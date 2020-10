Premieră TVR 1: „Omul care dăruiește oglinzi” celor care au renăscut din cenușă

Trei tineri care au trăit pe viu coșmarul Colectiv 2015 au acum o nouă viață, grație esteticianului care reușit imposibilul, Felix Popescu. Povestea lor o aflăm dintr-un documentar emoționant, vineri, 30 octombrie, de la ora 23.10, la TVR 1.

A fost o seară ce a cutremurat o țară întreagă. O seară care a schimbat destine în câteva minute. Pentru unii a fost sfârșitul. Pentru alții, un nou început. Vineri, pe 30 octombrie, de la 23.10, TVR 1 difuzează documentarul „Omul care dăruiește oglinzi”, un film original ce spune poveștile a trei tineri răniți în clubul Colectiv, a căror viață s-a transformat total după întâlnirea cu medicul Felix Popescu.

Oana, Adina și Alex au ieșit din coșmarul Colectiv cu sechele grave și lipsa parțială a părului. Participarea la concertul rock „Goodbye to Gravity” a năruit în doar câteva minute viața celor două tinere frumoase, care aveau totul, iubeau, se bucurau de joburi pentru care munciseră ani întregi. Alex pendula, la rândul lui, între cariera de avocat și cea de muzician. Incendiul, însă, le-a transformat tuturor viața într-un coșmar.

Chinuiți de obsesia lipsei părului, ei au apelat la o serie de clinici din străinătate dar nimeni nu a putut să le ofere o soluție. Din acest motiv, Oana a început să își cumpere peruci, Adina a apelat la turbane și eșarfe pe care le-a împletit în cel mai modern mod cu putință iar Alex a ales să rămână cu capul acoperit în fața tuturor celor cu care intra în contact.

Felix Popescu a fost cel care a încercat imposibilul și a reușit, pentru prima dată în lume, un implant de păr pe grefă de piele. El a tratat peste 30 de tineri răniți în Colectiv și a realizat 100 de sesiuni chirurgicale pro bono, pentru ca aceștia să redevină ce au fost.

„Documentarea și realizarea filmului au durat un an și două luni, iar poveștile Oanei, Adinei și cea a lui Alex m-au încărcat peste măsură. În primul rând, ei nu mai aveau încredere în jurnaliști, pentru că, timp de cinci ani, le-au fost adresate o serie de întrebări incomode din dorința de a impresiona publicul cu orice preț. Am avut nevoie de mult timp până am construit o relație cu cei trei tineri; pe Alex l-am așteptat șase luni pentru a se convinge că poate discuta deschis cu mine și pentru a mă cunoaște dincolo de profesie”, povestește Alina Amza, realizatoarea documentarului.

„Omul care dăruiește oglinzi” este un documentar care îi înfățișează pe cei trei eroi așa cum sunt astăzi, la cinci ani de la incendiu. Iar poveștile lor au și un „prinț pe cal alb”... sau în halat alb: medicul estetician Felix Popescu, cel care le-a redat atât încrederea în ei, cât și speranța că se mai pot regăsi în imaginea lor din trecut.

„Adina, Oana și Alex privesc cu încredere înainte și continuă să inspire alți oameni pentru ca aceștia să-și păstreze întotdeauna calea pe care au pornit”, mai spune Alina Amza, invitându-ne să le cunoaștem povestea vineri seară, de la 23.10, la TVR 1. Filmul poate fi văzut și sâmbătă, 31 octombrie, la ora 12.00, tot la TVR 1.

Documentarul „Omul care dăruiește oglinzi” nu este unul ușor de vizionat. Dar este o producție pe care merită să o urmărim. Un subiect despre învingători, despre cei care nu au renunțat, cu intense trăiri datorate emoției interlocutorilor. O poveste reală, sinceră și emoțională, relatată de trei oameni puternici, care demonstrează în continuare că nimic nu îi poate opri din drum.