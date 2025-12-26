„Noaptea asta nimeni să nu doarmă!” Poveste din Bucureștiul de odinioară, de Revelion, la TVR Folclor

PROMO TVRFOLCLOR

În noaptea de Revelion, TVR Folclor ne propune o călătorie sonoră în inima epocii interbelice, punând în valoare, prin armonii delicate și povești cântate, farmecul unei lumi dată uitării. Tot atunci, Iuliana Tudor ne întâmpină alături de cei mai iubiţi artişti la „Gala Iuliana Tudor 25 de ani”.

De Revelion, TVR deschide o poartă spre memorie. După zeci de ani, platourile Televiziunii Române devin scena unui spectacol-eveniment, într-un decor care amintește de grădinile de vară sau de fumul din restaurantele de odinioară. Parcurgem un periplu muzical fantastic, cu tangouri celebre, valsuri, foxtroturi ale unor remarcabili compozitori români.

Avându-i ca protagoniști pe actrița Miruna Ionescu și violonistul Valentin Albeșteanu, alături de Orchestra de Cameră a Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea, dirijată de Tiberiu Dragoș Oprea și de Taraful de Oraș (Valentin Cucu – pian, Nicolae Petrea – Contrabas, Daniel Mustățea – acordeon), studioul TVR se transformă într-un spațiu de concert conceput ca un film muzical, în care interpretarea live este pusă în valoare prin imagine și construcție narativă. Concertul propune un balans permanent între atunci și acum, între memorie si actualitate, între lumea de atunci și privirea noastră de azi.

Din veacuri de cântece fericite, din partituri vechi și din înregistrări de epocă se recompune o evocare muzicală a perioadei interbelice, când viața orașului se desfășura între teatre, săli de concert, grădini de vară, cinematografe și restaurante selecte.

Bucurie și melancolie, cântecele Bucureștiului de altădată surprind cu simplitate o lume în care muzica era parte din cotidian. Era epoca melodiilor pline de farmec, a rafinamentului și a expresivității. De la tangouri, valsuri, foxtrot-uri și swing-uri celebre, până la muzica clasică și de café-concert, spectacolul propune o incursiune coerentă într-un univers aproape uitat, reconstituit prin interpretare live și printr-o abordare vizuală cinematografică.

Și cine nu zâmbește invocând norocul prin cântecul „Coșarului”, cine ar îndrăzni să nu se lase cucerit ascultând declarația de dragoste „Habar n-ai tu”…, cine nu ar tresări visând la „Amapola”… și cine nu și-ar dărui și sufletul pentru aflarea ursitului în „Mi-am pus busuioc în păr”?… Melodii compuse de Ion Vasilescu, Nicolae Kirculescu, Ionel Fernic, Henry Mălineanu, Elly Roman, Gherase Dendrino, alături de partituri semnate de Grigoraș Dinicu, Georges Boulanger și Fritz Kreisler, redau atmosfera sonoră a Bucureștiului interbelic.

„Un spectacol dinamic, cu momente de nostalgie și energie, conceput ca o poveste muzicală filmată, care aduce trecutul în prezent cu claritate și respect”, ne dezvăluie Miruna Ionescu.

„Un program-eveniment care se dorește o pledoarie pentru eleganță, valoare și autentic. Un program pentru care mulţumesc echipei cu care am colaborat frumos, dar şi artiştilor care au dat străluciri aparte unui eveniment unic în platourile TVR”, declară Roxana Pletea Popuşoi, producător al programului a cărui regie artistică o semnează Aurel Badea.

Urmărim spectacolul „Noaptea asta nimeni să nu doarmă!” la TVR Folclor în 31 decembrie, la ora 21.00, şi la TVR 1, tot în noaptea de Revelion, după ora 2.00.

Şi tot în Noaptea dintre ani, la TVR Folclor, ne bucurăm de revederea cu Iuliana Tudor şi mari artişti ai folclorului românesc, la „Gala Iuliana Tudor 25 de ani”.

600 de artişti din toată ţara, 7 ansambluri profesioniste şi 5 generaţii de interpreţi, momente artistice unicat, care nu s-au mai văzut niciodată în spaţiul public! Toate acestea pentru a pune la cale o producţie complexă de televiziune, realizată cu o mică, dar inimoasă şi energică echipă redacţională. Astfel poate fi rezumată producţia maraton de televiziune realizată pentru telespectatorii TVR 1 de către Iuliana Tudor şi echipa ei, pentru a marca cei 25 de ani de când Iuliana este în echipa Televiziunii Române.

„Anul acesta împlinesc 25 de ani de când sunt în echipa Televiziunii Române. E o bornă care mă onorează şi mă obligă la performanţă, la decenţă, la calitate. Şi, pentru că televiziunea m-a purtat într-un univers foarte drag mie, folclorul românesc, mi-am propus să realizez o gală aniversară, prin care echipa noastră să aducă telespectatorilor bucuria întâlnirii cu toate emisiunile care au făcut istorie în media din România şi au devenit o tradiţie”, mărturisea Iuliana Tudor.