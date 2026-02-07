Când agricultura a devenit armă: adevărul din spatele unei experiment - „Grădina sovietică”, la TVR Cultural

Un secret îngropat timp de decenii iese la lumină printr-o investigație tulburătoare. Pornind de la mărturisirea bunicii sale, cineastul Dragoș Turea reconstruiește un experiment sovietic care a folosit energia atomică în agricultură, cu efecte devastatoare asupra oamenilor. Documentarul dezvăluie ambiția regimului de a transforma Moldova într-un paradis agricol artificial, vineri, 6 februarie, de la ora 22.00, la TVR Cultural.

Moartea tragică a bunicii sale îl determină pe Dragoș Turea să pornească într-o anchetă care va scoate la iveală un experiment științific secret derulat de regimul sovietic în anii ’60. Investigația, desfășurată pe parcursul mai multor ani, devine nucleul documentarului „Grădina sovietică” (România – Republica Moldova, 2019).

În centrul filmului se află un plan ascuns al lui Nikita Hrușciov: transformarea Moldovei într-o „Grădină Sovietică”, prin aplicarea energiei atomice în agricultura locală. Rezultatele aparent spectaculoase — fasole mutantă, bumbac de culoare verde sau ulei de floarea-soarelui cu gust de măsline — ascundeau însă un cost uriaș. Numeroși oameni au plătit cu sănătatea pentru acest vis utopic al partidului comunist.

Dragoș Turea s-a născut în 1980, în Republica Moldova, pe atunci parte a URSS, într-o familie de intelectuali, tatăl său, Valeriu Turea, fiind un reputat jurnalist și diplomat, iar mama, Larisa Turea, un cunoscut critic de teatru și film.

Punctul de pornire al filmului este o confesiune făcută de bunica sa, într-o iarnă de după prăbușirea Uniunii Sovietice. Aceasta i-a dezvăluit că a participat la experimente agricole secrete în anii ’60, care i-ar fi afectat grav sănătatea. La scurt timp după această mărturisire, femeia a murit de cancer. În mod tulburător, și alți locuitori ai satului au fost răpuși de aceeași boală.

„Doream să aflu de ce oamenii din mica Moldovă erau afectați de cancer mai des decât în anii trecuți. Are vreo legătură cu experimentele de care povestea bunica?”, mărturisește regizorul. Din această întrebare se naște o investigație amplă, construită din documente de arhivă, mărturii și reconstituiri, care pune sub semnul întrebării limitele morale ale științei supuse ideologiei.

A reușit Partidul Comunist Sovietic să joace, fie și pentru o clipă, rolul lui Dumnezeu? Ce adevăruri a descoperit și ce mărturii a adunat Dragoș Turea aflăm în documentarul „Grădina sovietică”, difuzat vineri, 6 februarie, de la ora 22.00, la TVR Cultural.

sursă foto: via Selecţie Film TVR