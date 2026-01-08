loader
Foto

„Rob Roy", un film premiat şi aclamat de critici, la TVR 1

publicat: Joi, 08 Ianuarie 2026

PROMO  TVR1 

Poveste despre onoare, curaj şi suptavieţuire, într-o distribuţie de excepţie! O dramă spectaculoasă, filmată pe fundalul sălbatic al Scoției secolului al XVIII-lea, care nu face niciun compromis în fața emoției autentice. „Rob Roy”, care se poate lăuda cu un Premiu BAFTA şi nominalizări la Oscar și Globul de Aur, poate fi vizionat la TVR 1, sâmbătă, 10 ianuarie, de la ora 21.00.

 

(w882) Liam Neeso

Regizat de Michael Caton-Jones, „Rob Roy” (Regatul Unit, SUA, 1995) spune povestea unui om simplu, dar drept, prins într-un joc nemilos al puterii și trădării.

În Scoţia, la începutul secolului XVIII, Rob Roy (în interpretarea lui Liam Neeson) este mândrul şef al clanului MacGregor din Highlands, hotărât să le ofere oamenilor săi un viitor mai bun. Ca să asigure comunităţii sale o viaţă mai bună şi să facă negoţ cu vite, el împrumută bani de la marchizul de Montrose, însă totul ia o turnură tragică atunci când suma este furată de un nobil englez fără scrupule, rudă a marchizului. Rob Roy este nevoit să ducă o viaţă de proscris, pentru a-şi putea apăra familia şi onoarea.

În fața lui Rob Roy se află Archibald Cunningham, interpretat magistral de Tim Roth, un nobil englez rafinat, crud și imprevizibil.

(w882) Tim Roth i

Pe lângă duelurile tensionate și scenele de acțiune realiste, filmul cucerește prin profunzimea personajelor și prin forța emoțională a poveștii. Jessica Lange aduce sensibilitate și tărie în rolul soției devotate, iar John Hurt completează distribuția cu eleganța sa inconfundabilă.

„Rob Roy”, un spectacol cinematografic clasic, cu imagini impresionante și interpretări de referință, care merită redescoperit, sâmbătă, 10 ianuarie, de la ora 21.00, la TVR 1.

 

(w500) Liam Neeso

"Rob Roy" ( Regatul Unit, SUA, 1995)

Regia Michael Caton-Jones

Cu: Liam Neeson, Jessica Lange, Tim Roth, John Hurt

(w882) filmul Rob

 

sursă foto: via Selecţie Film TVR

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Premiat şi aclamat de critici, „Rob Roy” este la TVR 1

  FILM     TVR1 

Premiat şi aclamat de critici, „Rob Roy” este la TVR 1

Poveste despre onoare, curaj şi suptavieţuire, într-o distribuţie de excepţie! O dramă spectaculoasă, filmată pe fundalul sălbatic al Scoției ...

Dr. Ana Giurgiuca, președinta Asociației Române de Psihiatrie: Psihoterapia nu este un moft. Depresia și anxietatea se ameliorează cu ajutorul acestei metode

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Dr. Ana Giurgiuca, președinta Asociației Române de Psihiatrie: Psihoterapia nu este un moft. Depresia și anxietatea se ameliorează cu ajutorul acestei metode

Sănătatea mintală este puternic influențată de condițiile sociale și politice. Când 66 la sută dintre români spun că țara merge într-o direcție ...

Președintele Nicuşor Dan: România nu va trimite trupe în Ucraina

  TVRINFO     TVRINFO 

Președintele Nicuşor Dan: România nu va trimite trupe în Ucraina

Președintele Nicușor Dan a reprezentat Romania la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă”, care s-a desfășurat la palatul ...

Un destin incomod, portretul unui „parazit social” care a sfidat sistemul – „Omul care a vrut să fie liber”, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Un destin incomod, portretul unui „parazit social” care a sfidat sistemul – „Omul care a vrut să fie liber”, la TVR Cultural

Un om fără bunuri, fără serviciu şi fără compromisuri, declarat „parazit social” de regimul comunist, dar urmat cu devoţiune de cei care vedeau ...

