Bibi aduce vibe-ul noii generații pe scena Revelionului TVR

publicat: Marţi, 09 Decembrie 2025

Fenomen al noii generații, Bibi este una dintre vedetele invitate la „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, eveniment ce marchează începutul anului aniversar în care TVR împlinește 70 de ani. Cu milioane de urmăritori, hituri care au cucerit topurile și o energie care a transformat-o într-un idol al tinerilor, Bibi urcă pe scena Revelionului TVR, alături de alţi artişti consacraţi.

 

Bibi a început să cânte la doar cinci ani, a cucerit numeroase premii la concursuri naționale și internaționale şi s-a impus rapid în atenția publicului. La doar 16 ani, Bibi a reuşit să cucerească topurile muzicale cu piesa „Ciocolata” - un succes răsunător, vizionat de peste 44 de milioane de ori pe YouTube și clasat în Romanian Top 100 -  şi să fie urmărită de milioane de fani.

Cariera ei include colaborări importante în televiziune și film: a fost vocea personajului Șefa în pelicula „Ralph Rupe Netu’”, a jucat în serialul „Profu’”, alături de Andi Vasluianu, și a lansat o serie de hituri care au adunat milioane de vizualizări – „Repetenta la dragoste”, „Toate fostele”, „Povești pe pielea mea”, „Fetele pe balans”, „Nu te mai vrea fata”, „Înainte de a fi a ta”, „Dale”, „Băieții răi”, „Dar-ar naiba dragoste în tine”.

Anul 2026 reprezintă un moment special pentru Televiziunea Română, care împlinește 70 de ani de existență. Iar programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” aduce pe aceeași scenă artiști din toate generațiile, într-o producție construită ca o întâlnire între stiluri, vârste și energii.

Bibi se declară încântată să facă parte din această ediție aniversară: „La mulț ani, TVR! Și nu uita că: Nu e dulce ciocolata cum ești dulce tu! Să ne-ndulcești în continuare viețile cu emisiuni frumoase și oameni frumoși, ca de obicei.”

Artista își amintește cu umor și emoție începuturile ei în televiziune: „Mă gândeam eu că o să ciocnesc un pahar de șampanie la Revelionul TVR 2026, când aveam șase ani și mâncam sandviciuri pe aceste holuri?! Nu! Iată ce frumoasă este viața!”

Pentru noaptea dintre ani, Bibi promite un spectacol plin de energie și surprize: „Trebuie neapărat să vă uitați la Revelionul TVR pentru că o să vedeți momente extraordinare, oameni din generații diferite… vă promitem că o să vă distrați pe cinste!”

„Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” din 31 decembrie, de la TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova, deschide anul aniversar cu muzică, emoție și bucuria reîntâlnirii. Iar Bibi va fi acolo pentru a aduce vibe-ul generației sale, într-o seară care se anunță memorabilă.

