„Jean-Claude Van Damme – lovitură după lovitură”: ascensiunea, căderea și renașterea unui star de acțiune, la TVR 2

publicat: Marţi, 17 Februarie 2026

Fie că stârnește admirație sau hohote de râs, Jean-Claude Van Damme rămâne una dintre cele mai fascinante figuri ale cinematografiei de acțiune. Viața sa, o aventură incredibilă din Belgia până pe colinele Hollywoodului, este marcată de ambiție, succes fulminant, excese și reveniri spectaculoase. „Jean-Claude Van Damme – lovitură după lovitură”, documentarul care recompune traseul sinuos al actorului - miercuri, 18 februarie, ora 21.05, la TVR 2.

 

În 1988, un tânăr necunoscut pe nume Jean-Claude Van Damme devenea peste noapte o celebritate mondială, odată cu rolul principal din „Bloodsport”, un film realizat cu buget redus și destinat inițial unui circuit modest, care a generat încasări de milioane de dolari și a lansat o carieră meteorică.

Cu doar șase ani înainte, Van Damme ajunsese la Los Angeles fără bani și fără relații, dar cu o ambiție de neclintit. După numeroase refuzuri și încercări eșuate, perseverența sa avea să-l transforme într-unul dintre cei mai apreciați actori de filme de acțiune ai anilor ’80 și ’90.

Succesul rapid a adus însă şi presiune și excese. Spre finalul anilor ’90, cariera actorului a cunoscut un declin abrupt, accelerat de probleme personale și de abuzul de substanțe. Interviurile sale, presărate cu reflecții considerate de mulți drept bizare sau „lunare”, au alimentat ironiile și parodiile din spațiul public.

Documentarul regizat de Olivier Monssens nu evită aceste episoade dificile, ci le integrează într-un portret complex, uman și nuanțat.

Anul 2008 marchează un moment de cotitură: filmul „JCVD” îl readuce în prim-plan într-o manieră neașteptată. Interpretând o versiune ficționalizată a propriei persoane – un fost star de kick-boxing care a pierdut totul și își regăsește rădăcinile la Bruxelles – Van Damme surprinde printr-o prestație modestă, lucidă și profund autoironică.

Această apariție a reprezentat începutul recâștigării respectului în faţa criticilor și al publicului. Între Statele Unite, Asia și Europa, actorul a alternat de atunci filmele de acțiune cu drame și parodii autoironice, devenind una dintre cele mai simpatice și imprevizibile prezențe din cinema.

Un portret fără menajamente, oprivire sinceră asupra omului din spatele legendei în documenatrul „Jean-Claude Van Damme – lovitură după lovitură” (Jean-Claude Van Damme – coup sur coup, Franța, 2008) difuzat miercuri, 18 februarie, de la ora 21.05, la TVR 2.

 

foto: (c)FlairProduction2023

sursă foto: via Selecţie Film TVR

