Preselecţii "Câştigă România!" în Capitală

VIRGIL IANȚU, gazda „Câștigă România!”, îi așteaptă pe bucureștenii pasionați de cultură generală vineri, 21 septembrie, între orele 14.00-20.00, la sediul Televiziunii Române.

Fanii „Câștigă România!” au şansa să-şi împlinească visul! Vineri, 21 septembrie, VIRGIL IANŢU, gazda concursului difuzat de TVR 2, îi provoacă pe toţi cei dornici să-şi testeze cunoştinţele de cultură generală pe teme despre ţara noastră să ia parte la preselecţiile pentru noul sezon.



Concurs unic în peisajul media, „Câștigă România!” vine în întâmpinarea dorinței fanilor și organizează noi preselecții în București. Vineri, 21 septembrie 2018, între orele 14.00 și 20.00, toţi cei care vor să arate că au cultură generală şi să câştige premiile puse în joc de TVR 2 sunt așteptați la sediul Televiziunii Române, intrarea din Strada Pangratti.



În anul în care se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, cel de-al patrulea sezon „Câştigă România!” aduce concurenţilor mai multe şanse de câştig. După prima rundă, concurentul care urmează să părăsească competiţia mai are şansa la o întrebare suplimentară, formulată de Virgil Ianţu. Tema va fi legată de Centenar, iar răspunsul corect îi va aduce 100 de euro.



Producţie 100% românească, a Televiziunii Române împreună cu compania Zucchero Media, "Câştigă România!" este o emisiune-concurs de cultură generală difuzată la TVR 2 prezentată de Virgil Ianţu. În fiecare ediţie, în platoul emisiunii se află trei concurenţi. Calculatorul alege de pe harta României un judeţ de graniţă ca punct de plecare, iar misiunea celor aflaţi în concurs este să ajungă într-un alt judeţ, tot de graniţă. Pentru a merge mai departe, participanţii trebuie să răspundă corect la întrebări de cultură generală ce au legătură cu judeţele "prin care trec". Concurentul care reuşeşte să câştige zece ediţii consecutive, maximum de ediţii la care poate participa prin regulament, intră şi în posesia Marelui Premiu "Câştigă România", un autoturism.



"Câştigă România!"a devenit una dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite emisiuni de gen din Romania, aceasta fiind remarcată şi la nivel internaţional. Anul trecut, emisiunea-concurs de pe TVR 2 s-a lansat pe piaţa internaţională sub numele de "Win your country", iar în premieră, producţia TVR a fost selecţionată la Eurovision Creative Forum, organizat de EBU (European Broadcasting Union). Anul acesta concursul de cultură generală de la TVR 2 a fost selectat în finala "International Format Awards 2018", la secţiunea Cel mai bun format de game show de studio, într-o competiţie internaţională în care se premiază cele mai valoroase formate de emisiuni.