„Bucea: ultima destinaţie” – o poveste cutremurătoare despre război, prietenie și sacrificiu

Un documentar cutremurător despre uciderea civililor ucraineni în orașul Bucea, unde trei tineri voluntari au fost omorâţi de trupele rusești poate fi urmărit în premieră la TVR 1, joi, 5 februarie, de la ora 22:05. „Bucea: ultima destinație” îmbină mărturii și imagini cu evenimentele din primele zile ale războiului.

Povestea se concentrează pe trei prieteni — Nastia, Serhii și Maksym — care în dimineața zilei de 4 martie 2022 au plecat dintr-un sat lângă Kiev ca să ducă hrană la un adăpost de animale şi să viziteze părinţii unuia dintre ei în Bucea. Pe strada Kyivo-Myrotska, au fost împușcați de armata rusă; Maksym, aflat la volan, a fost lovit mortal cu un glonț în cap, iar Nastia și Serhii au fost uciși în timp ce încercau să scape din mașină.

Filmările și investigația documentarului este o evocare a realității războiului, nu doar prin prisma statisticilor, ci prin poveștile personale ale victimelor și supraviețuitorilor.

Regizat de Hanna Kalaur şi produs de televiziunea publică din Ucraina, documentarul transmite nu doar dovezi ale violențelor, ci și mărturii despre speranță, prietenie și umanitate în fața barbariei. Prin relatarea tragică a destinelor celor trei voluntari, filmul oferă spectatorilor o cronologie a faptelor și o reflecție asupra prețului uman al războiului și a curajului civililor.

Bucea a devenit un simbol internațional al atrocităților comise în timpul ocupației rusești în primăvara anului 2022, după descoperirea cadavrelor civililor pe străzi și în curți, ceea ce a declanșat un val de condamnări globale și cereri de anchetă pentru crime de război.





"Bucha: Final Destination", Ucraina, 2023

sursă foto: Via Selecţie Film TVR