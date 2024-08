Munca umanitară în domeniul oncologiei

Dr. Horia Vulpe, oncolog în radioterapie, specializat în gestionarea tumorilor maligne și‎‎‎‎‎ benigne cu radioterapie și radiochirurgie, a plecat din România când avea 6 ani, dar a ținut legătura permanent cu țara în care s-a născut. Visul de a se întoarce Acasă pentru a împărtăși din experiența dobândită în străinătate, devine realitate.

Cauzele cancerului și lupta pentru viață

Invitat: din SUA, dr. Horia Vulpe, radio-oncolog, director programe de îngrijire a cancerului, Fundația Blue Heron din Los Angeles

Transplantul hepatic, șansă la viață normală

Invitat: prof. dr. Vlad Braşoveanu, medic primar chirurgie generală, şef Secţia Chirurgie Generală și Transplant Hepatic “Dan Setlacec”, Institutul Clinic Fundeni din Bucureşti

Un ficat care nu își mai poate îndeplini funcțiile, poate fi înlocuit cu unul sănătos, prelevat de la donator decedat sau viu. O hepatită virală, cronică cu ciroză, infecții sau unele substanțe care ajung în corp, inclusiv alcool, pot duce la insuficiența hepatică. Invitatul nostru a coordonat echipe chirurgicale înregistrând premiere în România și Republica Moldova printre care amintim recoltarea unui fragment de ficat de la donator asistată laparoscopic, sau transplantul hepatic pediatric la un băiat de 2 ani și 8 luni, asistată laparoscopic, cu recoltarea unui fragment de ficat de la mama lui. O nouă premieră în România: transplant hepatic la un copil de 6 luni de la donator viu, tatăl lui.

Donarea de organe salvează vieți!

Invitat: dr. Guenadiy Vatachki, medic chirurg specializare în prelevare de organe și transplant, director Agenția Naţională de Transplant

Sunt 26 de ani de la prima lege modernă din România pentru prelevare şi transplant de ţesuturi şi organe umane. Mii de pacienți sunt pe liste de așteptare şi, din lipsă de organe, țesuturi și celule, se fac puține operații. Conform Consiliului Europei, un singur donator de organe poate salva 8 vieți iar prin donarea de piele poate îmbunătăți alte 100. România are sub 100 de donatori pe an, fiind la coada Uniunii Europene, înaintea Bulgariei. Despre acordurile de colaborare cu Agenția de Transplant din Republica Moldova şi Bulgaria, în baza cărora se pot face schimb de organe. ne informează dr. Guenadiy Vatachki, de naţionalitate bulgară, care a făcut rezidențiatul în România, la Institutul Clinic Fundeni.

***

Luni, 2 septembrie, de la ora 21:00, revedeți pe TVR Internațional această ediție ”Un doctor pentru dumneavoastră”. Ediția în premieră s-a difuzat pe 18 iunie 2024.

Moderator Ana Maria Ghiur

Jurnalist tv Lucian Băbeanu

Documentarist Giorgiana Șușurincă

Producător tv Monica Ancuța-Tiuntiuc