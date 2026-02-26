loader
Foto

Galerie foto

„Delta Bucureștiului” – loc al suferinţei ajuns paradis urban, la TVR Cultural

publicat: Joi, 26 Februarie 2026

PROMO  TVRCULTURAL 

Un spațiu cu o istorie dramatică, transformat într-un ecosistem spectaculos, este adus pe ecran în documentarul „Delta Bucureștiului”, difuzat vineri, 27 februarie, ora 22.00, la TVR Cultural. Regizoarea Eva Pervolovici recompune destinul fostei Mănăstiri Văcărești - odinioară cea mai frumoasă din Europa de Est - devenită închisoare și apoi rezervație naturală.

 

(w882) documentar

(w882) doc Dela B

În „Delta Bucureștiului”, regizoarea Eva Pervolovici ne spune povestea unui loc ce concentrează trei secole de istorie. Ridicată în secolul al XVIII-lea, Mănăstirea Văcărești a devenit în 1846 închisoare, iar după 1946 a găzduit numeroase deținute politic, unele dintre ele născând în spatele gratiilor.

Printre cele care au trecut prin închisoarea Văcăreşti s-a numărat şi artista Lena Constante.

(w882) documentar

Filmul îmbină arhive, interviuri și imagini actuale din Delta Văcărești, urmărind destinele femeilor marcate de detenție.

În 1984, la ordinul lui Nicolae Ceaușescu, complexul a fost demolat pentru a face loc unui lac artificial, un proiect rămas neterminat. Treptat, natura a recucerit locul, formând ceea ce este astăzi cea mai mare deltă urbană din lume – zonă protejată, cu specii rare de floră și faună.

(w882) documentar

(w882) doc Dela B

„Delta Bucureștiului” un film despre memorie și transformare, despre un „loc bântuit” devenit spațiu al vieții și al regenerării, vineri, 27 februarie, de la ora 22.00, la TVR Cultural.

(w882) Eva Pervol

„Delta Bucureştiului” („Le Delta de Bucarest”, Franţa-România, 2020)

Regia: Eva Pervolovici

Director de imagine: Dominique Colin

Montaj: Véronique Lagoarde-Ségot

cu: Lena Constante, Ileana Samoilă, Ileana Samoilă Budimir

Tag-uri: Delta Bucurestiului, Delta Vacaresti, Eva Pervolovici, Lena Constante, TVR Cultural

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

ANOFM: Piața muncii extrem de dinamică, dar polarizată

  TVRINFO     TVRINFO 

ANOFM: Piața muncii extrem de dinamică, dar polarizată

Cel mai recent bilanț publicat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că diploma universitară pare tot mai greu de valorificat.

Campionii din 2025, la Gala Sportului Paralimpic

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Campionii din 2025, la Gala Sportului Paralimpic

Gala Sportului Paralimpic și-a desemnat campionii anului 2025, într-un eveniment care celebrează excelența dincolo de orice barieră și recunoaște ...

„Delta Bucureștiului” – loc al suferinţei ajuns paradis urban, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

„Delta Bucureștiului” – loc al suferinţei ajuns paradis urban, la TVR Cultural

Un spațiu cu o istorie dramatică, transformat într-un ecosistem spectaculos, este adus pe ecran în documentarul „Delta Bucureștiului”, difuzat ...

Sunt Jocurile Olimpice neutre politic? Răspunsuri – la ‟Breaking Fake News”, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

Sunt Jocurile Olimpice neutre politic? Răspunsuri – la ‟Breaking Fake News”, pe TVR 1

Vineri, 27 februarie 2026, ora 18.45, la TVR 1, jurnalistul Marian Voicu şi invitatul său, Cristian Mîndru, jurnalist sportiv TVR, discută ...

