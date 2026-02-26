„Delta Bucureștiului” – loc al suferinţei ajuns paradis urban, la TVR Cultural

PROMO TVRCULTURAL

Un spațiu cu o istorie dramatică, transformat într-un ecosistem spectaculos, este adus pe ecran în documentarul „Delta Bucureștiului”, difuzat vineri, 27 februarie, ora 22.00, la TVR Cultural. Regizoarea Eva Pervolovici recompune destinul fostei Mănăstiri Văcărești - odinioară cea mai frumoasă din Europa de Est - devenită închisoare și apoi rezervație naturală.

În „Delta Bucureștiului”, regizoarea Eva Pervolovici ne spune povestea unui loc ce concentrează trei secole de istorie. Ridicată în secolul al XVIII-lea, Mănăstirea Văcărești a devenit în 1846 închisoare, iar după 1946 a găzduit numeroase deținute politic, unele dintre ele născând în spatele gratiilor.

Printre cele care au trecut prin închisoarea Văcăreşti s-a numărat şi artista Lena Constante.

Filmul îmbină arhive, interviuri și imagini actuale din Delta Văcărești, urmărind destinele femeilor marcate de detenție.

În 1984, la ordinul lui Nicolae Ceaușescu, complexul a fost demolat pentru a face loc unui lac artificial, un proiect rămas neterminat. Treptat, natura a recucerit locul, formând ceea ce este astăzi cea mai mare deltă urbană din lume – zonă protejată, cu specii rare de floră și faună.

„Delta Bucureștiului” un film despre memorie și transformare, despre un „loc bântuit” devenit spațiu al vieții și al regenerării, vineri, 27 februarie, de la ora 22.00, la TVR Cultural.

„Delta Bucureştiului” („Le Delta de Bucarest”, Franţa-România, 2020)

Regia: Eva Pervolovici

Director de imagine: Dominique Colin

Montaj: Véronique Lagoarde-Ségot

cu: Lena Constante, Ileana Samoilă, Ileana Samoilă Budimir