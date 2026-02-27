Povestea nerostită a lui Marilyn la TVR Cultural şi TVR 1

O ştim ca pe un mit, un simbol, o imagine eternă a feminităţii hollywoodiene. Dar cine a fost, dincolo de proiecţii şi legende, femeia care şi-a construit singură destinul? Documentarul „Marilyn... Made in Hollywood”, realizat de Michèle Dominici, reconstituie drumul de la Norma Jeane Baker la legenda cunoscută sub numele de Marilyn Monroe. Duminică, 1 martie, de la ora 18.00, la TVR Cultural, respectiv pe 8 martie, de la 22.00, la TVR 1.

Aparent, ştim totul despre ea. Dar, în pofida poveştirilor, a filmelor şi a nenumăratelor cărţi scrise despre ea, viaţa intimă a lui Marilyn Monroe a rămas tainică. Documentarul încearcă să reconstituie modul în care Norma Jeane Baker s-a metamorfozat în simbolul Marilyn Monroe. De la copil crescut în centre de plasament din cartierele sărace ale Los Angeles-ului la sex-symbol adorat de o lume întreagă.

Într-o cheie post-#MeToo, Michèle Dominici vorbeşte şi despre violenţa sistemului studiourilor hollywoodiene, despre presiunea standardelor de frumuseţe şi despre felul în care dorinţa masculină şi imperativele epocii au contribuit la fabricarea unei icoane.

„Marilyn... Made in Hollywood” portretul unei stele şi radiografia unui mecanism care a creat mituri, consumând adesea femeile din spatele lor, duminică, 1 martie, ora 18.00, la TVR Cultural, respectiv pe 8 martie, de la ora 22.00, la TVR 1.

„Marilyn...Made in Hollywood” (Devenir Marilyn, Franţa, 2022)

Realizator: Michèle Dominici

Credit foto: copyright Alamy_Steeve, GettyImages - Andre de Dienes, GettyImages-Shaw Family Archives

Sursă foto: Selecţie Film TVR