă să își pună cea mai mare bază în instituțiile pe ...

Sania românească, pe drumul olimpic spre Milano Cortina 2026

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Sania românească, pe drumul olimpic spre Milano Cortina 2026

Folosită din cele mai vechi timpuri ca mijloc de transport sau formă de distracție, sania a evoluat treptat într-o disciplină sportivă ...

„Eurovision – viziune și misiune”

  EUROVISION-2026     TVR1   TVRI 

„Eurovision – viziune și misiune”

Dezbatere pro și contra Eurovision. Televiziunea Română găzduiește vineri, 30 ianuarie, de la ora 21:00, un talk-show despre rolul celui mai ...

Davos și „Noua ordine mondială”, în dezbatere la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Davos și „Noua ordine mondială”, în dezbatere la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre „Consiliul păcii” al lui Donald Trump, dar şi despre acuzaţiile de „românism” aduse Maiei Sandu. Pe 30 ianuarie, de la ...

Cum transformăm educația și cercetarea în competitivitate economică

  RECOMANDARI     TVR1 

Cum transformăm educația și cercetarea în competitivitate economică

Vineri, 30 ianuarie, de la ora 18:15, la TVR 1, Narcis POPESCU îl are ca invitat pe acad. IOAN-AUREL POP, preşedintele Academiei Române.

De la fan, în juriul Eurovision. Elena Popa: „Cred că publicul așteaptă freshness, aşteaptă emoție”

  EUROVISION-2026     TVR1 

De la fan, în juriul Eurovision. Elena Popa: „Cred că publicul așteaptă freshness, aşteaptă emoție”

TVR a dat startul înscrierilor la Eurovision România 2026 pe 14 ianuarie, iar după încheierea perioadei de înscrieri, cei șapte jurați ai ...

Marius Dia: „Să evităm acel clișeu de piesă românească – Dracula, Transilvania, muzică populară, acordeon, vioară și așa mai departe – și să încercăm să venim cu ceva mai puternic”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Marius Dia: „Să evităm acel clișeu de piesă românească – Dracula, Transilvania, muzică populară, acordeon, vioară și așa mai departe – și să încercăm să venim cu ceva mai puternic”

Compozitorul, producătorul și reprezentantul A&R Marius Dia face parte, anul acesta, din juriul Selecţiei Naţionale Eurovision. Într-un ...

Cristian Marica Rădoi: „În 3 secunde trebuie să spui ceva, ca să existe un soi de cârlig să te atragă și să rămâi legat de acea piesă muzicală”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Cristian Marica Rădoi: „În 3 secunde trebuie să spui ceva, ca să existe un soi de cârlig să te atragă și să rămâi legat de acea piesă muzicală”

Răbdarea publicului a scăzut la 3 secunde. Dacă nu ai un “hook” imediat, piesa e pierdută. Redactor-şef și music playlist manger al Radio România ...

Andreea Balan: „La Eurovision caut tot, pentru că Eurovision este despre piesă, despre voce, dar și despre show!”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Andreea Balan: „La Eurovision caut tot, pentru că Eurovision este despre piesă, despre voce, dar și despre show!”

Este una dintre cele mai respectate și longevive artiste din industria muzicală românească, iar anul acesta face parte din juriul Eurovision ...

Doru Ionescu: „Piesa care ne va reprezenta la Eurovision trebuie să personalizeze măcar 1% România”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Doru Ionescu: „Piesa care ne va reprezenta la Eurovision trebuie să personalizeze măcar 1% România”

Cunoscut jurnalist și producător TV, Doru Ionescu se alătură, în premieră, juriului Selecției Naționale Eurovision România. Cu o experiență de ...

Andrei Tudor: „Cred foarte mult şi mizez pe pregnanţa refrenului”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Andrei Tudor: „Cred foarte mult şi mizez pe pregnanţa refrenului”

Fost participant la Eurovision Song Contest şi colaborator al unor voci de legendă din industria muzicală internaţională, Andrei Tudor face ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate