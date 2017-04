Programele de Paşti la TVR 2

Folclor, filme, divertisment - sunt numai câteva dintre atracţiiloe programului de sărbătoare. Iată câteva dintre noutăţile care vă aşteaptă în cele trei zile de Paşti: duminică, luni şi marţi.

Duminică, 16 aprilie

7.10 - Mugurel de primăvară - În dimineaţa primei zile a marii sărbători a Paştelui, când toată lumea a primit lumina sfântă şi slava Învierii, într-un cadru de sărbătoare, în care mugurii pomilor şi ciripitul păsărelelor anunţă timpul marii bucurii, cântecele artiştilor folclorului românesc vin să completeze bucuria sărbătorii. La Muzeul Satului Vâlcean din Bujoreni, tineri interpreţi şi artişti de marcă au venit să împărtăşească prin cântecul lor, întregii lumi, această bucurie deplină a marii sărbători a Învierii Domnului. Invitaţi: Margareta Clipa, Elisabeta Turcu-Juverdeanu, Victoriţa Lăcătuşu, Claudia Torop, Marinela Baba, Doriana Talpeş, Dana Dăncilă, Constantin Lătăreţu, Emilia Dorobanţu, Marius Zgâianu, Gheorghe Gheorghe, Ioan Toader, Maria Dan Păucean, Emilia Ghinescu, Ileana Matus, Rodica Mitran, Neta Soare, Cristina Retegan, Bianca Şuşman, Roberta Crintea, Georgiana Bârsac, Alexandra Bleaje. Participă ansamblurile folclorice: ”Doina Gorjului” din Tg. Jiu şi ”Muşeţeanca” din Însurăţei, Brăila. Redactor: Luiza Caravasile, realizator şi producător: Maria Tănase Marin.

12.30 – Credo - Urbi et orbi, transmisiune directă de la Vatican ( https://goo.gl/UN3NRT )

13.30 - Natură şi sănătate - Ediţie specială de Paşti - în care ne întâlnim cu Valeria Arnăutu, ghidul echipei în acest episod. Pe lângă masa tradiţională de sărbătoare vom afla secretele cozonacului pufos, vom vorbi despre iile tradiţionale din Moeciu lucrate pe pânză de casă, şi nu în ultimul rând vă vom prezenta un eco traseu pe Culoarul Rucăr - Bran.

16.00 - Gala umorului - Ediţie specială de Paşti. “Gala umorului” revine în grila TVR 2 cu al şaptelea sezon, iar primul episod este o ediţie specială de Paşti în care momentele antologice din Arhiva de Aur a Televiziunii Române vor fi prezentate de îndrăgiţii actori: Diana Cavallioti şi Dragoş Huluba sub titulatura “Ce ne-aduce iepuraşul?”. Sunt pregătite surprize plăcute, nestemate antologice înregistrate de nemuritorii: Amza Pellea, Dem Rădulescu, Ştefan Mihăilescu-Brăila, Jean Constantin, Mihai Fotino, sau Sebastian Papaiani, într-un program de bună-dispoziţie şi divertisment de calitate. Producător Cosmin Dumitru

20.10 – 101 Dalmaţieni vă aşteaptă să petreceţi o seară minunată împreună (detalii la https://goo.gl/bJzdDv )

23.50 - La zi de mare sărbătoare - prezintă: Miruna Ionescu. În Duminica Paştelui vă invităm să urmăriţi un program care vă aduce bucuria Învierii Domnului prin cântecele artiştilor folclorului românesc. Actriţa Miruna Ionescu, gazda acestei ediţii speciale vă spune "Hristos a Înviat!" amintindu-vă că Învierea Domnului nu este o sărbătoare doar a oamenilor, ci a întregii naturi. Invitaţii ediţiei sunt: Maria Ciobanu, Sofia Vicoveanca, Nicolae Furdui Iancu, Matilda Pascal Cojocăriţa, Dinu Iancu Sălăjanu, Margareta Clipa, Mariana Ionescu-Căpitănescu, Marioara Man Gheorghe, Laura Haidău, violonistul Ştefan Cigu, grupul vocal-folcloric ”Sânzienele” din Arad, Maria Dan Golban, Ileana Domuţa Mastan, Georgiana Pană, Domnica Sorescu, Georgeta Mihalache. Acompaniază orchestra Petrică Pană. Redactor: Luiza Caravasile, realizator şi producător: Maria Tănase Marin.

Luni, 17 aprilie

10.10 – Petreceţi dimineţile în a doua şi a treia zi de Paşti alături de Marina Almăşan şi Mircea Radu care au pregătit o ediţie specială de sărbătoare – difuzată în două părţi. În platoul emisiunii „Femei de 10, bărbaţi de 10” va fi o atmosferă de mare sărbătoare, cu multă voie bună, muzică şi surprize alături de cei doi amfitrioni şi invitaţii lor: Adriana Trandafir, Mirabela Dauer, Ovidiu Niculescu şi Petrică Mâţu Stoian. Nu vă dezvăluim surprizele pregătite, doar vă pregătim pentru un concurs special de Paști, pe tema „Cine sunt mai talentati: femeile sau bărbaţii?". Cei patru invitaţi sunt juraţii concursului, iar concurenţi vor fi toţi românii - bărbaţi şi femei - care au talente ieşite din comun!

De la ora 20.00 – urmăriţi prima ediţie a concursului „Câştgă România!” prezentat de Virgil Ianţu. Îi veţi cunoaşte pe primii trei concurenţi şi veţi afla în ce constă cel mai nou concurs de cultură generală având un format 100% românesc (detalii şi regulament la https://goo.gl/fEVX3U )

De la ora 21.10 aveţi întâlnire cu 102 Dalmaţieni (https://goo.gl/bJzdDv)

De la 23.00 - Dr.House - cel mai cinic, mizntrop şi genial medic revine cu ultimul sezon al serialului (https://goo.gl/B1aZsD )

Marţi, 18 aprilie, în a treia zi de Paşti, Iuliana Marciuc vă aduce, de la ora 21.10, un nou sezon al emisiunii „Destine ca-n filme", cu noi poveşti incredibile ce rivalizează ficţiunea, fără a avea însă scenarişti ci doar personaje reale. Timp de şase sezoane impresionante, echipa emisiunii „Destine ca-n filme" a adus, de-a lungul a patru ani de descoperiri uimitoare, peste 200 de destine care sfidează obişnuitul, producând emoţii demne de marile ecrane. În acest al şaptelea sezon, Iuliana Marciuc ne va dezvălui momentele dramatice din viaţa necunoscută a celor care evoluează sub lumina reflectoarelor şi momentele senzaţionale a celor care sunt vedete doar pentru propriile lor destine. Prima eroină a sezonului este Irina Margareta Nistor, cea mai cunoscută voce din România, ne va dezvălui câteva din detaliile vieţii ei spectaculoase: poveşti de dragoste, interdicţii, bucurii şi durere, cum s-a născut într-o maternitate sărăcăcioasă, de unde s-a căpătuit cu o boală foarte gravă, TOXICOZA şi cum a supravieţuit. Alături de ea, în acest prim episod veţi urmări şi povestea unui băieţel excepţional: Ionuţ Firanţa, care la numai 9 ani, este campion naţional la Kempo şi Sambo. În spatele medaliilor, copilul ascunde însă o poveste de viaţă sfâşietoare. El a fost părăsit de mamă, fratele lui a murit, tatăl este bolnav şi are o soră surdo-mută. Chiar şi aşa, singurul lucru pe care băieţelil şi-l doreşte este să fie, în continuare, nr. 1.