loader
Foto

Galerie foto

„Noaptea asta nimeni să nu doarmă!” Poveste din Bucureștiul de odinioară, de Revelion, la TVR Folclor

publicat: Vineri, 26 Decembrie 2025

PROMO  TVRFOLCLOR 

În noaptea de Revelion, TVR Folclor ne propune o călătorie sonoră în inima epocii interbelice, punând în valoare, prin armonii delicate și povești cântate, farmecul unei lumi dată uitării. Tot atunci, Iuliana Tudor ne întâmpină alături de cei mai iubiţi artişti la „Gala Iuliana Tudor 25 de ani”.

 

De Revelion, TVR deschide o poartă spre memorie. După zeci de ani, platourile Televiziunii Române devin scena unui spectacol-eveniment, într-un decor care amintește de grădinile de vară sau de fumul din restaurantele de odinioară. Parcurgem un periplu muzical fantastic, cu tangouri celebre, valsuri, foxtroturi ale unor remarcabili compozitori români.

Avându-i ca protagoniști pe actrița Miruna Ionescu și violonistul Valentin Albeșteanu, alături de Orchestra de Cameră a Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea, dirijată de Tiberiu Dragoș Oprea și de Taraful de Oraș (Valentin Cucu – pian, Nicolae Petrea – Contrabas, Daniel Mustățea – acordeon), studioul TVR se transformă într-un spațiu de concert conceput ca un film muzical, în care interpretarea live este pusă în valoare prin imagine și construcție narativă. Concertul propune un balans permanent între atunci și acum, între memorie si actualitate, între lumea de atunci și privirea noastră de azi.

Din veacuri de cântece fericite, din partituri vechi și din înregistrări de epocă se recompune o evocare muzicală a perioadei interbelice, când viața orașului se desfășura între teatre, săli de concert, grădini de vară, cinematografe și restaurante selecte.

Bucurie și melancolie, cântecele Bucureștiului de altădată surprind cu simplitate o lume în care muzica era parte din cotidian. Era epoca melodiilor pline de farmec, a rafinamentului și a expresivității. De la tangouri, valsuri, foxtrot-uri și swing-uri celebre, până la muzica clasică și de café-concert, spectacolul propune o incursiune coerentă într-un univers aproape uitat, reconstituit prin interpretare live și printr-o abordare vizuală cinematografică.

(w882) Revelion T

Și cine nu zâmbește invocând norocul prin cântecul „Coșarului”, cine ar îndrăzni să nu se lase cucerit ascultând declarația de dragoste „Habar n-ai tu”…, cine nu ar tresări visând la „Amapola”… și cine nu și-ar dărui și sufletul pentru aflarea ursitului în „Mi-am pus busuioc în păr”?… Melodii compuse de Ion Vasilescu, Nicolae Kirculescu, Ionel Fernic, Henry Mălineanu, Elly Roman, Gherase Dendrino, alături de partituri semnate de Grigoraș Dinicu, Georges Boulanger și Fritz Kreisler, redau atmosfera sonoră a Bucureștiului interbelic.

„Un spectacol dinamic, cu momente de nostalgie și energie, conceput ca o poveste muzicală filmată, care aduce trecutul în prezent cu claritate și respect”, ne dezvăluie Miruna Ionescu.

„Un program-eveniment care se dorește o pledoarie pentru eleganță, valoare și autentic. Un program pentru care mulţumesc echipei cu care am colaborat frumos, dar şi artiştilor care au dat străluciri aparte unui eveniment unic în platourile TVR”, declară Roxana Pletea Popuşoi, producător al programului a cărui regie artistică o semnează Aurel Badea.

Urmărim spectacolul „Noaptea asta nimeni să nu doarmă!” la TVR Folclor în 31 decembrie, la ora 21.00, şi la TVR 1, tot în noaptea de Revelion, după ora 2.00.

Şi tot în Noaptea dintre ani, la TVR Folclor, ne bucurăm de revederea cu Iuliana Tudor şi mari artişti ai folclorului românesc, la „Gala Iuliana Tudor 25 de ani”.

600 de artişti din toată ţara, 7 ansambluri profesioniste şi 5 generaţii de interpreţi, momente artistice unicat, care nu s-au mai văzut niciodată în spaţiul public! Toate acestea pentru a pune la cale o producţie complexă de televiziune, realizată cu o mică, dar inimoasă şi energică echipă redacţională. Astfel poate fi rezumată producţia maraton de televiziune realizată pentru telespectatorii TVR 1 de către Iuliana Tudor şi echipa ei, pentru a marca cei 25 de ani de când Iuliana este în echipa Televiziunii Române.

(w882) Gala Iulia

„Anul acesta împlinesc 25 de ani de când sunt în echipa Televiziunii Române. E o bornă care mă onorează şi mă obligă la performanţă, la decenţă, la calitate. Şi, pentru că televiziunea m-a purtat într-un univers foarte drag mie, folclorul românesc, mi-am propus să realizez o gală aniversară, prin care echipa noastră să aducă telespectatorilor bucuria întâlnirii cu toate emisiunile care au făcut istorie în media din România şi au devenit o tradiţie”, mărturisea Iuliana Tudor.

 

Tag-uri: Gala Iuliana Tudor 25 de ani, Iuliana Tudor, Miruna Ionescu, Revelion, revelion 2026, revelion TVR, revelion tvr folclor, TVR FOLCLOR, Valentin Albesteanu

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

”Ora Regelui”, final de an regal

  RECOMANDARI     TVR1 

”Ora Regelui”, final de an regal

Sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 9:00 vă invităm la o ediție specială ”Ora Regelui”: Seara dedicată Corpului Diplomatic de Majestatea Sa ...