Slujba de Bobotează, în transmisiune directă la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Slujba de Bobotează, în transmisiune directă la TVR 1

Începutul de an aduce la TVR 1 ediții speciale și transmisiuni dedicate marilor sărbători creștine, în cadrul emisiunii „Universul credinței”. Pe ...

Beţişoarele invizibile ale neîncrederii - „Marocco”, la TVR 2

  FILM     TVR2 

Beţişoarele invizibile ale neîncrederii - „Marocco”, la TVR 2

Cu un titlu inspirat de un binecunoscut joc de societate, „Marocco" explorează consecințele lipsei de încredere în cei apropiați. Asemenea ...

Din umbră spre legendă: povestea lui Frank Sinatra, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Din umbră spre legendă: povestea lui Frank Sinatra, la TVR 1

Un destin spectaculos, o voce inconfundabilă și o personalitate care a fascinat generații întregi sunt explorate în documentarul „Frank Sinatra – ...

Campionatul Mondial de Hochei U20, în Capitală în perioada 4-10 ianuarie

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Campionatul Mondial de Hochei U20, în Capitală în perioada 4-10 ianuarie

6 echipe, 15 meciuri, Berceni Arena și TVR Sport. După mulți ani de aşteptare, hocheiul internațional s-a întors în Capitală, la Patinoarul ...

„Banii, azi”: Busola financiară într-o economie în continuă schimbare

  TVRINFO     TVRINFO 

„Banii, azi”: Busola financiară într-o economie în continuă schimbare

Emisiunea „Banii, azi” transformă conceptele abstracte ale macroeconomiei în instrumente practice pentru viața de zi cu zi a fiecărui român.

Mesajele liderilor statului pentru anul 2026

  TVRINFO     TVRINFO 

Mesajele liderilor statului pentru anul 2026

La trecerea în noul an, românii au primit din partea celor mai înalți oficiali ai statului mesaje care îmbină realismul  perioadei dificile ...

Pasiunea care s-a transformat în meserie – povestea lui Cosmin Băleanu

  VEDETE     TVRSPORT 

Pasiunea care s-a transformat în meserie – povestea lui Cosmin Băleanu

„Multă lume ar fi surprinsă să afle cât de multe competiţii sunt transmise de TVR SPORT. Se pot construi lucruri deosebite pe o piață în care ...

O sărbătoare muzicală, pe care nu o veți uita niciodată! Documentarul „Louis Armstrong: Good Evening Ev’rybody!”, în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

O sărbătoare muzicală, pe care nu o veți uita niciodată! Documentarul „Louis Armstrong: Good Evening Ev’rybody!”, în premieră la TVR 1

În 1970, la Festivalul de Jazz de la Newport, multe nume uriaşe din jazz l-au sărbătorit pe Louis Armstrong la împlinirea vârstei de 70 de ani. ...

Cele mai frumoase poveşti încheie sezonul „Exclusiv în România” la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Cele mai frumoase poveşti încheie sezonul „Exclusiv în România” la TVR 1

Ultima ediţie a sezonului ne poartă prin zone pline de farmec din ţară, de la munte până în Deltă. Valorile autentice ale României sunt puse din ...

Anul Nou în Bucovina

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Anul Nou în Bucovina

Obiceiurile, tradiţiile legate de noaptea Sfântului Vasile sunt cele mai spectaculoase manifestări ale credinţelor şi practicilor magice din ...

''Remix

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

''Remix": Ramona Horvath de la Paris și DorDeDuh ot Timişoara

Duminică, 4 ianuarie, de la ora 23:00, la TVR Cultural, vă invităm să urmăriți ultima ediție ''Remix" din stagiunea toamnă-iarnă, prima din Noul ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate