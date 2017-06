Popas în Ținutul Hunedoarei

Duminică, 11 iunie, de la ora 19:00, la TVR 3 şi online pe TVR+, „Popasuri folclorice” vă invită să urmăriți o nouă ediție plină de voie bună, joc și cântece populare, în Hunedoara.

„Pentru mine ediția dedicată Ținutului Hunedoarei a fost o adevarată experiență de viață.

Și spun asta pentru că în urmă cu 10 ani plecam de la Hunedoara, la studii, la București, iar reîntoarcerea acasă a fost una specială.”

„Am descoperit și am înțeles că este bine ca la un moment dat în viață să te duci cu inima deschisă către locurile care ți-au dat un rost în lume, să-ți revezi oamenii dragi, să-ți cunoști tradițiile, să privești cerul sub care ai crescut sau să tragi aer în piept și să spui în liniște - Am ajuns acasă!” - a declarat Teodora Drăgoi Pop, gazda emisiunii.

Și pentru noi, echipa emisiunii (Vlad Micu și Adrian Radu - cameramani; Viorel Constantin - maestru de sunet), au fost momente emoționante și de neuitat petrecute cu oameni simpli dar cu suflet mare, acolo printre munți și văi. Acolo unde timpul nu se măsoară în minute - Ținutul Hunedoarei.

Vă îndemnăm să vă reîntoarceți la casele copilăriei voastre prin tradiții, obiceiuri, cântec sau vorbă, și astfel să prindeți aripi, mai puternice, pentru a trăi frumos.

Producător: dr. Maria Tănase Marin