O noapte cu marile nume ale teatrului, muzicii şi umorului românesc la Revelionul TVR 3

  REVELIONTVR     TVR3 

O noapte cu marile nume ale teatrului, muzicii şi umorului românesc la Revelionul TVR 3

În noaptea dintre ani, TVR 3 deschide larg porţile memoriei şi invită telespectatorii la un Revelion cu suflet românesc, construit din emoţie, ...

TVR 70 RETRO, retrospectiva anului la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

TVR 70 RETRO, retrospectiva anului la TVR INFO

TVR INFO întâmpină anul 2026 cu programul special „TVR 70 RETRO”, o amplă retrospectivă a anului 2025.

Legendele sportului mondial, în seara de Revelion de la TVR SPORT

  REVELIONTVR     TVRSPORT 

Legendele sportului mondial, în seara de Revelion de la TVR SPORT

Revelion alături de mari glorii ale sportului mondial: TVR SPORT propune, pe 31 decembrie, un program special cu documentare şi imagini rare ...

„Noaptea asta nimeni să nu doarmă!” Poveste din Bucureștiul de odinioară, de Revelion, la TVR Folclor

  REVELIONTVR     TVRFOLCLOR 

„Noaptea asta nimeni să nu doarmă!” Poveste din Bucureștiul de odinioară, de Revelion, la TVR Folclor

În noaptea de Revelion, TVR Folclor ne propune o călătorie sonoră în inima epocii interbelice, punând în valoare, prin armonii delicate și ...

Revelionul TVR Cultural: Concerte legendare, înregistrări unice, mărturii sonore și vizuale ale excelenței absolute din muzica românească și universală

  REVELIONTVR     TVRCULTURAL 

Revelionul TVR Cultural: Concerte legendare, înregistrări unice, mărturii sonore și vizuale ale excelenței absolute din muzica românească și universală

Cella Delavrancea – aniversare la 100 de ani, Ion Voicu – violonistul-simbol al unei epoci, Radu Lupu la Ateneul Român, Sergiu Celibidache – ...

Revelion 2026 la TVR - o noapte-maraton cu film, teatru, muzică, arhive de aur și mari legende

      TVR2   TVR3   TVRCULTURAL   TVRSPORT   TVRFOLCLOR 

Revelion 2026 la TVR - o noapte-maraton cu film, teatru, muzică, arhive de aur și mari legende

Televiziunea Română întâmpină Anul Nou cu o ofertă editorială amplă și diversă, propunând telespectatorilor o noapte-maraton de programe ...

Braşov: „heavy animals”, rock, bucate şi tradiţii. Duminică, la „Exclusiv în România”

  PROMO     TVR1 

Braşov: „heavy animals”, rock, bucate şi tradiţii. Duminică, la „Exclusiv în România”

Cristi Tabără şi echipa „Exclusiv în România” ne aşteaptă la o nouă ediţie a emisiunii ce reunește istorii locale, tradiții, gastronomie și ...

Tradiţie şi eleganţă: Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, în direct la TVR

  PROMO     TVR1 

Tradiţie şi eleganţă: Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, în direct la TVR

Tradiţia merge mai departe! Ca de obicei, în prima zi a anului, Televiziunea Română difuzează live, în exclusivitate, Concertul de Anul Nou al ...

Nașterea lui Hristos să ne fie de folos!

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Nașterea lui Hristos să ne fie de folos!

Părintele Marian Mihai, preot la biserica Sf. Grigorie Palama din București, ne introduce în atmosfera creștinească a Crăciunului, evidențiind ...

Întrebările prezentului, dincolo de sărbătoare, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

Întrebările prezentului, dincolo de sărbătoare, la TVR INFO

Într-un context intern și internațional tensionat, Crăciunul aduce și momente de reflecție. Telespectatorii trăiesc bucuria Crăciunului în ...

Vedetele TVR sunt „Care pe care” pentru o cauză umanitară

  PROMO     TVR1 

Vedetele TVR sunt „Care pe care” pentru o cauză umanitară

Concurenţi surpriză în arena limbii române! La final de an, Ruxandra Gheorghe–Negrea şi-a provocat colegii la un duel gramatical pentru o cauză ...

Când nimic nu e sigur, totul e posibil. Întrebări și recomandări la sfârșit de an: Mai puțină minciună și mai multă mișcare!

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Când nimic nu e sigur, totul e posibil. Întrebări și recomandări la sfârșit de an: Mai puțină minciună și mai multă mișcare!

Am adunat pentru cititorii noștri câteva articole, recomandări și invitații la instrospecție, potrivite finalului de an: Nu mai spune DA când ...

Concertul „Nicolae Kirculescu”, un omagiu de excepție, la TVR Cultural, în a doua zi de Crăciun

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Concertul „Nicolae Kirculescu”, un omagiu de excepție, la TVR Cultural, în a doua zi de Crăciun

Vineri, 26 decembrie, de la ora 16:30, telespectatorii sunt invitați la Ateneul Român pentru un eveniment simfonic emoționant, dedicat ...

„Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026

      TVR1   TVRMOLDOVA   TVRI 

„Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026", la TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova

Televiziunea Română dă startul unui an cu totul special din istoria sa –  Împreună la puterea 70 – printr-o seară de gală în care peste 100 de ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate