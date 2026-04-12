„Catherine Deneuve în fața obiectivului” - povestea unei reinventări continue, la TVR 1

Simbol al cinematografiei franceze, Catherine Deneuve ni se dezvăluie dincolo de mitul „blondei reci” în documentarul „Catherine Deneuve în fața obiectivului”, semnat de Claire Laborey. Difuzat marți, 14 aprilie, ora 22.00, la TVR 1, filmul urmărește parcursul unei artiste care și-a construit cariera sfidând stereotipurile.

Prin documentarul „Catherine Deneuve în fața obiectivului”, realizatorul Claire Laborey ne propune o incursiune sinceră și nuanțată în cariera actriţei franceze.

Filmul explorează felul în care Deneuve a reușit, de-a lungul decadelor, să se reinventeze constant, alegând roluri îndrăznețe, adesea în contradicție cu imaginea sa publică. De la apariția iconică din „Belle de jour”, semnat de Luis Buñuel, până la comedii savuroase și proiecte contemporane, Catherine Deneuve și-a construit un traseu artistic liber, refuzând să fie încadrată în tipare.

Documentarul reunește secvențe memorabile din filme, imagini din culise și interviuri cu regizori importanți precum André Téchiné, Hirokazu Kore-eda sau Benoît Jacquot. De asemenea, sunt incluse mărturii ale unor colaboratori apropiați, care oferă o perspectivă intimă asupra personalității actriței.

De la debutul „aproape întâmplător” până la proiectele recente, filmul urmărește traiectoria unei artiste care nu s-a temut niciodată să se reinventeze și care continuă, cu aceeași pasiune, să exploreze noi teritorii cinematografice.

„Catherine Deneuve în faţa obiectivului” („Catherine Deneuve a son image”, Franţa, 2023)

Regia: Claire Laborey

credit foto: GettyImages-@Jean Louis Urli, credit foto: GettyImages - @Luc Roux, @Jean-Claude Moireau, @ Jack GAROFALO/PARISMATCH/SCOOP