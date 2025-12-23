loader
Johny Romano, în noaptea dintre ani la „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”

Marţi, 23 Decembrie 2025

Johny Romano, una dintre cele mai apreciate și energice voci ale muzicii tinerei generaţii, vine în premieră la TVR. Artistul care a ajuns cunoscut prin piesa „Na Janau” este invitat în programul special „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, difuzat pe 31 decembrie, la TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova.

 

Succesul lui Johny Romano, Dragomir Danm pe numele real, a început odată cu piesa „Na Janau”, care a strâns milioane de vizualizări într-un timp scurt și l-a propulsat ca una dintre vocile reprezentative ale noii generații de interpreți.

Entuziasmat de invitaţia la TVR Johny Romano ne promite distracţie în noaptea de Revelion: „E prima dată când vin la TVR şi este minunat! Vă aștept aici, sper să vă uitați și să mă vedeți. O să cânt câteva piese frumoase, alături de colegii mei! Vă aștept la distracție!”

Pentru artist, apariția la televiziunea publică are și o puternică încărcătură emoțională, legată de amintirile din copilărie: „În mare parte, pentru mine TVR înseamnă desene animate. În copilărie, mă uitam foarte mult la TVR, la desene animate, alături de frații mei”.

Deşi la început de carieră, Johny Romano a demonstrat că este un interpret versatil, capabil să îmbine influențe rap, pop și elemente moderne în creațiile sale și să se conecteze cu un public divers. Versatilitate și prospețime sa vor contribui la atmosfera programului special „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, un program construit ca o întâlnire între generații, cu artiști consacrați și nume noi, povești îndrăgite și numeroase surprize.

Spectacol live, duete neașteptate, emoție, energie și mult umor – la „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, pe 31 decembrie, la TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova.

 

