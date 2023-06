„Poluarea aerului în Europa s-a diminuat simţitor faţă de 1990!”

Interviuri în exclusivitate pentru emisiunea „E Vremea Ta, de la TVR2. Realizatoarea Cristina Dănilă a discutat cu Carlo Buontempo, directorul Serviciului Copernicus pentru Schimbări climatice și Vincent-Henri Peuch, directorul Serviciului Copernicus de Monitorizare a Atmosferei.

Copernicus, programul de observare a Pământului al Uniunii Europene, a împlinit 25 de ani de când şi-a început. Cu această ocazie, vom aflam care sunt realizările Copernicus şi ale acestor două servicii, ce s-a schimbat în rău, dar şi în bine, în aceşti 25 de ani şi ce se prognozează pentru 2023 în emisiunea „E Vremea Ta!”, de luni până duminică, de la ora 18:50.

„Inundaţiile grave din această primăvară din regiunea Emilia Romagna, Italia, nu au fost atribuite schimbărilor climatice”, spune Carlo Buontempo, directorul Serviciului Copernicus pentru Schimbări climatice.

“Tot ce este sub licenţă Copernicus este gratuit şi uşor de utilizat. Unul dintre succesele noastre importante este Raportul privind starea climei în Europa. Am ajuns la cea de-a 6-a ediţie. În aprilie, de Ziua Pământului, când l-am publicat, a atras o atenţie fără precedent din partea mass-media, am primit sute de solicitări de interviuri. Iar în cursul acestei luni, probabil vom atinge 200.000 de utilizatori. În acest an avem un tablou complex, care poate duce la restricţii de apã în multe regiuni, mai ales în Peninsula Iberică. Există o tendinţă clară de creştere a temperaturilor pe timp de vară. „Atribuirea” este un capitol important din activitatea Copernicus, deoarece este foarte important de stabilit cu rigurozitate dacă un anumit fenomen sever este datoral sau agravat de schimbările climatice, adaugă directorul Serviciului Copernicus pentru Schimbări climatice.

Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice oferă atât informații despre clima trecută și prezentă în Europa și în restul lumii, cât şi prognoze. Publică lunar buletine climatice cu informații actualizate despre evenimentele climatice recente şi indicatorii climatici, care arată evoluția pe termen lung a variabilelor- cheie utilizate pentru a evalua tendințele globale și regionale ale climei în schimbare. O altă activitate importantă a Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice este publicația sa anuală - Raportul European State of the Climate, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a dinamicii climatice din Europa, regiunile polare și restul lumii în anul precedent.

„Capacitatea de a prognoza poluarea aerului a crescut, similar cu prognoza meteo. Poate fi o surpriză, dar poluarea aerului în Europa s-a diminuat simţitor faţă de 1990. Una dintre ambiţiile-cheie ale lui Copernicus este monitorizarea gazelor cu efect de seră. Este calea prin care putem rezolva criza climatică cu care ne confruntăm. Şi este o mare provocare, care implică lansarea de noi sateliţi până în 2026”, este părerea directorului Serviciului Copernicus de Monitorizare a Atmosferei, Vincent-Henri Peuch.

Serviciul Copernicus de Monitorizare a Atmosferei (CAMS) a fost declarat pe deplin operațional la 1 iulie 2015, iar de atunci a furnizat informații consistente și de calitate asigurată referitoare la poluarea aerului, radiația solară, gazele cu efect de seră și evoluţia climatică în Europa și în întreaga lume.

Serviciul său global în timp aproape real oferă analize ale poluanților atmosferici, inclusiv urme de gaze reactive, aerosoli și gaze cu efect de seră la fiecare șase ore, pe lângă faptul că oferă două prognoze pe cinci zile la fiecare 12 ore. În plus, sistemul regional CAMS oferă analize orare și o prognoză pe patru zile în fiecare zi.

Lansat în 1998 și cunoscut anterior ca Programul Global de Monitorizare pentru Mediu și Securitate (GMES), Copernicus este conceput pentru a furniza informații despre mediul terestru, pentru a furniza informaţii utile, actualizate, pentru a ajuta sectoare precum agricultura, schimbările climatice, managementul dezastrelor, planificarea urbană și multe altele. Programul a primit numele lui Nicolaus Copernic, om de știință polonez din secolul al XV-lea care a propus pentru prima dată un model de univers heliocentric. Astăzi, Copernicus este cel mai mare furnizor de date spațiale din lume, furnizând 16 TB de date în fiecare zi.

Copernicus este componenta de observare a Pământului a programului spațial al Uniunii Europene, care oferă servicii de informare bazate pe observarea Pământului prin satelit și date in-situ (non-spațiale). Programul este gestionat de Comisia Europeană şi este implementat în parteneriat cu statele membre, Agenția Spațială Europeană (ESA), Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT), Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Interval Mediu (ECMWF), Agențiile UE și Mercator Océan. Copernicus este deservit de familia de sateliţi Sentinel şi de sateliți comerciali și publici existenți.

În prezent există 6 misiuni Sentinel, fiecare compusă din doi sateliţi gemeni. Primul satelit, Sentinel-1A, a fost lansat în 2014. Cel mai recent lansat este Sentinel 6A, în noiembrie 2020, iar Sentinel 6B este programat pentru noiembrie 2025. Sunt în pregătire alte 6 misiuni satelitare până în 2030.

Programul Copernicus cuprinde 6 servicii dedicate observării subsistemelor terestre şi contribuie în mod direct la monitorizarea schimbărilor climatice: Serviciul de management al urgențelor, Serviciul de Monitorizare a terenurilor, Serviciul de Monitorizare a mediului marin, Serviciul de Monitorizare a Atmosferei, Servicul pentru aplicaţii de securitate şi Serviciul de Monitorizare a Schimbărilor climatice. Datele și informațiile produse în cadrul Copernicus sunt puse la dispoziție gratuit tuturor utilizatorilor săi și publicului.

Credit foto: copernicus.eu