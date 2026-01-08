„Rob Roy", un film premiat şi aclamat de critici, la TVR 1

Poveste despre onoare, curaj şi suptavieţuire, într-o distribuţie de excepţie! O dramă spectaculoasă, filmată pe fundalul sălbatic al Scoției secolului al XVIII-lea, care nu face niciun compromis în fața emoției autentice. „Rob Roy”, care se poate lăuda cu un Premiu BAFTA şi nominalizări la Oscar și Globul de Aur, poate fi vizionat la TVR 1, sâmbătă, 10 ianuarie, de la ora 21.00.

Regizat de Michael Caton-Jones, „Rob Roy” (Regatul Unit, SUA, 1995) spune povestea unui om simplu, dar drept, prins într-un joc nemilos al puterii și trădării.

În Scoţia, la începutul secolului XVIII, Rob Roy (în interpretarea lui Liam Neeson) este mândrul şef al clanului MacGregor din Highlands, hotărât să le ofere oamenilor săi un viitor mai bun. Ca să asigure comunităţii sale o viaţă mai bună şi să facă negoţ cu vite, el împrumută bani de la marchizul de Montrose, însă totul ia o turnură tragică atunci când suma este furată de un nobil englez fără scrupule, rudă a marchizului. Rob Roy este nevoit să ducă o viaţă de proscris, pentru a-şi putea apăra familia şi onoarea.

În fața lui Rob Roy se află Archibald Cunningham, interpretat magistral de Tim Roth, un nobil englez rafinat, crud și imprevizibil.

Pe lângă duelurile tensionate și scenele de acțiune realiste, filmul cucerește prin profunzimea personajelor și prin forța emoțională a poveștii. Jessica Lange aduce sensibilitate și tărie în rolul soției devotate, iar John Hurt completează distribuția cu eleganța sa inconfundabilă.

„Rob Roy”, un spectacol cinematografic clasic, cu imagini impresionante și interpretări de referință, care merită redescoperit, sâmbătă, 10 ianuarie, de la ora 21.00, la TVR 1.

"Rob Roy" ( Regatul Unit, SUA, 1995)

Regia Michael Caton-Jones

Cu: Liam Neeson, Jessica Lange, Tim Roth, John Hurt

sursă foto: via Selecţie Film TVR