loader
Foto

Explozie de energie pe scena TVR: Andreea Bălan în programul de Revelion 2026

publicat: Vineri, 19 Decembrie 2025

PROMO  TVR1   TVRI 

În noaptea de Revelion, Televiziunea Română aduce în fața publicului un show plin de culoare și energie! Cu energia care a consacrat-o și cu o carieră începută chiar pe scena Televiziunii Române, Andreea Bălan participă la „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” - programul difuzat pe TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova pe 31 decembrie, în anul aniversar al TVR – 70 de ani.

 

De la primele apariții în emisiunile pentru copii ale TVR până la statutul de una dintre cele mai energice artiste din România, Andreea Bălan rămâne un nume de referinţă în muzica românească.

Andreea a început să cânte la doar 10 ani, debutând pe micul ecran în 1994, la TVR în cadrul emisiunii „Ba da, ba nu”. Doar doi ani mai târziu, își lansa primul album, iar în 1999 avea să devină parte din fenomenul muzical Andrè. Succesul răsunător al trupei a propulsat-o în prim-planul industriei, iar ulterior, cariera sa solo a evoluat constant, divers și ambițios.

Andreea este astăzi o artistă completă, într-o continuă transformare, definită de energie, expresivitate și disciplina dansului, pe care îl consideră o parte esențială a parcursului său artistic.

Legătura ei cu TVR s-a menținut peste ani, iar în prezent face parte din echipa juriului emisiunii „Vedeta familiei”, difuzată pe TVR 1, alături de Elena Gheorghe, Sanda Ladoși și Radu Ștefan Bănică. Pentru ea, Televiziunea Română este un loc al emoțiilor și al începuturilor de suflet: „Cea mai frumoasă amintire a mea din TVR este pe când aveam 10 ani și veneam la emisiunile pentru copii. Așadar, este practic o a doua mea casă.”

În noaptea dintre ani, pe 31 decembrie, Andreea Bălan va deborda de energie în programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, difuzat pe TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova pe 31 decembrie. Artista promite o apariție de neuitat în programul care deschide anul aniversar al TVR, când Televiziunea Română împlineşte 70 de ani de la prima emisie. „Trebuie neapărat ca de Revelion să urmăriți întâlnirea dintre generații, mai ales că eu fac parte din ambele! Am pregătit un super show, iar Revelionul TVR este extraordinar de frumos, energic și vibrant”, spune Andreea.

 

Tag-uri: Andreea Balan, revelion TVR, Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026, TVR 1, TVR 70 de ani, TVR an aniversar, TVR Internaţional, TVR Moldova

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Sărbătorile de iarnă în Bucovina (I)

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbătorile de iarnă în Bucovina (I)

Sărbătorile de iarnă care fac parte din calendarul popular, sunt poate cele mai spectaculoase şi relevante pentru cultura spirituală a poporului ...

Tehnicile psihologice, încă implementate cu reticență în rândul sportivilor

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Tehnicile psihologice, încă implementate cu reticență în rândul sportivilor

Deși toată lumea din lumea sportului — de la antrenori la fani — acceptă ideea că „totul se joacă în minte”, există un paradox uriaș: în ...

Explozie de energie pe scena TVR: Andreea Bălan în programul de Revelion 2026

  REVELIONTVR     TVR1   TVRI 

Explozie de energie pe scena TVR: Andreea Bălan în programul de Revelion 2026

În noaptea de Revelion, Televiziunea Română aduce în fața publicului un show plin de culoare și energie! Cu energia care a consacrat-o și cu o ...

Crăciun de poveste cu Paul Surugiu FUEGO, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Crăciun de poveste cu Paul Surugiu FUEGO, la TVR 2

Ediții speciale „Drag de România mea!” și concertul pop-simfonic „Cântec nesfârșit”, în premieră, de sărbători

Irina Loghin, 60 de ani de carieră sărbătoriți într-o ediție specială „Petrecere... cu cântec”, de Crăciun, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Irina Loghin, 60 de ani de carieră sărbătoriți într-o ediție specială „Petrecere... cu cântec”, de Crăciun, la TVR 1

O seară-eveniment dedicată uneia dintre cele mai iubite artiste ale folclorului românesc, joi, 25 decembrie, de la ora 21:00.

Teologul Gheorghe Remete, la

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Teologul Gheorghe Remete, la "DIALOGURI ACADEMICE" cu Mircea Dumitru, vicepreședintele Academiei Române

TVR Cultural şi Academia Română intră în "Dialoguri Academice" duminică, 21 decembrie 2025, ora 13:00, cu teologul şi scriitorul GHEORGHE ...

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

"Remix": Valeriu Sterian – 25 de ani de neuitare

Duminică, 21 decembrie, de la ora 23:00, la TVR Cultural, Doru Ionescu vă propune o ediție specială "Remix": Valeriu Sterian – 25 de ani de ...

Parlamentul European: Mobilitate totală pentru a descuraja orice agresiune externă

  TVRINFO     TVRINFO 

Parlamentul European: Mobilitate totală pentru a descuraja orice agresiune externă

Parlamentul European a adoptat miercuri, 17 decembrie, o rezoluție care promite să schimbe radical modul în care trupele și echipamentele de ...

„TVR a fost primul meu pas în televiziune” – Nico, invitată la „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”

  REVELIONTVR     TVR1   TVRI 

„TVR a fost primul meu pas în televiziune” – Nico, invitată la „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”

Energie, forță și pasiune sunt ingredientele cu care Nico urcă pe scena Televiziunii Române în noaptea dintre ani. Nico, una dintre cele mai ...

Pe urmele Regimentului 89, în 1941, în lupta cu „evreii comuniști”. Interviu cu cercetătorul Marius Cazan (Institutul „Wiesel”): Să fim atenți ce recuperăm din istoria națională

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Pe urmele Regimentului 89, în 1941, în lupta cu „evreii comuniști”. Interviu cu cercetătorul Marius Cazan (Institutul „Wiesel”): Să fim atenți ce recuperăm din istoria națională

Implicarea în Pogromul de la Iași, „vânarea” cetățenilor evrei barasabeni, cei mai mulți femei și copii, ce au sfârșit uciși sumar sau deportați, ...

Sportivii de succes, modele aspiraţionale pentru milioane de copii şi tineri

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Sportivii de succes, modele aspiraţionale pentru milioane de copii şi tineri

Departe de a fi doar niște simpli atleți care doboară recorduri sub luminile reflectoarelor, marii campioni devin adevărați arhitecți de visuri ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Cap Compas": Varna Frame

Sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 17:30, la TVR 2, vă invităm să urmăriți ultimul reportaj de călătorie "Cap Compas" din acest sezon.

Roxana Zamfirescu: „Ar trebui să împărțim contemporaneitatea în «înainte și după internet și telefonie mobilă»”

  VEDETE     TVRINFO 

Roxana Zamfirescu: „Ar trebui să împărțim contemporaneitatea în «înainte și după internet și telefonie mobilă»”

Cu o carieră de peste două decenii în jurnalismul de televiziune, Roxana Zamfirescu a devenit un nume respectat în peisajul media din România, ...

Mihai Trăistariu, un moment de suflet pentru aniversarea TVR la „Revelion 2026”

  REVELIONTVR     TVR1   TVRI 

Mihai Trăistariu, un moment de suflet pentru aniversarea TVR la „Revelion 2026”

În anul aniversar în care Televiziunea Română împlinește 70 de ani, programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” de la TVR 1 reunește ...

Tulcea, orașul cu 14 lumi. Nouă ediție „Exclusiv în România”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Tulcea, orașul cu 14 lumi. Nouă ediție „Exclusiv în România”, la TVR 1

O ediție caldă, multiculturală, vie, la „Exclusiv în România”, pe TVR 1. Cristi Tabără și Ilinca Ciobanu ajung în orașul celor 14 etnii. Ce ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate