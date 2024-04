Polonia: Prima repetiție a cântăreței Luna

Luna reprezintă Polonia cu piesa “The Tower”.

Prestația ei îmbrățișează tema șahului în videoclipul muzical al piesei “The Tower”. Luna își începe interpretarea pe una dintre cele două piese mari de șah din centrul scenei și este însoțită pe scenă de trei dansatori fără chip. Eurovision spune pe Reddit că artificiile apar în timpul refrenului final.

Cine Este Luna?

Aleksandra Katarzyna Wielgomas, cunoscută profesional sub numele de Luna, s-a născut pe 28 august 1999 în Varșovia, Polonia. La o vârstă fragedă, a luat lecții de vioară și a studiat la Școala Națională de Muzică Tadeusz Baird. În 2010, s-a alăturat Corului de Copii Artos din Varșovia și a interpretat numeroase opere. Ulterior, a studiat științe juridice și politice și și-a continuat educația la Universitatea din Varșovia.

Luna s-a alăturat casei de discuri Kayax în 2018, unde a înregistrat și, ulterior, a lansat primul ei single “On the Hills of Anxiety”. A lansat mai multe single-uri, precum și un EP (“Caught in the Night” în 2021) și un album de studio (“Nocze zmory” în 2022). Pe parcursul carierei sale muzicale, a participat în numeroase festivaluri, inclusiv Festivalul Pol’n’Rock în 2019.

Sursa: eurovoix.com