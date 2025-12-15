loader
Foto

Andrei Ursu (WRS) petrece Revelionul în familie. În familia TVR

publicat: Vineri, 12 Decembrie 2025

PROMO  TVR1 

Artistul care au cunoscut o ascensiune notabilă în ultimii ani, mai ales după participarea sa la Eurovision, se numără printre invitaţii programului „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, difuzat în noaptea dintre ani la TVR 1. Spectacolul este conceput ca o întâlnire între generații, un dialog între tradiție și modernitate, între artiști consacrați și nume noi ale scenei românești.

 

Ediția din acest an a programului de Revelion de la TVR 1 are o însemnătate aparte: Televiziunea Română sărbătorește 70 de ani de existență, șapte decenii în care a construit repere culturale, a lansat artiști și a oferit publicului momente devenite puncte de referință pentru istoria audiovizualului românesc. În acest context aniversar, spectacolul Revelion 2026 este conceput ca o întâlnire între generații, un dialog între tradiție și modernitate, între artiști consacrați și nume noi ale scenei românești.

Printre invitații speciali ai serii se numără și Andrei Ursu (WRS), unul dintre artiștii care au cunoscut o ascensiune notabilă în ultimii ani, devenind o prezență constantă și apreciată pe scena muzicală. Prezența lui în acest show aniversar nu este întâmplătoare: relația artistului cu televiziunea publică este una personală, construită atât din amintiri din copilărie, cât și din experiențe profesionale marcante.

Andrei evocă cu emoție legătura afectivă pe care o are cu TVR, amintindu-și cum sâmbetele copilăriei erau sinonime cu reuniuni în familie și emisiuni care făceau istorie: „Pentru mine, acela era momentul de fericire maximă: toată familia era în faţa televizorului şi ne uitam la TVR. E o amintire extraordinar de frumoasă!”, spune artistul, rememorând serile cu „Surprize-Surprize”.

Legătura s-a consolidat în 2022, când Andrei Ursu a reprezentat România la Eurovision, o experiență pe care o consideră definitorie în relația sa cu TVR: „Acum, televiziunea naţională este pentru mine ca o familie, pentru că am fost adoptat în 2022, când am participat la Eurovision şi m-am simţit ca acasă. De fiecare dată când mă întorc pentru vreo emisiune – sau, iată, acum, pentru ediţia de Revelion – mă simt ca în familie. Iar acum, familia e în sărbătoare, pentru că intrăm în Noul An împreună. Şi se simte minunat!”

Participarea lui WRS se anunță a fi unul dintre momentele-eveniment ale nopții. Construit în jurul ideii de celebrări comune, spectacolul reunește artiști din generații diferite pentru un maraton de muzică live, duete surpriză, momente umoristice și secvențe pline de nostalgie, dar și de energie contemporană.

Astfel, „Revelion 2026” devine nu doar un program festiv, ci și un omagiu adus istoriei Televiziunii Române și unei tradiții de 70 de ani în care bucuria, cultura și spectacolul au fost aduse în casele tuturor românilor. Iar prezența lui Andrei Ursu este una dintre punțile simbolice dintre trecut și prezent, dintre amintirile comune și modul în care generația actuală continuă să scrie povestea TVR.

Tag-uri: Andrei Ursu, aniversare, revelion 2026, Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026, TVR 1, TVR 70, WRS

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Nevoi importante pe care sportul le poate satisface

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Nevoi importante pe care sportul le poate satisface

Calitatea motivației sportivilor crește atunci când mediul de antrenament satisface nevoile psihologice fundamentale de autonomie, competență și ...

  FILM     TVR1 

"Secretele de la palat", povestea primei regine din Coreea, se vede la TVR 1

Din 15 decembrie, " Secretele de la palat" continuă seria dramelor istorice coreene şi aduce povestea frumoasei regine Seondeok. De luni până ...

Moţiunea de cenzură în care se cere demisia Guvernului, dezbatere și vot

  TVRINFO     TVRINFO 

Moţiunea de cenzură în care se cere demisia Guvernului, dezbatere și vot

Parlamentul României se pregătește pentru dezbaterea și votul moțiunii de cenzură intitulate „România nu este de vânzare – fără progresiști la ...

