loader
Foto

„Catherine Deneuve în fața obiectivului” - povestea unei reinventări continue, la TVR 1

publicat: Duminică, 12 Aprilie 2026

PROMO  TVR1 

Simbol al cinematografiei franceze, Catherine Deneuve ni se dezvăluie dincolo de mitul „blondei reci” în documentarul „Catherine Deneuve în fața obiectivului”, semnat de Claire Laborey. Difuzat marți, 14 aprilie, ora 22.00, la TVR 1, filmul urmărește parcursul unei artiste care și-a construit cariera sfidând stereotipurile.

 

Una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei europene, Catherine Deneuve a rămas un simbol al rafinamentului și misterului.

Prin documentarul „Catherine Deneuve în fața obiectivului”, realizatorul Claire Laborey ne propune o incursiune sinceră și nuanțată în cariera actriţei franceze.

Filmul explorează felul în care Deneuve a reușit, de-a lungul decadelor, să se reinventeze constant, alegând roluri îndrăznețe, adesea în contradicție cu imaginea sa publică. De la apariția iconică din „Belle de jour”, semnat de Luis Buñuel, până la comedii savuroase și proiecte contemporane, Catherine Deneuve și-a construit un traseu artistic liber, refuzând să fie încadrată în tipare.

Documentarul reunește secvențe memorabile din filme, imagini din culise și interviuri cu regizori importanți precum André Téchiné, Hirokazu Kore-eda sau Benoît Jacquot. De asemenea, sunt incluse mărturii ale unor colaboratori apropiați, care oferă o perspectivă intimă asupra personalității actriței.

De la debutul „aproape întâmplător” până la proiectele recente, filmul urmărește traiectoria unei artiste care nu s-a temut niciodată să se reinventeze și care continuă, cu aceeași pasiune, să exploreze noi teritorii cinematografice.

„Catherine Deneuve în faţa obiectivului” („Catherine Deneuve a son image”, Franţa, 2023)

Regia: Claire Laborey

 

credit foto: GettyImages-@Jean Louis Urli, credit foto: GettyImages - @Luc Roux, @Jean-Claude Moireau, @ Jack GAROFALO/PARISMATCH/SCOOP

Tag-uri: Catherine Deneuve, Catherine Deneuve în faţa obiectivului, TVR1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

„Catherine Deneuve în fața obiectivului” - povestea unei reinventări continue, la TVR 1

  FILM     TVR1 

„Catherine Deneuve în fața obiectivului” - povestea unei reinventări continue, la TVR 1

Simbol al cinematografiei franceze, Catherine Deneuve ni se dezvăluie dincolo de mitul „blondei reci” în documentarul „Catherine Deneuve în fața ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate