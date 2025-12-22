loader
Foto

Lora, declaraţie incendiară la Revelionul TVR: „Te iubesc şi îţi mulţumesc pentru tot!”

publicat: Luni, 22 Decembrie 2025

PROMO  TVR1 

„Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” – programul TVR 1 din noaptea de 31 decembrie aniversează într-un mod cu totul special intrarea în anul 70 de existență a Televiziunii Române. Cu energia ei molipsitoare, Lora ne va capta atenţia la Revelion 2026, pe TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova.

 

Cunoscută pentru versatilitatea și pentru energia ei inconfundabile, Lora s-a impus drept una dintre cele mai iubite și longevive artiste ale generației sale.

Născută Laura Petrescu, artista şi-a făcut rapid intrarea pe scena muzicală, captând interesul publicului și al criticilor. Debutul și consacrarea sa timpurie în trupa Wassabi i-au oferit o platformă solidă, dar adevărata strălucire avea să vină odată cu lansarea carierei solo.

În aprilie 2009, Lora se retrage din formație, pentru a continua o carieră solo. Tot în 2009, Lora participă la Selecția Națională Eurovision cu piesa „Come Along”, interpretată în duet cu Sonny Flame. „Come Along” nu a obținut suficiente voturi pentru a reprezenta România la finala europeană a concursului. Asta nu a împiedicat-o să devină una dintre cele mai iubite interprete de la noi.

Repertoriul ei bogat include hituri pop-dance cu ritmuri contagioase, balade emoționante care se lipesc de suflet, și incursiuni în zona electro-pop, demonstrând o flexibilitate artistică rară. Piese precum „Puișor”, „Floare la ureche” sau colaborările sale de succes au dominat clasamentele, devenind chiar imnuri ale generației.

Impresionată şi emoţionată de întoarcerea pe platourile de filmare la TVR, Lora a mărturisit: „TVR. Televiziunea Naţională... Doamne, câte amintiri am! În primul rând, de când mă uitam la Televiziunea naţională, nu pot să uit aşa ceva! De când mă uitam la toate emisiunile alea... -Teleenciclopedia, mai ţineţi minte? - până când am ajuns să fiu aici. Îmi amintesc prima oară când am păşit, cu trupa mea de fete de acum mulţi ani, şi aveam aşa un ghem în stomac, de emoţie. M-au impresionat întotdeauna decorurile grandioase şi spectaculoase, care se găsesc doar în clădirea acestei televiziuni!”

Anul aniversar TVR 70 începe cu o seară de Revelion construită ca o întâlnire între generații – artiști consacrați și nume noi, povești îndrăgite și surprize la care nu te-ai fi gândit, toate se vor succeda pe aceeași scenă. Spectacol live, duete neașteptate, emoție, energie și mult umor vom regăsi în programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, pregătit pentru noaptea dintre ani. Iar Lora va străluci în galeria invitaţilor speciali ai programului de Revelion 2026, la TVR.

Despre programul de Revelion în care este parte, Lora subliniază: „Îmi place că aţi adunat cei mai frumoşi oameni, oameni cu care nu m-am mai văzut de mult timp, deşi suntem în acelaşi domeniu. Toată scenografia, toată muzica, toată energia asta bună este ca un premiu, pe care vrem să vi-l oferim vouă, telespectatorilor! Să ştiţi că prima dată l-am primit noi de la echipa Televiziunii Române! Vă mulţumim foarte mult pentru această seară şi că ne-aţi adunat în locul acesta cu atâta încărcătură istorică!”.

Lora şi-a exprimat urările pentru televiziunea pe care o iubeşte şi prin cântec: „Mulţi ani trăiască, TVR să trăiască, La mulţi ani! Lumea să te iubească, audienţa să crească! La mulţi ani... 70 de anişori... Hai că eşti încă un bebeluş, chiar dacă ai atât de multă istorie în spate, iar eu atât de multe amintiri aici, cu tine. Te iubesc şi îţi mulţumesc pentru tot!”, a încheiat artista.

Programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”poate fi urmărit şi de românii din afara graniţelor, la TVR Moldova şi TVR Internaţional.

foto: TVR

Tag-uri: aniversare, Lora, revelion 2026, Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026, TVR 1, TVR 70

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Lora, declaraţie incendiară la Revelionul TVR: „Te iubesc şi îţi mulţumesc pentru tot!”

  REVELIONTVR     TVR1 

Lora, declaraţie incendiară la Revelionul TVR: „Te iubesc şi îţi mulţumesc pentru tot!”

„Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” – programul TVR 1 din noaptea de 31 decembrie aniversează într-un mod cu totul special intrarea în ...

Naşterea Domnului, reflectată şi trăită în ediţia specială „Universul credinţei”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Naşterea Domnului, reflectată şi trăită în ediţia specială „Universul credinţei”, la TVR 1

În dimineața sfântă a Crăciunului, TVR 1 ne propune o ediție specială „Universul Credinței”, dedicată bucuriei Nașterii Domnului. Joi, 25 ...

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

"Remix": Valeriu Sterian – 25 de ani de neuitare

Duminică, 21 decembrie, de la ora 23:00, la TVR Cultural, Doru Ionescu vă propune o ediție specială "Remix": Valeriu Sterian – 25 de ani de ...

Paula Seling şi Ovi se joacă din nou cu focul... Moment aniversar la Revelionul TVR 1

  REVELIONTVR     TVR1 

Paula Seling şi Ovi se joacă din nou cu focul... Moment aniversar la Revelionul TVR 1

De Revelion, TVR 1 marchează 70 de ani de existență printr-un spectacol grandios, „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, în care artiști ...

Omul și Timpul. Memoriile unui general: ALEXANDRU GRUMAZ (I)

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Omul și Timpul. Memoriile unui general: ALEXANDRU GRUMAZ (I)

„Alexandru Grumaz este contagios prin umorul sec, prin puterea de muncă și prin proatlantismul său insistent, dar real. Merită să-i citim ...

„Steaua Nordului”, darul muzical al Paulei Seling pentru Sărbători, la TVR 1

  PROMO     TVR1   TVRI 

„Steaua Nordului”, darul muzical al Paulei Seling pentru Sărbători, la TVR 1

Un spectacol născut din iubire pentru tradiţie şi din dorinţa de a aduce lumină în suflete, „Steaua Nordului” este invitaţia Paulei Seling de a ...

„Sting - Concert de Crăciun”, în premieră la TVR 1: Frumuseţea iernii, surprinsă în melodii clasice și compoziţii proprii

  PROMO     TVR1 

„Sting - Concert de Crăciun”, în premieră la TVR 1: Frumuseţea iernii, surprinsă în melodii clasice și compoziţii proprii

În seara de Ajun, urmărim în premieră, la TVR 1, un spectacol live maiestuos, care surprinde starea de spirit specifică sărbătorilor. Sting ...

Sărbătorile de iarnă în Bucovina (II)

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbătorile de iarnă în Bucovina (II)

Sărbătorile de iarnă care fac parte din calendarul popular, sunt poate cele mai spectaculoase şi relevante pentru cultura spirituală a poporului ...

Marian Mexicanu, un showman care cucerește instantaneu publicul. În noaptea dintre ani, la Revelionul TVR

  REVELIONTVR     TVR1 

Marian Mexicanu, un showman care cucerește instantaneu publicul. În noaptea dintre ani, la Revelionul TVR

Unul dintre cei mai mari acordeoniști români, Marian Mexicanu preia moștenirea vechilor lăutari bucureșteni. Se adaptează, în același timp, cu ...

Când clasicul întâlnește jazz-ul: seară specială de Crăciun la TVR Cultural

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Când clasicul întâlnește jazz-ul: seară specială de Crăciun la TVR Cultural

TVR Cultural transformă Ajunul Crăciunului într-o celebrare a muzicii, alături de Teodora Brody & Violoncellissimo.

Crăciunul la TVR – emoție, credință și mari întâlniri artistice

  PROMO     TVR1   TVR2   TVR3   TVRI   TVRCULTURAL   TVRFOLCLOR 

Crăciunul la TVR – emoție, credință și mari întâlniri artistice

Premiere cinematografice, concerte-eveniment, transmisiuni religioase și ediții aniversare de colecție, pe TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Cultural, ...

În premieră la TVR 1: „Revoluția pe hârtia albastră”, episodul 22 al seriei „Decembrie Roşu”

  PROMO     TVR1 

În premieră la TVR 1: „Revoluția pe hârtia albastră”, episodul 22 al seriei „Decembrie Roşu”

Poveștile protagoniștilor evenimentelor din decembrie ´89 spuse separat, dar luate împreună, dezleagă mistere. Luni, 22 decembrie, ora 22.00, la ...

Sărbători cu eroi îndrăgiţi, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Sărbători cu eroi îndrăgiţi, la TVR 1

În săptămâna Crăciunului, TVR1 a pregătit un program special cu desene animate şi filme specifice celor mici. În perioada 22–28 decembrie, copiii ...

În preajma sărbătorilor, Iuliana Marciuc şi Adrian Enache sunt „Care pe care”

  PROMO     TVR1 

În preajma sărbătorilor, Iuliana Marciuc şi Adrian Enache sunt „Care pe care”

Seria ediţiilor speciale „Vedete pentru viață” în concursul „Care pe care” începe pe 21 decembrie. Timp de trei ediţii, ultimele ale sezonului, ...

Sărbătorile de iarnă în Bucovina (I)

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbătorile de iarnă în Bucovina (I)

Sărbătorile de iarnă care fac parte din calendarul popular, sunt poate cele mai spectaculoase şi relevante pentru cultura spirituală a poporului ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate