Dirijorul Vladimir Jurowski, invitatul Valentinei Băințan la „Podcasturile TVR#Enescu”, în 18 mai

Sâmbătă, 18 mai, de la ora 13.00, la „Podcasturile TVR#Enescu”, TVR Cultural difuzează interviul Valentinei Băințan cu dirijorul Vladimir Jurowski, fostul director artistic al Festivalului „Enescu”.

Vladimir Jurowski este dirijorul principal și directorul artistic al Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii din Berlin din toamna anului 2017.

După studiile la Conservatorul din Moscova, Vladimir Jurowski a emigrat în Germania în 1990. Aici a continuat să studieze la Conservatoarele din Dresden și Berlin – dirijând împreună cu Rolf Reuter, primind instruire și acompaniament muzical de la Semion Skigin. În 1995 și-a făcut debutul internațional la festivalul britanic de la Wexford, interpretând „Mainacht” de Rimski-Korsakov, și la Royal Opera House Covent Garden interpretând „Nabucco”.

În 2003, Vladimir Jurowski a fost numit dirijor invitat principal al Orchestrei Filarmonicii din Londra și a fost dirijor principal între 2007 și 2021. A fost, de asemenea, director artistic al Orchestrei Simfonice Academice de Stat „Yevgeny Svetlanov” din Federația Rusă, director artistic al Festivalului Internațional „George Enescu” din București și artist principal al Orchestra of the Age of Enlightenment din Marea Britanie. Lucrează în mod regulat cu Orchestra de Cameră a Europei și ansamblul unitedberlin. Din sezonul 2021/2022, Jurowski a preluat unul dintre cele mai prestigioase roluri din viața muzicală germană, pe lângă angajamentul său cu Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Berlin, devenind director muzical general al Operei de Stat Bavareze din München, o funcție pentru care a semnat un contract în 2018, potrivit prezentării de pe site-ul Festivalului „Enescu”.

Vladimir Jurowski este foarte solicitat în întreaga lume ca dirijor invitat. A dirijat orchestre importante din Europa și America de Nord. Împreună cu Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Berlin, a concertat în Japonia în primăvara anului 2019 și la Festivalul Internațional George Enescu în toamna anului 2019.

În 2015, Jurowski a lansat, împreună cu Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Berlin, primul CD comun, cu monumentala „Simfonie Nr. 3”, a lui Alfred Schnittke. În 2017, a lansat un CD cu o înregistrare Strauss/Mahler și un CD de concerte pentru vioară de Britten și Hindemith, cu solista Arabella Steinbacher.

Vladimir Jurowski a primit numeroase distincții pentru realizările sale, inclusiv diverse premii internaționale. În 2018, Royal Philharmonic Society Music Awards l-a numit „Dirijorul anului”. În vara anului 2020, Jurowski a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural de către președintele României, ca recunoaștere a activității sale în rolul de director artistic al Festivalului „George Enescu”.