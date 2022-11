„Prezențe românești în Italia”: Aurora Martin și șansele la normalitate

„Ca absolvent de filologie, ești pregătit sa profesezi într-o mare varietate de domenii!" - Acesta este îndemnul pe care Aurora Martin l-a primit la sfârșitul facultății. Nu și-a trădat prima dragoste, ba chiar a cultivat-o, ajungând, prin Institutul Limbii Române, să predea astăzi Limba și cultura română la Institutul Pontifical Oriental din Vatican.

Și-a diversificat studiile, însă, în zona drepturilor femeii, implicându-se, la nivel academic, instituțional și al organizării comunitare, pentru a clinti ceva din mentalitatea patriarhală și pentru a atrage atenția asupra nevoii de siguranță a fetelor și femeilor, atât în spațiul intim, cât și în spațiul public. Fetele și femeile migrante, pe de o parte, fetele și femeile din satele românești, de cealaltă parte, sunt încă cele două necunoscute ale României (de multe ori rămase în mod voit - și confortabil - necunoscute), pe care Aurora Martin le-a avut în vedere, atunci când a inițiat un proiect unic în Uniunea Europeană, Muzeul Mobil al Sclaviei Moderne. Astfel, nu numai că a ajuns în sate în care nu se cunoaște sensul cuvântului muzeu, dar a reușit să organizeze comunitățile locale în jurul nevoii de a proteja fetele și femeile de promisiunile traficanților, promisiuni tentante în comunități lipsite de mijloace financiare, educație și informație.

Aflându-se acum în Italia, Aurora încearcă să aducă în atenția autorităților italiene faptul că este mai eficient să se implice în programe de conștientizare a fenomenului în satele din țările de origine, pentru a eradica sclavia modernă în Italia. Prin toate eforturile sale, își susține convingerea că Muzeul Mobil al Sclaviei Moderne trebuie extins atât la nivel național, cât și în SE Europei și în Balcani.

Dialogul Ancăi Berlogea Boariu cu Aurora Martin ne deschide o poartă spre a înțelege cine sunt și de ce învață limba română un număr destul de mare de italieni, dar și spre cine sunt românii care predau la Vatican și care este sprijinul pe care îl acordă Ambasadele României și Institutul Limbii Române pentru promovarea limbii și culturii române în peninsulă. Predând la unul dintre cele 7 lectorate susținute de Institutul Limbii Române în Italia, și singurul din Vatican, Aurora Martin are ca studenți viitori preoți, cercetători sau alți profesori, între care și Antonio Ricci, cercetător principal la Institutul IDOS, specializat pe studiul migrației, pasionat de România și un apărător al statutului românilor în Italia



„Antonio Ricci a fost o revelație, timpul este întotdeauna prea scurt, ca să stau de vorbă cu el. Chiar anul acesta, în februarie, a lansat o carte, „Rădăcini la jumătate”. Este o carte așteptată, care vine ca un răspuns la problematica migrației și la abordarea migrației într-un context socio-politic ce ne provoacă pe toți," spune Aurora Martin, care a și discutat cu el, în pauză, despre ultimele statistici publicate recent de centrul lor de studii, privitor la migranții din Italia.



Să predea limba română în Vatican nu e simplu, dar în spatele tuturor profesorilor de limba română există structuri care îi susțin și, în primul rând, cele două Ambasade.



„Ca profesor de limba română, față de România, aici e mai dificil; nu există acea baie lingvistică, pe care studenții străini veniți în România și-o însușesc automat; e mai greu să găsesc spectacole, dar am ajutorul internetului. Și, în plus, pot să spun că Ambasada României în Italia și Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun, ambele organizează evenimente la care este invitat și publicul italian, așa încât îi trimit pe studenții mei să se bucure de contextul viu românesc."





Aurora Martin, activistă și cercetătoare ea însăși, nu este la Roma numai la catedră, ci și de cealaltă parte a catedrei.



„Una dintre provocările pe care le oferă acest oraș este platforma culturală. Iar eu, care vin dintr-o generație căreia i-a lipsit posibilitatea de a studia în altă țară, îmi doresc să profit cât mai mult de prezența aici."

În prezent, termină un masterat despre drept, economie și interculturalitate în migrație și dorește să înceapă un al doilea doctorat.

