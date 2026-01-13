Dorul de comunism. Anatomia unei nostalgii colective în documentarul de la TVR Cultural

La doar trei decenii de la prăbușirea sistemului comunist, în aproape toate țările europene din fostul bloc comunist, nostalgia față de vechiul regim a ajuns la proporții greu de imaginat. Cum s-a ajuns aici? Motivațiile oamenilor obișnuiți și explicațiile cercetătorilor din diverse domenii sunt explorate în documentarul „Nostalgia dictaturii”, vineri, 16 ianuarie, de la ora 22.00, la TVR Cultural.

Regizat de Marius Theodor Barna, după un scenariu scris de Bogdan Ficeac, „Nostalgia dictaturii” este un documentar despre un sindrom al gândirii colective din România, în care o parte semnificativă a populației încă duce dorul comunismului.

Documentarul nu se limitează la prezentarea acestui veritabil sindrom al „dorului de dictatură”, ci, în paralel cu opiniile și motivațiile cetățenilor obișnuiți care au trăit în spațiul fost comunist, propune explicații formulate de cercetători din diverse domenii – sociologi, psihologi, politologi sau etologi – referitoare la resorturile intime ale unui sentiment aparent paradoxal.

Filmul este construit ca un puzzle de mărturii, imagini de arhivă și cadre din realitatea imediată, organizate în capitole și legate prin elemente grafice și titluri. Comentariul, scris de Bogdan Ficeac și rostit de Victor Rebengiuc, conține afirmații obiective despre tema abordată, care, în numeroase situații, sunt contrazise de mărturiile selectate. Oameni obișnuiți, politologi, istorici și sociologi contribuie la conturarea imaginii unei epoci. Printre aceste interviuri sunt inserate fragmente din două melodii: „Ceaușescu n-a murit”, compusă și interpretată de Ada Milea, filmată cu telefonul mobil, și „Fraierii și șmecherii”, interpretată de Doddy, în stil hip-hop.

Documentar „Nostalgia dictaturii” – România, 2019

Regia: Marius Theodor Barna

Scenariul: Bogdan Ficeac

Narator: Victor Rebengiuc

Cu: Ada Milea, Cristian Pârvulescu, Dorel Vișan, Mihaela Miroiu, Marius Oprea

foto: capturi documentar „Nostalgia dictaturii”