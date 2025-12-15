Andrei Ursu (WRS) petrece Revelionul în familie. În familia TVR

Artistul care au cunoscut o ascensiune notabilă în ultimii ani, mai ales după participarea sa la Eurovision, se numără printre invitaţii programului „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, difuzat în noaptea dintre ani la TVR 1. Spectacolul este conceput ca o întâlnire între generații, un dialog între tradiție și modernitate, între artiști consacrați și nume noi ale scenei românești.

Ediția din acest an a programului de Revelion de la TVR 1 are o însemnătate aparte: Televiziunea Română sărbătorește 70 de ani de existență, șapte decenii în care a construit repere culturale, a lansat artiști și a oferit publicului momente devenite puncte de referință pentru istoria audiovizualului românesc. În acest context aniversar, spectacolul Revelion 2026 este conceput ca o întâlnire între generații, un dialog între tradiție și modernitate, între artiști consacrați și nume noi ale scenei românești.

Printre invitații speciali ai serii se numără și Andrei Ursu (WRS), unul dintre artiștii care au cunoscut o ascensiune notabilă în ultimii ani, devenind o prezență constantă și apreciată pe scena muzicală. Prezența lui în acest show aniversar nu este întâmplătoare: relația artistului cu televiziunea publică este una personală, construită atât din amintiri din copilărie, cât și din experiențe profesionale marcante.

Andrei evocă cu emoție legătura afectivă pe care o are cu TVR, amintindu-și cum sâmbetele copilăriei erau sinonime cu reuniuni în familie și emisiuni care făceau istorie: „Pentru mine, acela era momentul de fericire maximă: toată familia era în faţa televizorului şi ne uitam la TVR. E o amintire extraordinar de frumoasă!”, spune artistul, rememorând serile cu „Surprize-Surprize”.

Legătura s-a consolidat în 2022, când Andrei Ursu a reprezentat România la Eurovision, o experiență pe care o consideră definitorie în relația sa cu TVR: „Acum, televiziunea naţională este pentru mine ca o familie, pentru că am fost adoptat în 2022, când am participat la Eurovision şi m-am simţit ca acasă. De fiecare dată când mă întorc pentru vreo emisiune – sau, iată, acum, pentru ediţia de Revelion – mă simt ca în familie. Iar acum, familia e în sărbătoare, pentru că intrăm în Noul An împreună. Şi se simte minunat!”

Participarea lui WRS se anunță a fi unul dintre momentele-eveniment ale nopții. Construit în jurul ideii de celebrări comune, spectacolul reunește artiști din generații diferite pentru un maraton de muzică live, duete surpriză, momente umoristice și secvențe pline de nostalgie, dar și de energie contemporană.

Astfel, „Revelion 2026” devine nu doar un program festiv, ci și un omagiu adus istoriei Televiziunii Române și unei tradiții de 70 de ani în care bucuria, cultura și spectacolul au fost aduse în casele tuturor românilor. Iar prezența lui Andrei Ursu este una dintre punțile simbolice dintre trecut și prezent, dintre amintirile comune și modul în care generația actuală continuă să scrie povestea TVR.