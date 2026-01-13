Adevărul care costă libertatea: drama unei jurnaliste într-un thriller tulburător, la TVR 1

Ce preţ are adevărul într-o lume dominată de secrete, interese politice şi presiuni judiciare? „Adevărul şi numai adevărul” - un thriller intens despre etică, responsabilitate şi sacrificiu, inspirat din fapte reale, care pune în centrul său o jurnalistă obligată să aleagă între libertate şi principiile sale - poate fi urmărit sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 21.00, la TVR 1.

Rachel Armstrong pare să aibă o viaţă împlinită, cu un soţ atent, un copil adorabil şi o carieră solidă ca jurnalistă la o publicaţie din Washington. Totul se schimbă radical în momentul în care intră în posesia unor informaţii secrete şi ajunge să dezvăluie identitatea unei agente CIA aflate sub acoperire.

Peste noapte, Rachel devine celebră, însă notorietatea vine la pachet cu consecinţe devastatoare. I se cere să dezvăluie sursa informaţiilor, iar când refuză, invocând protejarea confidenţialităţii jurnalistice, este târâtă într-un proces dur. Presiunile cresc, ameninţările se înmulţesc, iar sistemul judiciar pare decis să o distrugă cu orice preţ.

Refuzul de a-şi trăda sursa o aduce în faţa unei pedepse extreme: condamnarea la 20 de ani de închisoare. Chiar şi încătuşată, Rachel rămâne fidelă principiilor sale, însă preţul plătit este însă uriaş. Familia ei se destramă treptat: soţul, care iniţial fusese sprijinul ei, o trădează, iar fiul său creşte lipsit de prezenţa mamei.

Singurii care îi rămân aliaţi sunt colegii de redacţie: avocatul Alan Burnside şi editoarea Bonnie Benjamin, care luptă neobosit pentru eliberarea ei şi pentru apărarea libertăţii presei.

„Adevărul şi numai adevărul” (NOTHING BUT THE TRUTH – SUA, 2008)

Regia Rod Lurie

Cu: Kate Beckinsale, Matt Dillon, Vera Farmiga, Angela Bassett, Alan Alda

