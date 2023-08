Potențialele adversare ale echipelor noastre în play-off-ul Conference League

Farul Constanţa, FCSB şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe şi-au aflat potenţialele adversare din play-off-ul Europa Conference League la fotbal, în cazul în care vor trece de turul al treilea preliminar, potrivit tragerii la sorţi efectuate, luni, la Nyon.

Farul, dacă trece de Flora Tallinn, campioana Estoniei, va juca în play-off contra învinsei dintre Qarabag FK (Azerbaidjan) şi HJK Helsinki (Finlanda), duel care are loc în turul al treilea preliminar al Europa League. Farul ar juca prima manşă pe teren propriu, pe 24 august, iar manşa secundă este programată pe 31 august.



Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, care joacă în turul al treilea preliminar al UECL cu FC Aktobe (Kazahstan), în cazul unei calificări va înfrunta câştigătoarea dintre FK Bodoe/Glimt (Norvegia) şi FC Piunik Erevan (Armenia). Sepsi OSK ar fi gazda primului meci.



FCSB, care are un adversar puternic în turul al treilea preliminar, vicecampioana Danemarcei, FC Nordsjaelland, în cazul unui succes, ar da în play-off peste echipa azeră Sabah sau peste Partizan Belgrad. FCSB ar juca prima partida la Bucureşti



Programul meciurilor din play-off-ul Europa Conference League:

FC Ballkani (Kosovo)/Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) - FC Sheriff Tiraspol (R. Moldova)/FC BATE Borisov (Belarus)

FK Zalgiris Vilnius (Lituania)/BK Haecken (Suedia) - Hamrun Spartans FC (Malta)/Ferencvarosi TC (Ungaria)

FC Struga (Macedonia de Nord)/FC Swift Hesper (Luxemburg) - HSK Zrinjski Mostar (Bosnia-Herţegovina)/Breidablik (Islanda)

FCV Farul Constanţa (România)/FC Flora Tallinn (Estonia) - Qarabag FK (Azerbaidjan)/HJK Helsinki (Finlanda)

FC Astana (Kazahstan)/PFC Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria) - Valmiera FC (Letonia)/FK Partizani Tirana (Albania)

Hapoel Beer Sheva FC (Israel)/PFC Levski Sofia (Bulgaria) - Eintracht Frankfurt (Germania)

FC Dila Gori (Georgia)/APOEL Nicosia FC (Cipru) - KAA Gent (Belgia)/MKS Pogon Szczecin (Polonia)

KKS Lech Poznan (Polonia)/FC Spartak Trnava (Slovacia) - SK Slavia Praga (Cehia)/SC Dnipro-1 (Ucraina)

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (România)/FC Aktobe (Kazahstan) - FK Bodoe/Glimt (Norvegia)/FC Piunik Erevan (Armenia)

FC Tobol Kostanai (Kazahstan)/Derry City FC (Irlanda) - FC Viktoria Plzen (Cehia)/Gzira United FC (Malta)

Hibernian Edinburgh FC (Scoţia)/FC Lucerna (Elveţia) - Aston Villa FC (Anglia)

Omonia Nicosia FC (Cipru)/FC Midtjylland (Danemarca) - Legia Varşovia (Polonia)/FK Austria Viena (Austria)

LOSC Lille (Franţa) - B36 Torshavn (Feroe)/HNK Rijeka (Croaţia)

Olympiacos Pireu (Grecia)/KRC Genk (Belgia) - Adana Demirspor (Turcia)/NK Osijek (Croaţia)

Fenerbahce SK (Turcia)/NK Maribor (Slovenia) - FC Twente Enschede (Olanda)/Riga FC (Letonia)

Aris Thessaloniki FC (Grecia)/FC Dinamo Kiev (Ucraina) - Beşiktaş Istanbul JK (Turcia)/Neftci Baku PFK (Azerbaidjan)

FC Santa Coloma (Andorra)/AZ Alkmaar (Olanda) - FC Arouca (Portugalia)/SK Brann Bergen (Norvegia)

SK Rapid Viena (Austria)/Debreceni VSC (Ungaria) - ACF Fiorentina (Italia)

Rosenborg Trondheim BK (Norvegia)/Heart of Midlothian FC (Scoţia) - HNK Hajduk Split (Croaţia)/PAOK Salonic (Grecia)

Fotbal Club FCSB (România)/FC Nordsjaelland (Danemarca) - Sabah (Azerbaidjan)/FK Partizan Belgrad (Serbia)

CA Osasuna (Spania) - FC Bruges (Belgia)/KA Akureyri (Islanda)

AEK Larnaca FC (Cipru)/Maccabi Tel Aviv FC (Israel) - NK Celje (Slovenia)/FC Neman Grodno (Belarus)



Partidele din prima manşă vor avea loc pe 24 august, iar cele din manşa secundă pe 31 august.

Sursă știre: Agerpres

Sursă foto: