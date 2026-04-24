Cate Blanchett este „Blue Jasmine” – sâmbătă seară, la TVR 1

publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026

Alec Baldwin şi Peter Sarsgaard se mai regăsesc în distribuţia dramei a cărei regie e semnată de Woody Allen. Vedem filmul în premieră sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 20.00, la TVR 1.

 

Când se duc de râpă atât viața ei privilegiată de newyorkeză, membră a înaltei societăți, precum și căsnicia cu bogatul omul de afaceri Hal (Alec Baldwin), Jasmine decide să o ia de la capăt la San Francisco. Pentru a-şi reveni, se mută în modestul apartament al surorii ei, Ginger (Sally Hawkins). Fragilă mental, dependentă de antidepresive și fără aptitudini care s-o ajute să-și găsească de lucru, Jasmine nu se poate obișnui cu noua ei viață, iar secretele din trecut o ajung din urmă...

Speranţa îi reînvie când îl întâlnește pe Dwight (Peter Sarsgaard), un diplomat care se îndrăgostește imediat de frumusețea și stilul ei sofisticat.

Este povestea Jasminei French din drama „Jasmine e tristă” (BLUE JASMINE – SUA, 2013), în regia lui Woody Allen, difuzată în premieră sâmbătă seară, la TVR 1.

Cate Blanchett îşi descria rolul din „Blue Jasmine”, premiat cu Oscar, ca fiind unul dintre cele mai complexe și solicitante din cariera sa. Căderea nervoasă a personajului său, spunea ea, este „atât absurd, cât și tragic” de interpretat, actriţa vizionând inclusiv interviuri cu Ruth Madoff, soția lui Bernie Madoff (fost director la bursa NASDAQ din New York, închis după ce a delapidat 65 de miliarde de dolari, în cea mai mare infracțiune financiară din istoria S.U.A.); Blanchett a studiat interviul cu Ruth pentru a imita anumite inflexiuni vocale și limbajul corpului afișate de aceasta, pentru a surprinde esența unei femei a cărei lume, cândva bogată și privilegiată, se prăbușește în jurul ei.

La ceremonia de decernare a Premiilor Academiei din 2014, „Blue Jasmine” a avut trei nominalizări: Cea mai bună actriță, pentru Blanchett, Cea mai bună actriță în rol secundar, pentru Hawkins, respectiv Cel mai bun scenariu original, pentru Allen. Cate Blanchett a fost singura câștigătoare. Tot ei i-au fost decernate şi Premiile Globul de Aur şi BAFTA – pentru cea mai bună actriţă. Nominalizări la premiile BAFTA au avut şi Sally Hawkins, pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, precum şi scenariul filmului. Producţia a fost nominalizată şi la premiul Cesar, pentru cel mai bun film străin.

„Blue Jasmine” este un film despre durere și pierdere, testând limitele suportabilului unor oameni care nu au avut niciodată mari suferinţe de îndurat. Îl vedem în premieră la TVR 1 sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 20.00.

Regia: Woody Allen

Cu: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard

