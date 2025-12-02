Ecosisteme în reconstrucţie: „Arhitecții naturii” - un film despre revenirea speciilor-cheie în habitatul natual, în premieră la TVR 1

Povestea spectaculoasă a reîntoarcerii zimbrilor și castorilor în Munții Făgăraș – un habitat din care aceste specii dispăruseră acum două secole – poate fi urmărită în documentarul „Arhitecții naturii”, difuzat în premieră la TVR 1, joi, 4 decembrie, de la ora 22.00.

În perioada 2020–2024, în Munții Făgăraș au fost eliberați 81 de zimbri, care trăiesc acum liber în acest areal, iar din 2021 au fost reintroduși 62 de castori. Fiecare specie joacă un rol esențial în refacerea echilibrului natural: zimbrul contribuie la regenerarea pădurilor și menținerea biodiversității, în timp ce castorul transformă cursurile de apă și creează habitate noi pentru numeroase alte vietăți.

Realizat de regizorul Dan Dinu cu sprijinul Fundației Conservation Carpathia, documentarul „Arhitecții naturii” propune o incursiune captivantă în eforturile de restaurare ecologică a regiunii, ilustrând atât provocările, cât și reușitele acestui proces. Prin imagini impresionante și explicațiile specialiștilor, telespectatorii descoperă modul în care aceste două specii-cheie transformă treptat peisajul și deschid calea pentru diversitatea altor specii.

Zimbrul, cel mai mare mamifer terestru al Europei, și castorul, un veritabil inginer natural, devin personajele centrale ale unei povești despre refacerea ecosistemelor. Documentarul arată cum revenirea acestor specii dispărute de două secole remodelează peisajele Făgărașului, aducând beneficii atât naturii, cât și comunităților locale.

Mai mult decât un film despre animale, „Arhitecții naturii” este o meditație asupra modului în care natura își poate recăpăta echilibrul atunci când este sprijinită. Este, totodată, o invitație la reflecție asupra legăturii dintre oameni, comunități și ecosistemele din care fac parte.

sursă foto: Selecţie Film TVR