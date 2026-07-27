Primul Palme d'Or al lui Emir Kusturica este „Filmul de artă” de duminică, la TVR 2

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Pe 2 august, de la ora 22.00, ne conectăm la atmosfera sumbră a Iugoslaviei anilor 1950 prin ochii unui băieţel de şase ani, în drama „Tata în călătorie de afaceri”.

Čika Franjo, un bețiv din cartier, le cântă serenade muncitorilor de pe câmp. Interpretează cântece mexicane din instinct de conservare, considerând că e mai sigur să evite melodiile provenite din oricare dintre cele două superputeri mondiale dominante — Statele Unite și Uniunea Sovietică — în climatul specific Războiului Rece. Iugoslavia se confruntă cu un aparat intern paranoic și represiv, care urmărește să identifice și să elimine dușmanii statului în urma rupturii dintre Tito și Stalin. Copiii din localitate, inclusiv Malik, se cațără în copaci și se joacă.

„Filmul de artă” oferă în această duminică telespectatorilor TVR 2 drama „Tata în călătorie de afaceri” (Otac na sluzbenom putu / When father was away on business – Iugoslavia, 1985), în regia lui Emir Kusturica. Regimul stalinist din Iugoslavia anilor 1950 este privit prin ochii unui băieţel de şase ani, Malik, care nu pricepe de ce tatăl său, Meša, a dispărut brusc. Urmărim filmul pe 2 august, de la ora 22.00.

În această epocă în care orice declaraţie critică la adresa mai-marilor ţării devine un motiv de arestare, Meša a comis două imprudenţe: a comentat sarcastic o caricatură politică şi i-a căzut cu tronc amanta cumnatului său, oficial al Partidului Comunist. Micul Malik nu bănuieşte că tatăl lui a fost trimis la muncă silnică şi, naiv, îl crede plecat într-o călătorie de afaceri, în timp ce mama lui se străduieşte să-şi întreţină familia, în absenţa soţului ei.

După un timp, soția și copiii lui Meša i se alătură acestuia la Zvornik. Malik o cunoaște și se îndrăgostește de Maša, fiica unui medic rus, dar povestea lor se încheie brusc. Curând, micul Malik va afla că viaţa nu e atât de roz cum o credea...

Filmul a primit aprecieri din partea publicului şi a criticilor. În „The New York Times”, Janet Maslin a lăudat filmul pentru „portretul plin de umor și bogat în detalii” al personajelor sale. Criticul revistei „Time”, Richard Corliss, a afirmat că filmul merită văzut, în ciuda absenței unor decoruri sau personaje strălucitoare. Jurnaliștii de la „Variety” l-au descris drept un „comentariu plin de spirit” și l-au comparat cu comediile cehoslovace din anii '60. Iar John Simon, de la „National Review”, a descris filmul „Tata în călătorie de afaceri” drept „o peliculă de o onestitate neclintită și o inteligență constantă, susținută de umor, suferință, satiră și compasiune – o combinație imbatabilă”.

„Tata în călătorie de afaceri” este prima producţie cu care Emir Kusturica a câștigat Palme d'Or, cea mai înaltă distincție la Festivalul de Film de la Cannes. Al doilea premiu l-a câștigat în 1995, pentru „Underground”.

Premii şi nominalizări:

Palme d'Or şi Premiul FIPRESCI – Festivalul de Film de la Cannes 1985

Nominalizare la premiul Oscar 1986 pentru cel mai bun film străin

Nominalizare la premiul Globul de Aur 1986 pentru cel mai bun film străin

Regia: Emir Kusturica

Cu: Moreno de Bartoli, Miki Manojlovic, Mirijana Karanovic

foto: capturi film