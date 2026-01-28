loader
Foto

Cristian Marica Rădoi: „În 3 secunde trebuie să spui ceva, ca să existe un soi de cârlig să te atragă și să rămâi legat de acea piesă muzicală”

publicat: Miercuri, 28 Ianuarie 2026

Răbdarea publicului a scăzut la 3 secunde. Dacă nu ai un “hook” imediat, piesa e pierdută. Redactor-şef și music playlist manger al Radio România Cultural, Cristian Marica Rădoi face parte din juriul Selecţiei Naţionale Eurovision. Specialistul avertizează că era TikTok/Reels a diminuat semnficativ capacitatea de concentrare a publicului.

 

Cristian Marica Rădoi este redactor-șef și music playlist manger al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER. Autor de emisuni muzicale și comentator al concertelor din cadrul Stagiunii Muzicale Radio, Cristian Marica are o experiență de 30 de ani în Societatea Română de Radiodifuzine, unde a semnat emisiuni specializate pe muzică pentru posturile Radio România Actualități, Radio România Muzical sau Radio România Cultural. Timp de un deceniu a fost prezentator al Stagiunii de Jazz, de la Teatrul Act, coprodus de Radio România Cultural, iar de zece ani este și MC al Festivalului Internațional de Jazz Johnny Răducanu, de la Brăila.

Ştim că în radio, primele 30 de secunde sunt extrem de importante. Am fost curioşi să aflăm părerea juratului Cristian Marica Rădoi în legătură cu disponibilitatea publicului de a fi atins de o melodie. O piesă Eurovision are suficient timp să convingă sau trebuie să lovească din primul refren? Specialistul avertizează că era TikTok/Reels a diminuat semnificativ capacitatea de concentrare. O piesă Eurovision nu mai are 30 de secunde să convingă, ci doar 3. Iată ce ne-a declarat juratul Eurovision:

„Capacitatea de concentrare a publicului de astăzi nu este nici măcar de 30 de secunde. A scăzut de la 10 secunde, acum 15 ani, la 3. Practic, în 3 secunde, din cauza acestor reel-uri, platforme de socializare în care sunt filmulețele acestea scurte, în care totul trebuie concentrat și spus, scade răbdarea celor care doresc să asculte muzică și care consumă. De altfel, ascultarea e diferită de percepție, iar prin ascultare, așa cum ne facem noi treburile fiecare pe unde mergem, cu căștile în urechi, îi vedem pe toți prin metrou sau aiurea, efectiv în 3 secunde trebuie să spui ceva pentru ca să existe un soi de cârlig, un hook, să te atragă și să rămâi legat de acea piesă muzicală”.

(w500) Cristian M

Cristian Marica face o legătură fascinantă între muzica clasică, jazz și fenomenul pop modern în interviul pe care l-a acordat Televiziunii Române. Specialistul în muzică ne vorbeşte şi despre secretul succesului la Eurovision: dacă acest concurs ar fi doar audio, cu siguranţă ar câștiga vocea. Dincolo de show, avem nevoie de emoție. Într-o lume dominată de vizual, juratul pune accent pe „timbrul care trădează originile” și pe nevoia de voci care să nu transmită neliniște, ci echilibru. Dar mai multe aflăm din interviul acordat TVR, pe care îl puteţi urmări integral pe TVR+.

Timp de trei zile, artiștii selectați vor interpreta piesele în fața juriului și a invitaților prezenți în gradene. Audițiile vor fi transmise în direct pe platforma TVR+, de luni, 9 februarie, până miercuri, 11 februarie.

Primele zece piese, în funcție de punctajele obținute la Atelier, vor merge mai departe și vor concura în Finala Selecției Naționale, programată pe 4 martie, momentul în care juriul va alege reprezentantul României la Eurovision 2026.

foto: TVR

 

