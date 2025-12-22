Lora, declaraţie incendiară la Revelionul TVR: „Te iubesc şi îţi mulţumesc pentru tot!”

„Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” – programul TVR 1 din noaptea de 31 decembrie aniversează într-un mod cu totul special intrarea în anul 70 de existență a Televiziunii Române. Cu energia ei molipsitoare, Lora ne va capta atenţia la Revelion 2026, pe TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova.

Cunoscută pentru versatilitatea și pentru energia ei inconfundabile, Lora s-a impus drept una dintre cele mai iubite și longevive artiste ale generației sale.

Născută Laura Petrescu, artista şi-a făcut rapid intrarea pe scena muzicală, captând interesul publicului și al criticilor. Debutul și consacrarea sa timpurie în trupa Wassabi i-au oferit o platformă solidă, dar adevărata strălucire avea să vină odată cu lansarea carierei solo.

În aprilie 2009, Lora se retrage din formație, pentru a continua o carieră solo. Tot în 2009, Lora participă la Selecția Națională Eurovision cu piesa „Come Along”, interpretată în duet cu Sonny Flame. „Come Along” nu a obținut suficiente voturi pentru a reprezenta România la finala europeană a concursului. Asta nu a împiedicat-o să devină una dintre cele mai iubite interprete de la noi.

Repertoriul ei bogat include hituri pop-dance cu ritmuri contagioase, balade emoționante care se lipesc de suflet, și incursiuni în zona electro-pop, demonstrând o flexibilitate artistică rară. Piese precum „Puișor”, „Floare la ureche” sau colaborările sale de succes au dominat clasamentele, devenind chiar imnuri ale generației.

Impresionată şi emoţionată de întoarcerea pe platourile de filmare la TVR, Lora a mărturisit: „TVR. Televiziunea Naţională... Doamne, câte amintiri am! În primul rând, de când mă uitam la Televiziunea naţională, nu pot să uit aşa ceva! De când mă uitam la toate emisiunile alea... -Teleenciclopedia, mai ţineţi minte? - până când am ajuns să fiu aici. Îmi amintesc prima oară când am păşit, cu trupa mea de fete de acum mulţi ani, şi aveam aşa un ghem în stomac, de emoţie. M-au impresionat întotdeauna decorurile grandioase şi spectaculoase, care se găsesc doar în clădirea acestei televiziuni!”

Anul aniversar TVR 70 începe cu o seară de Revelion construită ca o întâlnire între generații – artiști consacrați și nume noi, povești îndrăgite și surprize la care nu te-ai fi gândit, toate se vor succeda pe aceeași scenă. Spectacol live, duete neașteptate, emoție, energie și mult umor vom regăsi în programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, pregătit pentru noaptea dintre ani. Iar Lora va străluci în galeria invitaţilor speciali ai programului de Revelion 2026, la TVR.

Despre programul de Revelion în care este parte, Lora subliniază: „Îmi place că aţi adunat cei mai frumoşi oameni, oameni cu care nu m-am mai văzut de mult timp, deşi suntem în acelaşi domeniu. Toată scenografia, toată muzica, toată energia asta bună este ca un premiu, pe care vrem să vi-l oferim vouă, telespectatorilor! Să ştiţi că prima dată l-am primit noi de la echipa Televiziunii Române! Vă mulţumim foarte mult pentru această seară şi că ne-aţi adunat în locul acesta cu atâta încărcătură istorică!”.

Lora şi-a exprimat urările pentru televiziunea pe care o iubeşte şi prin cântec: „Mulţi ani trăiască, TVR să trăiască, La mulţi ani! Lumea să te iubească, audienţa să crească! La mulţi ani... 70 de anişori... Hai că eşti încă un bebeluş, chiar dacă ai atât de multă istorie în spate, iar eu atât de multe amintiri aici, cu tine. Te iubesc şi îţi mulţumesc pentru tot!”, a încheiat artista.

Programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”poate fi urmărit şi de românii din afara graniţelor, la TVR Moldova şi TVR Internaţional.

foto: TVR