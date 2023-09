Portarul Andre Onana a confirmat că revine în selecționata Camerunului

Portarul lui Manchester United, camerunezul Andre Onana a confirmat luni că va reveni să joace pentru selecționata țării sale, deși în 2022 își anunțase retragerea de la naționala „leilor neîmblânziți”.

Andre Onana (27 de ani) a anunțat printr-un mesaj pe rețelele de socializare că va reveni la echipa națională a Camerunului pentru meciul cu Burundi, din 12 septembrie, din calificările pentru Cupa Africii pe Națiuni: „Răspund la chemarea națiunii mele cu o certitudine de neclintit”, a scris el.

Marți, 29 august, selecționerul camerunez Rigobert Song a surprins întreaga lume atunci când l-a inclus pe lista jucătorilor convocați pentru meciul cu Burundi pe proaspătul portar al lui Manchester United. Song și Onana au avut un conflict la Cupa Mondială din Qatar, în 2022. La primul antrenament efectuat după meciul cu Elveția, primul din grupa G, pierdut de camerunezi cu scorul de 0-1, selecționerul Song i-a cerut lui Onana, titularul din partida cu elvețienii, să renunțe la stilul său de joc destul de riscant în favoarea unuia mai tradițional și mai sigur. Onana s-a opus, iar Song l-a titularizat pentru restul turneului pe Devis Espassy, în timp ce Onana a părăsit Qatarul, plecând acasă.

Ulterior, portarul care evoluează acum la Manchester United, și-a anunțat retragerea din echipa națională.

Acum, Onana revine pentru Camerun, care se află pe locul secund în grupa de calificare pentru CAN 2024, în spatele Namibiei, și are nevoie doar de un punct pentru a se califica la turneul final al CAN, care se va desfășura în Coasta de Fildeș, în perioada 13 ianuarie-11 februarie 2024.

