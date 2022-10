O noua ediție la „Povestea vinde”: „Metropolitanul” din Băița

Povestea de miercuri, 12 octombrie, de la ora 22.00, este despre Florica Zaharia, din neamul Triponeștilor din Hărțăgani, comuna Băița și muzeul ei din Apuseni.

Ar fi putut alege orice loc din lumea largă în care să trăiască și să aducă la viață textile vechi și să le redea deminitatea de altă dată. Ar fi putut să le traducă muritorilor de rând din alte țări povestea firului de cânepă, de in, de ananas, de lână sau cine știe ce altă plantă din care cineva, cândva a țesut haine încărcate de înțelesuri ascunse.

Ar fi putut să deschidă bucăți de univers textil în orice colț de lume… pe unde au purtat-o pașii. Ar fi putut să trăiască în America, în Africa sau în Asia și chiar în Australia.

Dar ea s-a întors în satul ei. Unul mic… din Apuseni, aducând în bagaje de gând și în picături de amintiri trăite, darurile lumii pe care le-a cules în peste 30 de ani cât a stat departe de locul în care s-a născut. Și a readus la viață povestea firului de cânepă, de lână sau de cine știe ce planta întâlnită. Firul tors, țesut, cusut și transformat în realitate nebănuită.

A tras după ea lumea întreagă așternând-o la poalele Munților Metaliferi din județul Hunedoara.

Aici Florica Zaharia a înființat împreună cu soțul și cu fiica lor Muzeul Textilelor, o replica…la scară mai mica a Muzeului Metropolitan de Artă din New York. În renumitul The MET din New York, românca Florica (nume cam greu de pronunțat în limba engleză!!!) a lucrat aproape 30 de ani, începând ca restaurator și devenind apoi Șeful Departamentului pentru Conservarea Textilelor.

