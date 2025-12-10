Luminița Anghel aduce eleganță și forță vocală în Revelionul 2026 de la TVR 1

În anul în care Televiziunea Română marchează șapte decenii de existență, spectacolul pregătit pentru noaptea dintre ani devine o celebrare a valorilor ce definesc TVR: profesionalism, tradiție și momente artistice de neuitat. Luminița Anghel se alătură artiștilor care vor transforma seara într-un eveniment grandios, construit ca o întâlnire între generații și stiluri.

Luminița Anghel este apreciată drept una dintre cele mai puternice și expresive voci ale scenei românești, o artistă care a demonstrat de-a lungul carierei că poate aborda cu aceeași naturalețe atât balade dramatice, cât și piese ritmate, cu influențe internaționale.

Punctele de reper în cariera ei includ locul 3 la Eurovision 2005, alături de Sistem, unul dintre cele mai bune rezultate ale țării noastre; premii și trofee obținute la festivaluri de prestigiu; melodii devenite emblematice, precum „Let Me Try”, „My Heart Goes Boom”, „Queen of My Castle”, dar și numeroase colaborări de succes, participări în show-uri TV, concerte și producții speciale care i-au confirmat versatilitatea. Talentul ei vocal, prezența scenică impunătoare și interpretările pline de emoție au transformat-o într-un reper al muzicii românești contemporane.

Pentru seara de 31 decembrie, TVR pregătește un spectacol construit din momente spectaculoase, duete neobișnuite și atmosferă festivă, în care trecutul și viitorul televiziunii publice se întâlnesc. Prezența Luminiței Anghel pe scenă va aduce strălucire, profesionalism și emoție autentică, într-o ediție care deschide anul celor 70 de ani ai Televiziunii Române.