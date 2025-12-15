Irina Loghin, „regina muzicii populare”, pe scena Revelionului TVR 2026

Voce emblematică a folclorului românesc, Irina Loghin este invitată în „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, programul care deschide anul aniversar în care TVR împlineşte 70 de ani. Supranumită „regina muzicii populare”, artista revine „acasă”, cu emoție, nostalgie și bucuria reîntâlnirii cu publicul pe scena televiziunii publice, la Revelionul 2026, difuzat în noaptea dintre ani la TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova .

Cu o carieră de peste şase decenii şi o voce unică, Irina Loghin a dus tradiția pe cele mai mari scene ale țării și ale lumii. Iar pe 31 decembrie, se alătură invitaților programului „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”.

Debutul său oficial, la începutul anilor ’60, a marcat începutul unei ascensiuni fulminante. Remarcată de personalități importante ale folclorului, Irina Loghin a devenit rapid una dintre cele mai iubite interprete ale vremii. A încântat generații întregi, a reprezentat România la festivaluri internaționale și a dus cu mândrie cântecul popular în lume. Iar în tot acest timp, Televiziunea Română i-a fost alături.

„Îmi amintesc cu cea mai mare plăcere momentul din urmă cu 62 de ani, când am pășit pentru prima dată în Televiziunea Română. De atunci, acest loc a devenit casa mea”, mărturisește artista, cu sensibilitate sa recunoscută.

Revelioanele filmate la TVR ocupă un loc aparte în amintirile sale: „Era o mare bucurie să venim să filmăm nopțile de Revelion… Ne întâlneam toți interpreții cu o zi înainte, încă de dimineață, și stăteam până a doua zi. Pe holurile televiziunii, fiecare venea cu glumele lui… era ceva extraordinar, o sărbătoare de o zi și o noapte.”

Deși vremurile s-au schimbat, legătura ei cu TVR rămâne neschimbată. „Acum e diferit, au venit alte generații, dar îmi este drag. Şi îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt și eu prezentă alături de acești tineri care au venit să petrecem Revelionul împreună.”

În 2026, Televiziunea Română marchează 70 de ani de existență, iar „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, care deschide seria producţiilor aniversare, reunește artiști consacrați și tineri interpreți într-un spectacol ce traversează generații, tradiții și stiluri, într-o atmosferă festivă plină de emoție și surprize.

„Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” va fi difuzat pe pe 31 decembrie, la TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova.