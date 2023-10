„Prezenţe româneşti” cu impact în Marea Britanie, portretizate la TVRi

Realizatoarea Angela Avram Giurgiu şi directorul de imagine Dan Gheorghe ne propun două filme-portret ale unor români care s-au remarcat în mediul academic şi juridic din Marea Britanie şi ale căror rezultate sunt recunoscute de comunitatea de adopţie. Le urmărim pe 3 şi 4 noiembrie, de la ora 19.30, la TVR Internaţional.

În contextul în care comunitatea românească este a doua ca mărime din Marea Britanie, nu e de mirare că numeroşi compatrioţi s-au afirmat din punct de vedere profesional în societatea britanică. În această săptămână, TVR Internaţional aduce în atenţia publicului poveştile de succes ale unor personalităţi de origine română din Londra, care fac performanţă în domeniile lor de activitate. Le sunt dedicate două ediţii ale emisiunii „Prezenţe româneşti”, difuzate vineri, 3 noiembrie, respectiv sâmbătă, 4 noiembrie, de la ora 19.30, la TVR Internaţional.

„Familia mea e la Londra, dar când plec în România și mă întreabă cineva, răspunsul meu e ’plec acasă’”, mărturiseşte avocatul Remus Robu, originar din Borşa, Maramureş. Este absolvent al London Metropolitan University şi şi-a început cariera juridică în Marea Britanie în 1997. În prezent, are propriul cabinet de avocatură în Londra - Remus Robu Solicitors.

A format o echipă de avocați români, alături de care oferă consultanță şi asistență juridică sau reprezentare în instanţă pentru numeroşi cetăţeni români, victime ale unor accidente la locul de muncă sau rutiere, câştigând procese cu sume substanțiale drept despăgubiri.

De asemenea, sprijină diferite acţiuni sociale şi culturale de promovare a valorilor româneşti în Regatul Unit.

Remus Robu are două fiice gemene, ambele studente în ţara de adopţie.

Vineri, pe 3 noiembrie, de la 19.30, îi aflăm parcursul, cu suişurile şi coborâşurile sale, într-o ediţie în premieră a seriei „Prezenţe româneşti”, la TVR Internaţional.

La rândul său, profesorul Daniel Mirea este un psihoterapeut renumit în societatea londoneză.

A plecat din ţară imediat după Revoluţie. Visa să studieze psihologia, specialitate care, la vremea respectivă, nu se învăţa în România. A plecat, aşadar, în Marea Britanie, unde a absolvit facultatea şi acum are titlul de doctor.

De mai bine de 20 de ani, este specialist în psihoterapie şi sănătate mintală. Este membru al Asociaţiei Britanice de Psihoterapie Cognitivă şi Comportamentală şi asociat senior la Royal Society of Medicine. De asemenea, este şef de catedră la două universităţi din Londra, Academia existenţială, ce se află sub tutela Middlesex University, respectiv Regent's University. Cursurile pe care le predă sunt la nivel de masterat şi doctorat în psihoterapie cognitiv comportamentală.

Daniel Mirea are şi o clinică privată. A tratat mii de pacienţi şi supervizează medici din toată Europa, dar şi din Canada şi America Latină. Oferă consultanţă Ministerului Sănătăţii din Marea Britanie şi unor fundaţii de sănătate mintală care sunt patronate de prinţul William. De altfel, românul a întâlnit, în numeroase rânduri, şi membri ai familiei regale.

„Uitându-mă înapoi, un moment cheie a fost înainte de ’89, când am ajuns la zidul Berlinului. Am fost apoi curios, am vrut să aflu cum e lumea de partea cealaltă a zidului”, recunoaşte interlocutorul realizatoarei TVR Angela Avram Giurgiu.​ Povestea lui – într-un nou episod al seriei „Prezenţe româneşti”, ce va putea fi urmărit sâmbătă, 4 noiembrie, de la ora 19.30, la TVR Internaţional.

Proiectul a fost realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.