Vocile actuale ale folclorului românesc, în duet cu marea Maria Tănase, în Festivalul ce-i poartă numele

  PROMO     TVR1 

Vocile actuale ale folclorului românesc, în duet cu marea Maria Tănase, în Festivalul ce-i poartă numele

Festivalul Național de Folclor „Maria Tănase” propune artiştilor şi publicului o premieră absolută. Despre ce este vorba aflăm duminică, 1 ...

Ordonanţele de urgenţă privind reforma administraţiei publice şi relansarea economică, adoptate

  TVRINFO     TVRINFO 

Ordonanţele de urgenţă privind reforma administraţiei publice şi relansarea economică, adoptate

Guvernul a adoptat, în ședință extraordinară, pachetul de ordonanțe de urgență vizând reforma administrației publice și relansarea economică. ...

O nouă dinamică a ştirilor la TVR

  TVRSPORT     TVR1   TVRCULTURAL   TVR2   TVRSPORT   TVR+ 

O nouă dinamică a ştirilor la TVR

Primăvara aduce schimbări în programele informative ale Televiziunii Române: din 2 martie, principalul „Telejurnal” TVR 1 începe la ora 19.00. ...

Fotbal la TVR Cultural! „Fără prelungiri”

  FILM     TVRCULTURAL 

Fotbal la TVR Cultural! „Fără prelungiri”

Ce provocări întâmpină echipa de fotbal a seniorilor de la un cămin de bătrâni şi cum se descurcă niște oameni normali puși în situații ...

Mici, politică și „diplomație de Salonta”: nu ratați „Berliner”, la TVR 2!

  FILM     TVR2 

Mici, politică și „diplomație de Salonta”: nu ratați „Berliner”, la TVR 2!

Vineri, 27 februarie, de la ora 22.10, TVR 2 ne propune comedia „Berliner", regizată de Marian Crișan în 2020. Este cel de-al patrulea lungmetraj ...

Ucraina, la patru ani de război: transmisiuni speciale şi dezbateri în ediţia specială „Frontul”

  TVRINFO     TVR1   TVRINFO 

Ucraina, la patru ani de război: transmisiuni speciale şi dezbateri în ediţia specială „Frontul”

Patru ani de la declanşarea războiului împotriva Ucrainei aduc un moment de bilanţ şi analiză asupra unui conflict care a schimbat Europa în ...

„Amelia Earhart – deschizătoare de… ceruri”, documentar despre pioniera aviaţiei americane, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

„Amelia Earhart – deschizătoare de… ceruri”, documentar despre pioniera aviaţiei americane, la TVR Cultural

A întruchipat eforturile femeilor în aviație, a fost militantă angajată pentru susţinerea drepturilor femeii şi autoare americană. Regizorul ...

Cum să fie atent sportivul la... atenție?

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Cum să fie atent sportivul la... atenție?

Atunci când sportivul trece printr-o fază de concentrare intensă sau are un focus total pe ceea ce urmărește, el reușește practic să izoleze un ...

Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă prezintă finala Selecţiei Naţionale

  EUROVISION-2026     TVR+   TVR1 

Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă prezintă finala Selecţiei Naţionale

Actorii Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă vor fi gazdele ultimului act al Selecţiei Naţionale 2026. Pe 4 martie, cele două vedete vor prezenta marea ...

PREMIERĂ. Eros Ramazzotti și Alicia Keys, împreună la Festivalul Sanremo 2026

  PROMO     TVR1 

PREMIERĂ. Eros Ramazzotti și Alicia Keys, împreună la Festivalul Sanremo 2026

Pentru prima dată în carieră, Eros Ramazzotti și Alicia Keys vor urca împreună pe scenă într-un duet live, în premieră mondială, în cadrul ...

„Herson: rezistenţă şi tortură”, un documentar răscolitor la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Herson: rezistenţă şi tortură”, un documentar răscolitor la TVR INFO

Se împlinesc 4 ani de la începerea agresiunii ruse asupra Ucrainei. TVR INFO difuzează marţi, 24 februarie, ora 00.00, un documentar producţie ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate