„Atmosfera aceasta de petrecere este fix… ca la 20 de ani!” Voltaj, energie și emoție în programul de Revelion la TVR 1

publicat: Duminică, 14 Decembrie 2025

„Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” – programul TVR 1 din noaptea de 31 decembrie aniversează într-un mod cu totul special intrarea în anul 70 de existență a Televiziunii Române. Printre invitaţii serii se numără și trupa Voltaj, care revine pe scena TVR cu energia, optimismul și emoția ce le-au definit cariera.

 

Ediția din acest an a programului de Revelion de la TVR 1 este una specială: Televiziunea Română marchează 70 de ani de existență, șapte decenii în care a scris istorie culturală și a oferit publicului momente devenite repere pentru generații întregi. Pentru a celebra acest an festiv, „Revelion 2026” a fost conceput ca o adevărată întâlnire între generații – un spectacol în care artiști consacrați împart scena cu voci noi, iar muzica, energia și emoția se împletesc într-o noapte plină de surprize și bună dispoziție.

Printre invitații speciali ai ediției se numără și trupa Voltaj, una dintre cele mai iubite formații pop-rock din România, recunoscută pentru carisma, mesajele pozitive și show-urile spectaculoase. Prezența lor în program nu este întâmplătoare: Voltaj și TVR au împărțit de-a lungul anilor numeroase momente memorabile, iar revenirea lor pe scena Revelionului are valoarea unui arc peste timp.

Călin Goia, solistul trupei, a vorbit cu emoție despre atmosfera de la filmările show-ului:
„Aici e fix o atmosferă de petrecere de Revelion, e foarte, foarte frumos! Îmi amintesc cu drag că şi când Televiziunea Română avea 40 de ani eram tot aici, acum 30 de ani… La mulţi ani, TVR, la mulţi ani, români! Atmosfera aceasta de petrecere este fix… ca la 20 de ani!”

Voltaj aduce pe scena TVR mixul său caracteristic de energie, optimism și dinamism, cu hituri îndrăgite și momente speciale pentru o noapte în care muzica şi divertismentul sunt elementele centrale. Într-un program ce mizează pe emoția revederii, pe forța amintirilor și pe prospețimea noilor voci, Voltaj completează perfect vibrația unui spectacol gândit ca punte între trecut și prezent.

„Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” mizează pe diversitate artistică, pe duete surprinzătoare și pe o scenografie modernă, în care tradiția și inovația coexistă în armonie. Publicul poate aștepta atât momente care trezesc nostalgii dragi, cât și interpretări contemporane ce reflectă dinamica muzicii actuale.

Cu Voltaj în formulă completă și cu un show atent construit pentru această ediție aniversară, Revelionul de la TVR 1 promite să fie nu doar o sărbătoare a trecerii în noul an, ci și un omagiu adus celor 70 de ani în care Televiziunea Română a fost martor, cronicar și creator de istorie culturală. În noaptea dintre ani, scena TVR devine din nou locul unde emoția, umorul și energia românilor se întâlnesc într-un spectacol de sărbătoare autentică.

