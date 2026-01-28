loader
Foto

Marius Dia: „Să evităm acel clișeu de piesă românească – Dracula, Transilvania, muzică populară, acordeon, vioară și așa mai departe – și să încercăm să venim cu ceva mai puternic”

publicat: Miercuri, 28 Ianuarie 2026

Compozitorul, producătorul și reprezentantul A&R Marius Dia face parte, anul acesta, din juriul Selecţiei Naţionale Eurovision. Într-un interviu pentru TVR, el vorbeşte despre industria muzicală românească şi internaţională, dar mai ales despre ce va conta pentru el în notarea concurenţilor.

 

TVR a dat startul înscrierilor la Eurovision România 2026 pe 14 ianuarie. După încheierea perioadei de înscrieri, cei șapte jurați ai Selecției Naționale vor avea misiunea de a alege piesele semifinaliste. În acest an, compozitorul, producătorul și reprezentantul A&R Marius Dia se numără printre juraţii Selecției Naționale. Este co-fondator al companiei Creator Records, cu peste 10 ani de experiență și o activitate constantă atât în industria muzicală din România, cât și la nivel internațional, astfel că experienţa de scouting de noi talente îi va fi foarte utilă în alegerea celor mai potrivite piese pentru Eurovision.

De-a lungul carierei, Marius Dia a colaborat cu artiști români și internaționali de top, printre care se numără Jason Derulo, Fantomel, INNA, Olivia Addams, Andra, Alina Eremia, Holy Molly, Nicole Cherry și mulți alții, fiind implicat în proiecte cu impact major în radio și în mediul digital, confirmate prin multiple certificări Gold și Platinum. Este recunoscut pentru abilitatea de a dezvolta artiști și proiecte de la debut până la succes, precum și pentru o înțelegere profundă a mecanismelor care definesc industria muzicală.

Ce caută Marius Dia în Selecţia Naţională? „Piesa e foarte importantă, cred că trebuie să ne impacteze din primele secunde. Cred că trebuie să avem un sound competitiv, să fie să fie un hit internațional, cred că de asta avem nevoie”, spune el.

În ceea ce priveşte stilul melodiei care să facă senzaţie la Viena, producătorul consideră că „trebuie să încercăm să depășim barierele și poate etichetele pe care le avem și să evităm acel clișeu de piesă românească – Dracula, Transilvania, muzică populară, acordeon, vioară și așa mai departe – și să încercăm să venim cu ceva mai puternic. Părerea mea este că oamenii au înțeles – ok, noi suntem români, noi avem cultura pe care o avem și așa mai departe, dar trebuie să livrăm și calitate și trebuie să ne aliniem cu standardele internaționale din punct de vedere muzical și să livrăm ceva foarte, foarte puternic.”

(w500) Marius Dia

Ce înseamnă Eurovisionul pentru un artist? Este, oare, o garanţie a celebrităţii pe viaţă? „Eu cred că Eurovisionul poate fi o șansă imensă pentru un artist. Este cel mai mare concurs din Europa. E clar că ai o vizibilitate enormă și acum asta contează foarte, foarte mult. Iarăși, istoria ne spune că această vizibilitate pe care o avem riscăm să nu însemne nimic, dacă nu suntem constanți, dacă nu învățăm să muncim educat”, mai atrage el atenţia.

Cum va combate Marius Dia utilizarea inteligenţei artificiale în Selecţia Naţională Eurovision, cum se vede muzica românească în afara graniţelor şi ce pretenţii mai are producătorul de la piesele înscrise în concurs aflăm în interviul acordat Televiziunii Române, ce poate fi urmărit integral pe TVR+.

Timp de trei zile, artiștii selectați vor interpreta piesele în fața juriului și a invitaților prezenți în gradene. Audițiile vor fi transmise în direct pe platforma TVR+, de luni, 9 februarie, până miercuri, 11 februarie.

Primele zece piese, în funcție de punctajele obținute la Atelier, vor merge mai departe și vor concura în Finala Selecției Naționale, programată pe 4 martie, momentul în care juriul va alege reprezentantul României la Eurovision 2026.

foto: TVR