  RECOMANDARI     TVR1 

"Povestea din ochii lor"

În această ediție vă invităm să privim împreună lumea animalelor cu mai multă atenție, cu mai multă responsabilitate și cu inima deschisă. ...

Umbrele NeLibertății, o dezbatere „Omul și Timpul”, la TVR Cultural

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Umbrele NeLibertății, o dezbatere „Omul și Timpul”, la TVR Cultural

„Revoluția din decembrie 1989 a devenit un paradox fără comparație: prima revoluție urmată de plecarea învingătorilor, nu a învinșilor. 1989 ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Simplu și Rural": Soluții economice pentru zonele rurale

Revitalizarea zonelor rurale din România reprezintă o provocare complexă a cărei soluționare depinde, în mare măsură, de succesul ...

Ștefan de Faÿ, un ambasador al demnității românești: „Excelența înseamnă respect egal pentru toată lumea!”

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Ștefan de Faÿ, un ambasador al demnității românești: „Excelența înseamnă respect egal pentru toată lumea!”

Duminică, 14 decembrie, ora 15:30, la TVR Cultural, „Portret de Excelență” îl are ca invitat pe Ștefan de Faÿ, Consul General Onorific al ...

Andrei Ursu (WRS) petrece Revelionul în familie. În familia TVR

  REVELIONTVR     TVR1 

Andrei Ursu (WRS) petrece Revelionul în familie. În familia TVR

Artistul care au cunoscut o ascensiune notabilă în ultimii ani, mai ales după participarea sa la Eurovision, se numără printre invitaţii ...

„Cum ne omorâm femeile” – un documentar tulburător la „Dosar România”

  PROMO     TVR1 

„Cum ne omorâm femeile” – un documentar tulburător la „Dosar România”

FEMICID. Cum ajunge un bărbat să devină ucigaș și ce semne de avertizare a ratat societatea? Realizatoarea TVR Alina Amza trage un semnal de ...

Peste 500 de procurori și judecători, mesaj de susținere pentru magistrații care au făcut dezvăluiri

  TVRINFO     TVRINFO 

Peste 500 de procurori și judecători, mesaj de susținere pentru magistrații care au făcut dezvăluiri

Dezvăluirile din documentarul de investigație „Justiție Capturată” realizat de Recorder continuă să cutremure sistemul judiciar, generând o ...

Europa League: FCSB – Feyenoord 4-3

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Europa League: FCSB – Feyenoord 4-3

Campioana României, FCSB, a reușit o performanță de senzație miercuri seară, în fața puternicei formații olandeze Feyenoord, obținând un succes ...

De vorbă cu Cătălin Ștefănescu, despre curiozitate, dialogul tihnit și arta de a asculta

  VEDETE     TVR1 

De vorbă cu Cătălin Ștefănescu, despre curiozitate, dialogul tihnit și arta de a asculta

Într-o lume grăbită, în care conversațiile se consumă în viteză, Cătălin Ștefănescu rămâne un apărător al dialogului aşezat, construit cu ...

Sărbătorile de iarnă în Țara Moților / VIDEO

  LIFESTYLE     TVR.RO 

Sărbătorile de iarnă în Țara Moților / VIDEO

Colindele moțești, obiceiul Junilor, Jocul Cânepii, conacul, umblatul cu crucea de Bobotează sunt câteva din obiceiurile despre care vorbește ...

Istoricul IONEL CÂNDEA, în

  RECOMANDARI     TVRCULTURAL 

Istoricul IONEL CÂNDEA, în "Dialoguri Academice" cu filosoful MIRCEA DUMITRU, vicepreședintele Academiei Române

Duminică, 14 decembrie 2025, ora 13:00, TVR Cultural şi Academia Română vă invită la "Dialoguri Academice" cu istoricul şi arheologul IONEL ...

Celebrări, amintiri şi emoții muzicale la TVR 2!

  PROMO     TVR2 

Celebrări, amintiri şi emoții muzicale la TVR 2!

Sezonul 15 al emisiunii cu "Drag de România mea!" continuă sâmbătă, ora 20:00 şi duminică, ora 15:00 cu o gală dedicată celebrării muzicii şi ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate