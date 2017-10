Profesioniştii, cu Nae Caranfil, la TVR 1

Invitatul emisiunii Profesioniştii de sâmbătă, 28 octombrie va fi un cineast iubit de marele public: Nae Caranfil. Eugenia Vodă ne dă întâlnire cu Profesioniştii la TVR 1 şi TVR+ sâmbăta, de la ora 22.00.

Eugenia Vodă a conceput interviul ca pe „un posibil film de Nae Caranfil”: alert, plin de farmec, niciodată plictisitor! „Pentru cei care au văzut cu plăcere Filantropica şi alte filme caranfiliene - o emisiune de neratat!”, spune realizatoarea. Telespectatorii care iubesc emisiunea Eugeniei Vodă se vor bucura de întâlnirea cu Nae Caranfil la Profesioniştii de sâmbătă, 28 octombrie.

Nae Caranfil a absolvit în 1984 cursurile Institutului Naţional de Artă Teatrală şi Cinematografică şi a fost repartizat la Buftea ca asistent regie, lucru care nu i-a fost pe plac din prima clipă. A urmat teatrul, dar numai pentru a acumula mai multă experienţă, spre a-şi atinge scopul: acela de a face filme.

A debutat ca regizor şi scenarist în 1993 cu E pericoloso sporgersi, peliculă premiată la festivalurile de film de la Bratislava din acelaşi an şi Baule-1994, dar şi de către ACIN în 1993. Acestui moment de succes i-au urmat altele: Asfalt tango (1995), Dolce far niente (1999), Filantropica (cel mai cunoscut şi de succes film al său, lansat în 2001), Restul e tăcere (2008), Closer to the Moon (marele jaf din 1959 comis de 5 inşi asupra maşinii BNR, varianta Nae Caranfil), 6.9 pe scara Richter (noua sa comedie muzicală, lansată la final de 2016).

Dialogul Eugenia Vodă - Nae Caranfil este la TVR 1 şi online, pe TVR+, sâmbătă, 28 octombrie, de la ora 22.00.

Despre Profesioniştii:

Unul dintre cele mai prestigioase programe ale TVR, distins cu numeroase premii, Profesioniştii se difuzează la TVR 1 din anul 2000. Realizatoarea Eugenia Vodă completează arhiva de aur a Televiziunii Române cu fiecare ediţie a emisiunii Profesioniştii, aceasta rămânând constantă în privinţa calităţii invitaţilor şi a calităţii produsului de televiziune.