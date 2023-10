Povestea „Castelului regilor” la TVR 1

Sâmbătă, 7 octombrie, ora 14.30, vă invităm să urmăriți documentarul „Castelul regilor” în cadrul emisiunii „Ora Regelui” difuzată de TVR 1.

Castelul Peleș a fost inaugurat pe 7 octombrie 1883, exact acum 140 de ani.

Opera Regelui Carol I, principele occidental cu cea mai lungă domnie din istoria românilor, Peleș este cel mai vizitat muzeu din țară și unul dintre monumentele importante ale Europei. Sâmbătă, în emisiunea „Ora Regelui”, îi descoperim povestea. Vizităm încăperi care nu sunt deschise publicului, aflăm istoria unor colecții fabuloase, vorbim despre Sinaia de altădată și despre soarta pe care a avut-o castelul în perioada comunistă.

Ne începem călătoria imaginară într-o zi de august, 1866, când, abia venit în România, Principele Carol I ajungea, pentru prima dată, la Sinaia. De aici avea să înceapă o poveste care va dura, pentru creatorul ei, 40 de ani.

Piatra de temelie a Castelului a fost pusă în 1875, iar planurile erau realizate de arhitectul german Wilhelm Doderer. Lucrările mergeau încet, din cauza terenului și a vremii potrivnice. Cheltuielile au depășit, de la început, estimările principelui: numai fundația a costat 400.000 de lei aur, mai mult de jumătate din suma pe care o alocase proprietarul său pentru întregul challet. A urmat Războiul de Independență și, timp de doi ani, lucrările s-au întrerupt.

Inaugurarea oficială a avut loc pe 7 octombrie 1883, dar lucrările nu s-au oprit atunci, castelul ajungând la forma definitivă abia în 1914.

În documentar am povestit despre viața la castel, Peleșul fiind nu numai reședință privată, dar și loc de desfășurare a vieții de la Curtea Regală a României în lunile de vară, am aflat care erau îndatoririle unei doamne de onoare, am vizitat apartamentul Regelui Mihai și apartamentele în care erau primiți George Enescu, Vasile Alecsandri și Patriarhul României.

La Peleș s-a petrecut faimosul Consiliu de Coroană, în august 1914, când s-a decis păstrarea neutralității României pentru o perioadă de doi ani.

Peleșul a fost vizitat și admirat de capetele încoronate ale Europei: Împăratul Franz Joseph I, Regele Boris al II-lea și Regina Giovana, Regele Gustav al Suediei, Regina Ema a Olandei și Regina Maria Theresa a Bavariei.

Sinaia a luat naștere după inaugurarea Castelului Peleș: s-a transformat dintr-o așezare cu două stabilimente de băi și câteva pensiuni, numită Podul Neagului, în stațiunea cea mai căutată de lumea bună. A rămas unul dintre puținele orașe din Europa cu două gări regale, iar vara, centrul politicii românești se muta aici.

Regele Carol I a murit în „reședința sa favorită de la Sinaia”. La Peleș s-a născut primul rege al dinastiei, pe pământ românesc și primul botezat în religia ortodoxă, Carol al II-lea.

În 1921, la Foișor, s-a născut fiul său, Mihai I. Regele Mihai și-a petrecut copilăria la Sinaia, în curtea castelului a învățat să conducă mașina și tot de la Peleș a plecat în exil în urma abdicării forțate impuse de comuniști.

După mai bine de 60 de ani, pe 5 iunie 2008, Regele Mihai s-a întors la Castelul Peleș și cei care l-au întâlnit atunci își amintesc: „Mergea pe coridoare ca și cum ar fi plecat cu o zi în urmă din castel”.

Astăzi, Muzeul Național Peleș administrează Castelul Peleș și Castelul Pelișor, ambele proprietatea Familiei Regale a României. Vizitat anual de sute de mii de turiști care vor să pășească în istorie, castelul este deschis publicului și va rămâne astfel „pentru eternitate”, așa cum a dorit întemeietorul său.

***

Program de difuzare:

TVR 1 – sâmbătă, 7 octombrie 2023, ora 14.30

TVR Internațional – sâmbătă, 7 octombrie 2023, ora 16.30

TVR Moldova – joi, 12 octombrie 2023, ora 16.00

***

Echipa emisiunii:

Director de imagine: Doru Iacovescu

Editor de imagine: Nicolaie Cernat

Producător: Lidia Voicu

Realizator: Irina Luca