Fuego: „Vom cânta muzică ritmată, vom petrece, așa cum îi stă bine românului la noaptea dintre ani!”

Fără nicio umbră de îndoială: Fuego cântă şi ne încântă în noaptea de Revelion, la TVR. Ba chiar are şi alte surprize, pe care vă invităm să le descoperiţi în programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, pregătit pentru noaptea dintre ani.

Cu o voce inconfundabilă și un har aparte de a spune povești prin muzică, Fuego nu se limitează la a fi un simplu interpret. Este compozitor, gazdă TV, pictor, filantrop și, mai ales, un om care își păstrează nealterată umanitatea în fața reflectoarelor. E plin de viaţă, generos, dar mai ales recunoscător pentru toate întâlnirile importante din viaţa lui.

E tare fericit că, de 7 ani, realizează, alături de o echipă inimoasă, emisiunea Drag de România mea în casa Televiziunii Române, la TVR 2.

Desigur, pe Paul Surugiu îl leagă foarte multe amintiri de Televiziunea Română.... „în primul rând debutul meu în Televiziunea Română, în cadrul concursului de televiziune „3 din 10 pentru un show”. Așa am apărut prima dată la TV R. Realizator, pe vremea aceea, era domnul Ovidiu Dumitru, Dumnezeu să-l odihnească! El a scris și versurile cântecului cu care eu am debutat pe muzica lui Petre Călărășanu. Din păcate, doi mari plecați, oameni de cultură, oameni de artă. Sunt multe amintiri speciale, am realizat emisiuni foarte frumoase cu oameni importanți din Televiziunea Română: Gheorghe E. Marian, Titus Munteanu, Anca Marchidan, desigur, doamna Florentina Satmari, Dumnezeu s-o odihnească! Sunt oameni valoroși, de la care am căpătat experiență, oameni de la care am învățat cum se face televiziunea. Și iată, se împlinesc 7 ani de când realizăm emisiunea „Drag de România mea”, la Televiziunea Română”, ne-a mărturisit Fuego, aflat la filmările pentru programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, pregătit pentru noaptea dintre ani.

Anul aniversar TVR 70 începe cu o seară de Revelion construită ca o întâlnire între generații – artiști consacrați și nume noi, povești îndrăgite și surprize la care nu te-ai fi gândit, toate se vor succeda pe aceeași scenă. Spectacol live, duete neașteptate, emoție, energie și mult umor vom regăsi în programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, pregătit pentru noaptea dintre ani. Fuego alături de alţi invitaţi ne vor ţine companie în programul special de Revelion 2026, la TVR.

De ce va fi specială noaptea de Revelion la TVR? Tot Fuego ne aduce toate argumentele: „Îmi este dragă această noapte, mă întâlnesc cu colegii mei din TVR, cu artiști minunați. Am foarte multe amintiri cu toți prietenii de aici. Vrem, în primul rând, să ne simțim bine, să cântăm, să ne distrăm, să sărbătorim cei 70 de ani de TVR, așa cum se cuvine. Amintirile o să ne năpădească, pentru că sunt momente frumoase, de care îmi aduc aminte mergând pe aceste holuri ale Televiziunii Române. Sunt fericit că sunt aici! Este o atmosferă plină de temperament, o atmosferă de divertisment adevărat, așa cum se făcea odată, la Televiziunea Română. Îmi place foarte mult realizarea platoului, îmi place grafica, îmi face plăcere să mă întâlnesc cu toți colegii care realizează emisiuni interesante. Şi eu voi fi alături de balerinele mele, cu care deja v-am învățat în fiecare sâmbătă și duminică, la TVR 2. Va fi o atmosferă incendiară. Vom cânta muzică ritmată, vom petrece, așa cum îi stă bine românului la noaptea dintre ani!”, ne-a declarat Fuego.

În stilul său caracteristic, Fuego adresează urări Televiziunii Române şi oamenilor care lucrează în TVR: „Îi doresc Televiziunii Române, televiziunea copilăriei mele, La mulți ani! Cu Televiziunea Română am crescut și nici nu-mi vine să cred că sunt 70 de ani de când emite, de când face emisiuni profesioniste, de când calitatea își are locul foarte bine ales în casa românilor. Sunt fericit că fac parte din marea familie a Televiziunii Române! Sunt fericit că de 7 ani realizăm emisiunea Drag de România mea în casa Televiziunii Române și îi felicit pe toți colegii mei. De la sunetiști, luminiști, cameramani, regizori de platou, realizatori, producători și vă felicit pentru că vă zbateți să faceți emisiuni de calitate aici la Televiziunea Română. La mulți ani! Să vă iubească toate bucuriile și să aveți un An Nou plin de bucurii și împliniri! La mulți ani, 70 de ani, Televiziunea Română!”

Programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”poate fi urmărit şi de românii din afara graniţelor, la TVR Moldova şi TVR Internaţional.

