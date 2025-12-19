Explozie de energie pe scena TVR: Andreea Bălan în programul de Revelion 2026

PROMO TVR1 TVRI

În noaptea de Revelion, Televiziunea Română aduce în fața publicului un show plin de culoare și energie! Cu energia care a consacrat-o și cu o carieră începută chiar pe scena Televiziunii Române, Andreea Bălan participă la „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” - programul difuzat pe TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova pe 31 decembrie, în anul aniversar al TVR – 70 de ani.

De la primele apariții în emisiunile pentru copii ale TVR până la statutul de una dintre cele mai energice artiste din România, Andreea Bălan rămâne un nume de referinţă în muzica românească.

Andreea a început să cânte la doar 10 ani, debutând pe micul ecran în 1994, la TVR în cadrul emisiunii „Ba da, ba nu”. Doar doi ani mai târziu, își lansa primul album, iar în 1999 avea să devină parte din fenomenul muzical Andrè. Succesul răsunător al trupei a propulsat-o în prim-planul industriei, iar ulterior, cariera sa solo a evoluat constant, divers și ambițios.

Andreea este astăzi o artistă completă, într-o continuă transformare, definită de energie, expresivitate și disciplina dansului, pe care îl consideră o parte esențială a parcursului său artistic.

Legătura ei cu TVR s-a menținut peste ani, iar în prezent face parte din echipa juriului emisiunii „Vedeta familiei”, difuzată pe TVR 1, alături de Elena Gheorghe, Sanda Ladoși și Radu Ștefan Bănică. Pentru ea, Televiziunea Română este un loc al emoțiilor și al începuturilor de suflet: „Cea mai frumoasă amintire a mea din TVR este pe când aveam 10 ani și veneam la emisiunile pentru copii. Așadar, este practic o a doua mea casă.”

În noaptea dintre ani, pe 31 decembrie, Andreea Bălan va deborda de energie în programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, difuzat pe TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova pe 31 decembrie. Artista promite o apariție de neuitat în programul care deschide anul aniversar al TVR, când Televiziunea Română împlineşte 70 de ani de la prima emisie. „Trebuie neapărat ca de Revelion să urmăriți întâlnirea dintre generații, mai ales că eu fac parte din ambele! Am pregătit un super show, iar Revelionul TVR este extraordinar de frumos, energic și vibrant”, spune Andreea.